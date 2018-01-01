Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд

Комфортный кондоминиум для жизни круглый год, для сдачи в аренду и пассивного дохода. Рядом с пляжем Ката, в уютном и спокойном месте.
В проекте есть апартаменты с 1-2 спальнями. Большинство квартир с видом на море, горы и джунгли.
Отличный выбор для семейного или романтического отдыха, а также для "зимовки".
Программа аренды от компании застройщика будет предложена в пропорции 70/30.
Есть возможность приобрести полный мебельный пакет.Удобства и оснащение в доме
Подробнее: частная территория с видеонаблюдением, ресепшн, лобби с зоной отдыха, бассейн для плавания на первом этаже, релакс-бассейн с джакузи на крыше, терраса на крыше с видом на море, комната для переговоров и библиотека, фитнес-клуб, шаттл к пляжу и супермаркету.Расположение и объекты поблизости
Расположен в живописном месте на острове Пхукет на побережье Андаманского моря.
Пляж Ката - один из самых красивых пляжей острова с белоснежным песком, лазурной водой.
Расположение дома позволяет комфортно перемещаться по острову, поскщать модные места и яркие достопримечательности - храм Большого Будды, храм Чалонг,смотровую площадку Карона, торговый центр Central Festival.
Недалеко от комплекса расположена необходимая инфраструктура для жизни и туризма: кафе и рестораны, супермаркеты, рынки, аптеки, больницы, школы серфинга, прокат автомобилей и мопедов, спа-салоны, экскурсионные бюро, игровая зона для детей на пляже, международные школы.
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