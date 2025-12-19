Чонг Тале, Таиланд

Расположенный всего в 7 минутах езды от пляжа Лейн и удобно рядом с столовой и торговыми центрами Boat Avenue и Porto Phuket. Punyisa Layan также предлагает наши три варианта макета подписи. Опыт владельца - это один из полной уединения, но всего в нескольких минутах от всех удобств Лагуны и…