Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд

Окунитесь в атмосферу LuxPride Phase 4. Комплекс современных вилл с бассейном, расположенном в самом сердце Пхукета. Эти виллы, сочетающие в себе минималистскую архитектуру, элегантные кедровые крыши и высокие панорамные окна, создают светлый и воздушный интерьер, напоминающий о древних азиатских традициях.

Просторные жилые зоны, тщательно спроектированные с учетом особенностей ландшафта, обеспечат вам уединение и тишину, делая комплекс идеальным местом для отдыха всей семьи.

Wallaya Brand— известен своими уникальными проектами, где тщательно продуманное пространство гармонично вписывается в природное окружение. За 30 проектов компания разработала собственный современный стиль, который идеально интегрируется с различными природными ландшафтами. Проекты Wallaya Brand разрабатываются Phuket Exclusive Development, местной компанией с Пхукета, специализирующейся на различных проектах недвижимости, включая жилые дома, кондоминиумы, отели и рестораны. С 2006 года компания занимается строительством высококачественной инфраструктуры и объектов недвижимости, накопив более 18 лет опыта в строительстве вилл на Пхукете и реализовав более 30 проектов.

Особенности квартир

Виллы оснащены всем необходимым для комфортного проживания: 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1 гостевой туалет, а также частный бассейн.

Преимущества

Рассрочка:

30% — первый взнос

50% — во время стройки

20% — после сдачи проекта

Гольф-клуб - 7 км

Школа - 3 км

Пляж Сурин - 7 км

Пляж Лаян - 7 км

Международный аэропорт Пхукета - 15 минут

Британская международная школа - 12 км

Пляж Май Као - 22 км

Расположение и объекты поблизости