  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Новые дома

Новые дома и виллы в Таиланде

Паттайя
4
Пхукет
27
Ко Самуи
3
Пхукет
450
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Показать все Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Choeng Thale, Таиланд
от
$885,071
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Elite Innovative Collection от Season Luxury Villas Где мы поднимаем роскошную жизнь на новую высоту. Каждая вилла в нашей коллекции представляет собой настоящий шедевр, тщательно разработанный, чтобы предложить наследие исключительной богатства. Наши свойства плавно со…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Sunrise Valley
Вилла Sunrise Valley
Вилла Sunrise Valley
Вилла Sunrise Valley
Вилла Sunrise Valley
Показать все Вилла Sunrise Valley
Вилла Sunrise Valley
Choeng Thale, Таиланд
от
$416,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Sunrise Valley- это уникальная коллекция из 13 частных вилл с бассейном, расположенных среди живописных ландшафтов Пхукета. Каждая вилла тщательно спроектирована так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и уединение. Благодаря удобному расположению всего в 700 метрах от мини-маркета и в …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Diamond Pool
Вилла Diamond Pool
Вилла Diamond Pool
Вилла Diamond Pool
Вилла Diamond Pool
Показать все Вилла Diamond Pool
Вилла Diamond Pool
Си Сунтон, Таиланд
от
$419,689
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Добро пожаловать на виллу Diamond Pool, где мы предлагаем вам уютное, простое и нейтральное пространство, которое излучает теплую и привлекательную атмосферу. Наши виллы предназначены для обеспечения изысканного комфорта и легкой элегантности, заставляя вас чувствовать себя как дома с момент…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
OneOne
Вилла SRA
Вилла SRA
Вилла SRA
Вилла SRA
Вилла SRA
Показать все Вилла SRA
Вилла SRA
Са Кху, Таиланд
от
$384,043
Варианты отделки С отделкой
Добро пожаловать на Sra villas Мы с гордостью представляем, что жизнь всегда связана с Sra Villas. Придавая значение функциональному в помещении и на открытом воздухе, наши современные и тропические жилые помещения с 5-го обмена поставляются с окружающими видами на горы и океанским бризом.…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Показать все Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Равай, Таиланд
от
$661,277
Количество этажей 1
Площадь 274–374 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый проект роскошных вилл в районе Раваи Проект эксклюзивных вилл, расположенных в тихом жилом районе в 800 метрах от прекрасного пляжа, будет завершен в апреле 2025 года. Прекрасная локация в районе Раваи позволяет одновременно ощущать уединение, но и находится в центре социальной ж…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Показать все Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Utopia Thalang
Вилла Utopia Thalang
Вилла Utopia Thalang
Вилла Utopia Thalang
Вилла Utopia Thalang
Показать все Вилла Utopia Thalang
Вилла Utopia Thalang
Теп Красатти, Таиланд
от
$163,560
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Utopia Thalang - удачно разработанный проект таунхаусов, подходящей для длительного проживания. Оформленный в чистом японском стиле простоты, минимализма в окружении чистой природы Пхукета. В проекте предусмотрены таунхаусы с 2 и 3 спальнями, гостиными и полноценными кухнями. Новый проект…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Показать все Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Thalang, Таиланд
от
$1,26 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Симфония безмятежности среди леса О нас Спокойный среди природы, где вы можете чувствовать себя полностью расслабленным. Сад водопада, который приведет вас к середине природы, но, тем не менее, роскошный и удобный с современным роскошным дизайном с общей областью, где вы можете наслаждать…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Показать все Вилла REDWOOD LAKESIDE
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Choeng Thale, Таиланд
от
$952,188
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл на фоне живописного озера в безмятежном районе Чонг Тале — уникальное сочетание спокойствия загородной жизни в условиях городской изысканности. Это не просто дом, а стиль жизни, соединяющий красоту природы и привычный городской комфорт. Добро пожаловать в райский у…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Показать все Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Таиланд
от
$77,197
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Показать все Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Карон, Таиланд
от
$2,67 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Храм Пхукет - роскошная недвижимость для продажи в Пхукете. Расположенный в двух разных основных местах, все на просторных земельных участках и уникально спроектированные в смеси современного стиля. ' Khram ' предлагает именно это. Вилла находится всего в нескольких минута…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Показать все Вилла RIVERHOUSE Phuket
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$647,717
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 228–406 м²
4 объекта недвижимости 4
Первый и единственный автономный проект в Таиланде RIVERHOUSE представляет новую концепцию строительства в Таиланде, дома будущего от E Land Development Co, первый в Таиланде комплекс с интеллектуальными сетями для устойчивого образа жизни. Это совершенно уникальная энергосистема солнечны…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Patina Courtyard
Вилла Patina Courtyard
Вилла Patina Courtyard
Вилла Patina Courtyard
Вилла Patina Courtyard
Показать все Вилла Patina Courtyard
Вилла Patina Courtyard
Си Сунтон, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Добро пожаловать на роскошную виллу и современность от Patina Courtyard Villa. Стиль украшения современный тропический. Дизайн виллы будет близко к естественным. Вилла, которую он смешивается с окружающей средой и частной, как можно более чем. Плодородная зона, окруженная горами и лесами, со…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Viriya Green
Вилла Viriya Green
Вилла Viriya Green
Вилла Viriya Green
Вилла Viriya Green
Показать все Вилла Viriya Green
Вилла Viriya Green
Thalang, Таиланд
от
$621,118
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Название проекта: viriya green Застройщик: Viriya Property and Development Co., Ltd. Общая площадь земли: 15 017,60 кв. М Количество единиц: 21 Название устройства: Freehold/Lease Hold Вилла Тип: 3-5 спальни бассейна Размер участка: 360.00 - 748,85 кв. М Размер конструкции:…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Показать все Вилла Larimar
Вилла Larimar
Ban Nai Trok, Таиланд
от
$506,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Larimar Villas - комплекс вилл на острове Пхукет в Таиланде. Рядом есть магазины, детский сад, школа. На территории будут работать фитнес-центр, пекарня, гольф-клуб. В домах спроектированы терраса, бассейн, парковка на 2 машины. Купить виллы в Larimar Villas можно с отделкой под ключ. Сдать …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Показать все Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Патонг, Таиланд
от
$294,231
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Seaview Коттеджи Patong Bay Sea View уже вызывают много шума вокруг острова Пхукет. С стратегическим, безмятежным местоположением в частной долине, спрятанной в Хилл Нанай, коттеджи Патонг -Бэй -Вид доступны по цене, но роскошны. Коттеджи установили эталон для владени…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла LuxPride 4
Вилла LuxPride 4
Вилла LuxPride 4
Вилла LuxPride 4
Вилла LuxPride 4
Показать все Вилла LuxPride 4
Вилла LuxPride 4
Си Сунтон, Таиланд
от
$649,003
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 373 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла уникального дизайна с бассейном Вдохновленный японским дизайном дома и уникальным современным архитектурным стилем нашего собственного бренда WALLAYA. Проект расположен в идиллическом лесном окружении. LuxPride 4 - это потрясающая современная вилла с бассейном, сочетающая элегант…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Показать все Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Таиланд
от
$882,694
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Welcome to Mouana Serenity Cherng Talay, where nature and luxury weave an enchanting tapestry. For over 15 years, Modern 79 has been sculpting living spaces that transcend the ordinary. Now, we proudly unveil Mouana Serenity Cherng Talay—an embodiment of exquisite living harmonized with the …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Показать все Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Си Сунтон, Таиланд
от
$919,448
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica Hillside - это престижный комплекс вилл, расположенный в спокойном районе Си Сунтхон, Тхаланг, Пхукет. В этом роскошном проекте представлено множество 3-4-спальных вилл, каждая из которых может похвастаться просторными планировками площадью от 323 до 479 квадратных метров. Спроектир…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Manick Hillside
Вилла Manick Hillside
Вилла Manick Hillside
Вилла Manick Hillside
Вилла Manick Hillside
Показать все Вилла Manick Hillside
Вилла Manick Hillside
Си Сунтон, Таиланд
от
$2,15 млн
Количество этажей 2
Площадь 820 м²
1 объект недвижимости 1
Виллы Manick Hillside предлагают роскошную жизнь в спокойном месте Наши виллы могут похвастаться потрясающим видом на горы и изысканным современным дизайном интерьера, создавая пространство, которое обеспечивает комфорт для семейного проживания, так и элегантность. Всего в 15 минутах е…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$29,691
Количество этажей 1
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Janya phase 2
Вилла Janya phase 2
Вилла Janya phase 2
Вилла Janya phase 2
Вилла Janya phase 2
Показать все Вилла Janya phase 2
Вилла Janya phase 2
Thalang, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Благодаря более чем 30-летнему опыту работы в строительной отрасли, как в сфере жилья, так и в сфере кондоминиумов, мы понимаем, что качество имеет первостепенное значение в строительных проектах. Спокойная жизнь на природе дает вам полный отдых, помогая вам подготовиться к предстоящему дн…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Clover Residence Phase 3
Вилла Clover Residence Phase 3
Вилла Clover Residence Phase 3
Вилла Clover Residence Phase 3
Вилла Clover Residence Phase 3
Показать все Вилла Clover Residence Phase 3
Вилла Clover Residence Phase 3
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,07 млн
Clover Residence предлагает вам прекрасную возможность окунуться в роскошный островной образ жизни Пхукета Проект расположен в Си Сунтон, Пхукет, и его планируется завершить в августе 2024 года. Школа HeadStart находится всего в 100 метрах, a на расстоянии 200 метров расположен ресторан …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Таунхаус Anasiri Paklok (Sansiri)
Таунхаус Anasiri Paklok (Sansiri)
Таунхаус Anasiri Paklok (Sansiri)
Таунхаус Anasiri Paklok (Sansiri)
Таунхаус Anasiri Paklok (Sansiri)
Показать все Таунхаус Anasiri Paklok (Sansiri)
Таунхаус Anasiri Paklok (Sansiri)
Па Хлок, Таиланд
от
$155,403
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Показать все Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Thalang, Таиланд
от
$863,423
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 462–593 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальный проект роскошных и комфортных вилл Новый проект вилл для жизни, где всё продумано до мельчайших деталей. Он состоит из 18 роскошных вилл с 3 или 4 спальнями. Это умные и комфортные виллы, оборудованные всем необходимым для жизни и отдыха. Так же статус вилл определяет их соврем…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Показать все Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,51 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Потрясающий панорамный вид на горы на 360 градусов с каждой виллы абсолютно захватывает дух и не имеет себе равных. Эта отмеченная наградами вилла отражает высочайшее качество роскошной жизни, что является отличительной чертой BOTANICA Luxury. Окруженный пышными холмами и прекрасно благоустр…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла ANSAYA PHUKET
Вилла ANSAYA PHUKET
Вилла ANSAYA PHUKET
Вилла ANSAYA PHUKET
Вилла ANSAYA PHUKET
Показать все Вилла ANSAYA PHUKET
Вилла ANSAYA PHUKET
Choeng Thale, Таиланд
от
$74,228
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ansaya Phuket должен стать расширением дизайна архитектуры культурного наследия и интеллекта в момент современной и комфортной жизни. Обеспечение восхитительного культурного качества жизни и идентичности как духовно, так и физически во времени. И бассейн-виллы, так и генеральный план Ансайи …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Urban scapes layan
Вилла Urban scapes layan
Вилла Urban scapes layan
Вилла Urban scapes layan
Вилла Urban scapes layan
Показать все Вилла Urban scapes layan
Вилла Urban scapes layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$152,298
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Urban Scapes Layan This unique complex of villas, consisting of 2 phases, has access to the general infrastructure of The Momentum area. Villas with urbanistic and minimalist design, infinity pools, and smart home technologies. This is a unique villa complex with its own infrastructure. Urba…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Показать все Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,57 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Botanica Montazure is an esteemed villa development situated in the serene locale of Kamala, Phuket, epitomizing luxury amidst nature's embrace. The project showcases 4 to 5-bedroom villas, each spanning 450 to 700 sqm, crafted with modern architecture and opulent finishes. Every villa featu…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла POETRY
Вилла POETRY
Вилла POETRY
Вилла POETRY
Вилла POETRY
Показать все Вилла POETRY
Вилла POETRY
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,66 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 529–561 м²
10 объектов недвижимости 10
В самом центре респектабельного района Банг Тао расположился новый проект Poetry Villas - премиальные виллы с бассейнами - архитектурный ансамбль с вневременным дизайном, подчеркивающим вашу индивидуальность и статус. Каждая вилла в комплексе Poetry Villas обладает собственным стилем и во…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
528.8 – 561.0
2,03 млн – 2,29 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла The Exclusive sky
Вилла The Exclusive sky
Вилла The Exclusive sky
Вилла The Exclusive sky
Вилла The Exclusive sky
Показать все Вилла The Exclusive sky
Вилла The Exclusive sky
Камала, Таиланд
от
$1,08 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Купите недвижимость в эксклюзивном кондоминиуме Sky на Пхукете!Эксклюзивное небо - новый бутик-кондоминиум для продажи на Пхукете. Эксклюзивный кондоминиум Sky предлагает апартаменты в стиле виллы, что является очень редкой возможностью. Эксклюзивное небо состоит из 3 зданий кондоминиумов дв…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла THE PEACEFUL
Вилла THE PEACEFUL
Вилла THE PEACEFUL
Вилла THE PEACEFUL
Вилла THE PEACEFUL
Показать все Вилла THE PEACEFUL
Вилла THE PEACEFUL
Си Сунтон, Таиланд
от
$532,897
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 244–324 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый проект премиальных вилл в уединенной локации Проект премиальных вилл, расположенный в центре Пхукета, в районе Си Сунтон был построен в феврале 2023 года. Неподалеку расположены Porto de Phuket, торговые центр Robinson Thalang и Boat Avenue, а так же международная школа Kajonkiet…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Показать все Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ozone Luxury Villas, двухэтажная вилла, состоящая из 5 современных частных роскошных вилл, имеет четыре-пять спален со всеми ванными комнатами, гардеробную, гостиную открытой планировки с окном во всю длину и высоким потолком, обеспечивающим прохладный бриз, большую столовую и кухню, террасу…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Pavara
Вилла Pavara
Вилла Pavara
Вилла Pavara
Вилла Pavara
Показать все Вилла Pavara
Вилла Pavara
Choeng Thale, Таиланд
от
$910,985
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 372 м²
4 объекта недвижимости 4
Роскошные виллы в тайском стиле Проект предлагает потрясающий выбор из 16 эксклюзивных роскошных вилл с бассейном. Расположенные на просторных земельных участках, эти виллы предлагают от 3 до 4 спален. Проект расположен в популярном районе Пасак. Это место с безмятежной и живописной о…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Показать все Вилла Civetta
Вилла Civetta
Равай, Таиланд
от
$1,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Карон, Таиланд
от
$744,269
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 320 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш собственный кусочек рая Роскошная жизнь в окружении природы Лучший на Пхукете отель-резиденция под международным брендом. Коллекция из 68 апартаментов и вилл с видом на море, вдохновленных природой, расположилась между горами и морем. Насладитесь панорамным видом на Андаманск…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Показать все Вилла NATURALE POOL VILLAS
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Пхукет, Таиланд
от
$1,08 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Инвестиционная возможность с высоким потенциалом дохода: уникальные виллы с частными бассейнами в живописном районе Банг Тао на Пхукете! Доступна рассрочка! Naturale Pool Villas — это  резиденция в самом сердце Банг Тао, в 5 минутах от Порто де Пхукет и Blue Tree. У нас есть ограниченное к…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Показать все Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Чалонг, Таиланд
от
$534,966
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Уникальные виллы Eco Viva расположены недалеко от менее загруженного предгорья лесистой горы в Чалонге. Он находится в нескольких минутах езды от семейных и других удобств, таких как международная школа BCIS, детские сады, больницы, Lotus's Chalong, Villa Market и торговый центр Robinson Lif…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Показать все Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Чалонг, Таиланд
от
$1,18 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 571–827 м²
3 объекта недвижимости 3
"Lavish Estates" - гордость Elite Manor и первый девелоперский проект элитной недвижимости на Пхукете Особое внимание уделяется инновационному и функциональному дизайну, который отвечает исключительно потребностям клиентов. По понятным причинам, он идеально подходит для проживания и досто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
571.5
46,61 млн
Квартира 5 комнат
751.4 – 827.2
63,32 млн – 63,78 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Показать все Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Чалонг, Таиланд
от
$1,13 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 453–1 569 м²
4 объекта недвижимости 4
Элитные виллы, расположенные на вершине горы в живописном районе Чалонг Новый проект эксклюзивных роскошных вилл премиум сегмента предлагает на продажу всего 9 эксклюзивных вилл с бассейном. В комплексе на выбор предлагается три различных варианта вилл с бассейном: 4 спальни площадью 453 …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Показать все Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Равай, Таиланд
от
$559,690
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 295–339 м²
7 объектов недвижимости 7
Эксклюзивный проект вилл в 30 метрах от пляжа Раваи Раваи, крупнейший район острова Пхукет, расположенный на юге, является популярным выбором среди эмигрантов и туристов благодаря удобной транспортной доступности. Кроме того, он предлагает близость к прекрасным пляжам, таким как Найхарн, …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Anchan Indigo Phase 1-2
Вилла Anchan Indigo Phase 1-2
Вилла Anchan Indigo Phase 1-2
Вилла Anchan Indigo Phase 1-2
Вилла Anchan Indigo Phase 1-2
Показать все Вилла Anchan Indigo Phase 1-2
Вилла Anchan Indigo Phase 1-2
Thalang, Таиланд
от
$822,447
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 112 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в Anchan, роскошный жилой комплекс в живописном районе Таланг на Пхукете. Наше глубокое понимание Пхукета влияет на разработку нашей продукции и выбор места, гарантируя первоклассные инвестиционные возможности. С более чем десятью успешными проектами мы продолжаем демонстрир…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Показать все Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Таиланд
от
$967,550
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 329 м²
1 объект недвижимости 1
Новая фаза роскошных вилл Проект расположился в одном из самых перспективных с точки зрения динамики развития и востребованности районе Пхукета, всего в 5 минутах езды от пляжа Банг Тао и богатой развлечениями инфраструктуры района. Именно здесь сконцентрированы наиболее статусные и прест…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Aileen Layan
Вилла Aileen Layan
Вилла Aileen Layan
Вилла Aileen Layan
Вилла Aileen Layan
Показать все Вилла Aileen Layan
Вилла Aileen Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$517,598
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Великолепные виллы по горячей цене в элитном районе острова Новый проект вилл от хорошо зарекомендовавшего себя надежного застройщика стартовал в самом элитном районе Пхукета - недалеко от пляжа Лаян и Банг Тао. В этом престижном районе много ресторанов, полей для гольфа, коммерческой …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Показать все Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$584,683
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Виллы Panora Pool - это 38 роскошных резиденций, которые сочетают в себе преимущества виллы с уникальной инфраструктурой большого кондоминиума. Виллы Panora расположены в нескольких минутах ходьбы от великолепных пляжей Сурин и Бангтао. Сам бренд Panora стал символом успешного и роскошного п…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Cocoon
Вилла Cocoon
Вилла Cocoon
Вилла Cocoon
Вилла Cocoon
Показать все Вилла Cocoon
Вилла Cocoon
Са Кху, Таиланд
от
$745,249
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Cocoon Villas Phase 3 is our new development featuring 8 luxurious villas nestled within a peaceful and tranquil setting Designed with a modern and contemporary flair, each villa sits on expansive plots of land ranging from 580 to 630 sqm. and boasts a generously sized private pool, with dim…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Показать все Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Па Хлок, Таиланд
от
$107,145
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Infinity Life Club - это уникальный комплекс для комфортной и беззаботной жизни на лоне природы на Пхукете. Проект предлагает не только апартаменты, но и виллы с частными бассейнами, сочетая современный комфорт с высококлассной медицинской помощью и оздоровительными услугами. Жители могут…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Показать все Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Са Кху, Таиланд
от
$384,502
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Это – шестая фаза комплекса Aileen Nai thon, которая находится между Най Тон и Най Янг. Виллы на этом этапе будут построены на пологом склоне холма, окруженном тропической растительностью, и находятся всего в нескольких минутах езды от песчаных берегов Най Тон и Най Янг, а также междунаро…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Sugar
Вилла Sugar
Вилла Sugar
Вилла Sugar
Вилла Sugar
Показать все Вилла Sugar
Вилла Sugar
Камала, Таиланд
Цена по запросу
Количество этажей 1
Sugar Villa — это частная вилла с бассейном, расположенная на тихом склоне холма, примерно в 5 минутах езды на машине от пляжа Камала и главной улицы Камала, где есть множество торговых точек, ресторанов, спорт-баров и торгового центра. До пляжей Патонг и Сурин можно добраться за 15–20 минут…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Punyisa Bang Jo
Вилла Punyisa Bang Jo
Вилла Punyisa Bang Jo
Вилла Punyisa Bang Jo
Вилла Punyisa Bang Jo
Показать все Вилла Punyisa Bang Jo
Вилла Punyisa Bang Jo
Си Сунтон, Таиланд
от
$2,99 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Punyisa Bang Jo стратегически расположен в одном из самых востребованных жилых районов, удобно расположенных на полпути между памятником героинов и Лагуна. Bang Jo, находится всего в 10-15 минутах от Пхукета; Чтобы поставить эту цель, Мэри Пакамард создала интегрированную архитектурную и лан…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Manor
Вилла Manor
Вилла Manor
Вилла Manor
Вилла Manor
Показать все Вилла Manor
Вилла Manor
Си Сунтон, Таиланд
от
$891,313
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Новый проект роскошных вилл в самом сердце острова Пхукет Новый престижный проект вилл стартовал в в самом сердце Пхукета — популярном районе Банг Тао. Расположение комплекса обеспечивает удобный доступ к развитой инфраструктуре района и учитывает потребности покупателя. В 10-12 минута…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Asherah Phase 1-2
Вилла Asherah Phase 1-2
Вилла Asherah Phase 1-2
Вилла Asherah Phase 1-2
Вилла Asherah Phase 1-2
Показать все Вилла Asherah Phase 1-2
Вилла Asherah Phase 1-2
Thalang, Таиланд
от
$501,781
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Представляя ашерную виллы 1-2, роскошный жилой проект в самом сердце Таланга, Пхукет, который отражает сущность современной элегантности и тропического очарования. Эта эксклюзивная разработка охватывает обширные 11 200 кв. Каждая вилла предлагает 3 или 4 спальни с частными бассейнами и уча…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Показать все Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Равай, Таиланд
от
$491,572
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Villa Sunpao — это уютный бутик-курорт, предлагающий элегантно оформленные частные виллы с бассейном, окруженные природой и зеленью. Наша коллекция тропических домов сочетает современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающей средой. Кра…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Показать все Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Чалонг, Таиланд
от
$908,008
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Люксовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в районе Чалонг, Пхукет. Комплекс Star Silas Villas — это место, где вы сможете насладиться комфортом и роскошью в окружении прекрасной природы. Каждая из 16 вилл этого уникального комплекса представляет собой гармоничное сочетание современ…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла AG Club
Вилла AG Club
Вилла AG Club
Вилла AG Club
Вилла AG Club
Показать все Вилла AG Club
Вилла AG Club
Теп Красатти, Таиланд
от
$686,701
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Клубный поселок вилл AG Club Villas – идеальное место для проживания и инвестиций в сердце самого востребованного уголка Пхукета! Наши виллы – это не просто дома, а высокодоходное инвестиционное предложение. Без преувеличения – идеальная локация: по соседству находятся два комфортных п…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Показать все Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$521,353
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце северной Паттайи! Madcha Le Villa — это эксклюзивный проект, сочетающий в себе современный дизайн, приватность и высокий уровень жизни. Каждая вилла спроектирована с безупречным вниманием к деталям, предлагая просторные зоны для отдыха, элегантную отделку и передо…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Показать все Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Равай, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Добро пожаловать в новую разработку в Пхукете, где пространство для дыхания и жизнь с низкой плотностью лежит в основе нашей философии. Вилла, чтобы дышать разблокировать сущность жизни для просторной души Расположен в спокойной и удобной зоне Палай, с 5 минутами »; Поездка из Виллы А…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Показать все Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Чалонг, Таиланд
от
$335,840
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 134–289 м²
4 объекта недвижимости 4
Mutti Family Villas - роскошный комплекс вилл, расположенный в самом сердце острова. Проект предлагает отличную инфраструктуру и удобный доступ к ключевым точкам. Наше видение открытого пространства среди потрясающей тайской природы предлагает вам недвижимость: виллу с собственным участко…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла HOME TOWN
Вилла HOME TOWN
Вилла HOME TOWN
Вилла HOME TOWN
Вилла HOME TOWN
Показать все Вилла HOME TOWN
Вилла HOME TOWN
Пхукет, Таиланд
от
$444,049
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы на острове Пхукет! Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт! 700 м до пляжа! Удобства: лобби, библиотека, кофе-бар, общественная клиника, ресторан, круглосуточный магазин, общий бассейн, многофункциональный зал,…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Andamantia
Вилла Andamantia
Вилла Andamantia
Вилла Andamantia
Вилла Andamantia
Показать все Вилла Andamantia
Вилла Andamantia
Си Сунтон, Таиланд
от
$861,045
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Двухэтажные виллы с бассейном для проживания и долгосрочных инвестиций Подробности о типе квартир Эти две эксклюзивные виллы предлагают непревзойденную роскошь и комфорт, общая площадь составляет 511 квадратных метров, и доступно всего 2 квартиры. Каждая квартира имеет два отличительны…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла FLOW
Вилла FLOW
Вилла FLOW
Вилла FLOW
Вилла FLOW
Бангкок, Таиланд
от
$113,590
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Продаются уютные одноэтажные дома FLOW в зеленом районе Понг — ваш идеальный дом у моря всего в 10 минутах езды!  Возможна рассрочка на 3 месяца! Современные дома с тремя спальнями и продуманной планировкой — это гармония комфорта и природы. Просторные светлые помещения, качественная отд…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Показать все Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Концепт-дизайнДля вашего величайшего факта жизни в определенном месте, ЖИЗНЬ предназначена для исключительности во всех аспектах вашей привилегированной жизни. Это больше, чем просто «дом», но драгоценный подарок под названием «совершенство». Конечный в пределах вашей досягаемости. Откройте …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Показать все Вилла THE SYLVA PATTAYA
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$1,30 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Элитные виллы в окружении природы Паттайи! Доступна рассрочка до завершения строительства! The Sylva Pattaya — это уникальный проект от Arneja Estates, где современная роскошь гармонично сочетается с уединённостью тропического леса. Каждая вилла спроектирована для тех, кто ценит приватно…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Показать все Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
The New Legacy Of Sri Panwa Begins Branded Luxury Mixed-Use Residence, Managed By Sri Panwa Phuket, World Renowned Luxurious Hotel & Residences Development For Over 20 Years. Sri Panwa Lagoon offers 3BR, 4BR, 5BR & 6BR pool villa with a built-up area ranging from 565sqm to 572sqm and 3…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Asherah Phase 3
Вилла Asherah Phase 3
Вилла Asherah Phase 3
Вилла Asherah Phase 3
Вилла Asherah Phase 3
Вилла Asherah Phase 3
Вилла Asherah Phase 3
Thalang, Таиланд
от
$887,767
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
2 объекта недвижимости 2
Третья фаза топовых вилл у столетнего Баньяна В проекте ведется строительство 19 вилл различных удобных и глубоко проработанных и улучшенных планировок, которые будут сданы под ключ в 2024 году. Район Банг Тао, где расположен комплекс, известен своей богатой инфрастуктурой — множеством…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Показать все Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Единение с природой Botanica Grand Avenue - это уникальный проект возле озера, где кроны вековых деревьев позволяют почувствовать единение с природой в центре оживлённого района Банг Тао. Ландшафтный дизайн выполнен ведущими архитекторами. Проект GRAND AVENUE выполнен в 4 различных стиля…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Показать все Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Са Кху, Таиланд
от
$534,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
«где не обнаруженная природа встречает роскошь». Имя Amrits коренится из древнего тайского слова «амарит», означающего воду жизни. Хотя наши виллы расположены недалеко от одного из самых прекрасных пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Наша команда дизайнеров вдо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Cerulean
Вилла Cerulean
Вилла Cerulean
Вилла Cerulean
Вилла Cerulean
Показать все Вилла Cerulean
Вилла Cerulean
Са Кху, Таиланд
от
$461,780
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Современные тропические виллы в Пхукете, Таиланд , расположенный среди зеленых объятий гор, этот проект виллы тщательно предназначен для гармонизации с природой. Концепция открытого пространства плавно связывает внутреннюю и наружную площадь, приглашающая мягкую ласку бриза и мягкое свечен…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Показать все Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Равай, Таиланд
от
$759,703
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Maya
Вилла Maya
Вилла Maya
Вилла Maya
Вилла Maya
Показать все Вилла Maya
Вилла Maya
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Thala Phuket
Вилла Thala Phuket
Вилла Thala Phuket
Вилла Thala Phuket
Вилла Thala Phuket
Показать все Вилла Thala Phuket
Вилла Thala Phuket
Си Сунтон, Таиланд
от
$333,135
Варианты отделки С отделкой
THALA VILLASЭтот редкий и нерыночный проект включает в себя 4 роскошные виллы в современном стиле на разделенных участках, принадлежащих непосредственно застройщику. Каждая вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами занимает площадь 254 кв. м и имеет большую террасу с 8-метровым бассейном. Эт…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла The Tales Story One
Вилла The Tales Story One
Вилла The Tales Story One
Вилла The Tales Story One
Вилла The Tales Story One
Показать все Вилла The Tales Story One
Вилла The Tales Story One
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,33 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
The Tales Story One — эксклюзивные виллы от Sansiri на Пхукете. Коллекция из 13 одноэтажных вилл с бассейнами, вдохновлённых природой и тайской курортной архитектурой. Каждая вилла площадью от 329 до 401 кв. м имеет три спальни, просторные жилые зоны с панорамным видом на бассейн, высокие…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Grand View Residence Lagoon
Вилла Grand View Residence Lagoon
Вилла Grand View Residence Lagoon
Вилла Grand View Residence Lagoon
Вилла Grand View Residence Lagoon
Показать все Вилла Grand View Residence Lagoon
Вилла Grand View Residence Lagoon
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Резиденции Grand View,26 современных лофтов в стиле 3-4 спальни две виллы Story. Уникальная концепция роскошных, но доступных вилл в центре Пхукета; удивительная природа с видом на горы и лагуну. Каждая вилла имеет полезную площадь от 404 кв.м до 710 кв.м.С видом на большой частный бассейн и…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Mouana Breeze Mai Khao
Вилла Mouana Breeze Mai Khao
Вилла Mouana Breeze Mai Khao
Вилла Mouana Breeze Mai Khao
Вилла Mouana Breeze Mai Khao
Показать все Вилла Mouana Breeze Mai Khao
Вилла Mouana Breeze Mai Khao
Тхаланг, Таиланд
от
$650,875
Варианты отделки С отделкой
Mouana Breeze Pool Villas Mai Khao — это совершенно новый проект, предлагающий стильные виллы с бассейном недалеко от песчаных берегов пляжа Май Као на северо-западном побережье Пхукета. Эти элегантные одноэтажные виллы оформлены в современном тропическом стиле и предлагают убежище уединения…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Sunpao
Вилла Sunpao
Вилла Sunpao
Вилла Sunpao
Вилла Sunpao
Показать все Вилла Sunpao
Вилла Sunpao
Чонг Тале, Таиланд
от
$418,707
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 225 м²
1 объект недвижимости 1
Современные виллы по разумной цене на юге острова Новый проект вилл стартовал в одном из самых востребованных инвесторами и жителями острова районе - Раваи, на юге острова Пхукет. Район обладает хорошо сложившейся богатой социальной и коммерческой инфраструктурой; здесь есть несколько зам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
225.0
465,116
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Показать все Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$615,127
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Элитный бутик-посёлок LAVENDER VILLA в Паттайе! 15 эксклюзивных вилл с частными бассейнами в стиле contemporary luxury! Доходность аренды: 7-9% годовых! Возможны индивидуальные графики оплаты под Клиента! Встроенная мебель и техника включены в цену! Удобства: 5-метровые потолки, витра…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Показать все Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$627,239
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 267–600 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто жаждет роскошной жизни у моря, ценит удобство и хочет инвестировать в престижный недвижимость. Проект создан для семей, инвесторов и всех, кто хочет сбежать от будничной суеты в райский уголок. О локации: Ра…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Manisa
Вилла Manisa
Вилла Manisa
Вилла Manisa
Вилла Manisa
Показать все Вилла Manisa
Вилла Manisa
Си Сунтон, Таиланд
от
$442,833
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Manisa Villas - это элитный комплекс вилл, расположенный в одном из самых престижных районов Пхукета. Эти стильные и современные виллы созданы для тех, кто ищет комфортное жильё премиум-класса. А также для инвесторов, которые хотят вложить средства в недвижимость на острове. Manisa Villas пр…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Punyisa Layan
Вилла Punyisa Layan
Вилла Punyisa Layan
Вилла Punyisa Layan
Вилла Punyisa Layan
Показать все Вилла Punyisa Layan
Вилла Punyisa Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,93 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Расположенный всего в 7 минутах езды от пляжа Лейн и удобно рядом с столовой и торговыми центрами Boat Avenue и Porto Phuket. Punyisa Layan также предлагает наши три варианта макета подписи. Опыт владельца - это один из полной уединения, но всего в нескольких минутах от всех удобств Лагуны и…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Показать все Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Камала, Таиланд
от
$342,364
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Стильные таунхаусы недалеко от моря С этим проектом ваша мечта о жизни в собственном доме в шаговой доступности от моря может стать реальностью,комплекс таунхаусов совмещает в себе удобство жизни в собственном просторном доме. Камала имеет славу семейного района, здесь спокойствие и разме…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Показать все Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Добро пожаловать в резиденцию Муаны Ко Кэо, великолепная смесь современной роскоши и природного безмятежности со стороны современного 79. С более чем 15 -летним созданием исключительных жилых помещений, резиденция Муаны Ко Кэо - ваше обещание исключительной жизни. Это больше, чем резиденция;…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла THE SCENEVANAR
Вилла THE SCENEVANAR
Вилла THE SCENEVANAR
Вилла THE SCENEVANAR
Вилла THE SCENEVANAR
Показать все Вилла THE SCENEVANAR
Вилла THE SCENEVANAR
Паттайя, Таиланд
от
$1,10 млн
Количество этажей 2
Элитные виллы с продуманной локацией и премиальными удобствами! The Scenevanar — это эксклюзивный комплекс вилл премиум-класса, расположенный в живописном районе Thung Klom-Tanman. Здесь гармонично сочетаются современный дизайн, приватность и инновационные технологии, создавая идеальное п…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Равай, Таиланд
от
$461,447
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025