Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд

Комфортный кондоминиум для жизни круглый год, для сдачи в аренду и пассивного дохода. Рядом с пляжем Ката, в уютном и спокойном месте.

В проекте есть апартаменты с 1-2 спальнями. Большинство квартир с видом на море, горы и джунгли.

Отличный выбор для семейного или романтического отдыха, а также для "зимовки".

Программа аренды от компании застройщика будет предложена в пропорции 70/30.

Есть возможность приобрести полный мебельный пакет.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: частная территория с видеонаблюдением, ресепшн, лобби с зоной отдыха, бассейн для плавания на первом этаже, релакс-бассейн с джакузи на крыше, терраса на крыше с видом на море, комната для переговоров и библиотека, фитнес-клуб, шаттл к пляжу и супермаркету.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в живописном месте на острове Пхукет на побережье Андаманского моря.

Пляж Ката - один из самых красивых пляжей острова с белоснежным песком, лазурной водой.

Расположение дома позволяет комфортно перемещаться по острову, поскщать модные места и яркие достопримечательности - храм Большого Будды, храм Чалонг,смотровую площадку Карона, торговый центр Central Festival.

Недалеко от комплекса расположена необходимая инфраструктура для жизни и туризма: кафе и рестораны, супермаркеты, рынки, аптеки, больницы, школы серфинга, прокат автомобилей и мопедов, спа-салоны, экскурсионные бюро, игровая зона для детей на пляже, международные школы.

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