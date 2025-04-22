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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$601,858
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20
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Описание Описание
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ID: 20248
ID новостройки на Realting
In CRM: 2377201
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Окунитесь в атмосферу LuxPride Phase 4. Комплекс современных вилл с бассейном, расположенном в самом сердце Пхукета. Эти виллы, сочетающие в себе минималистскую архитектуру, элегантные кедровые крыши и высокие панорамные окна, создают светлый и воздушный интерьер, напоминающий о древних азиатских традициях.

Просторные жилые зоны, тщательно спроектированные с учетом особенностей ландшафта, обеспечат вам уединение и тишину, делая комплекс идеальным местом для отдыха всей семьи.

Wallaya Brand— известен своими уникальными проектами, где тщательно продуманное пространство гармонично вписывается в природное окружение. За 30 проектов компания разработала собственный современный стиль, который идеально интегрируется с различными природными ландшафтами. Проекты Wallaya Brand разрабатываются Phuket Exclusive Development, местной компанией с Пхукета, специализирующейся на различных проектах недвижимости, включая жилые дома, кондоминиумы, отели и рестораны. С 2006 года компания занимается строительством высококачественной инфраструктуры и объектов недвижимости, накопив более 18 лет опыта в строительстве вилл на Пхукете и реализовав более 30 проектов.

Особенности квартир

Виллы оснащены всем необходимым для комфортного проживания: 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1 гостевой туалет, а также частный бассейн.

Преимущества

Рассрочка:

  • 30% — первый взнос
  • 50% — во время стройки
  • 20% — после сдачи проекта
Расположение и объекты поблизости
  • Гольф-клуб - 7 км
  • Школа - 3 км
  • Пляж Сурин - 7 км
  • Пляж Лаян - 7 км
  • Международный аэропорт Пхукета - 15 минут
  • Британская международная школа - 12 км
  • Пляж Май Као - 22 км

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$601,858
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