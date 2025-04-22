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Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд

Чалонг, Таиланд
от
$1,20 млн
14.04.2025
$1,20 млн
13.04.2025
$1,20 млн
12.04.2025
$1,20 млн
11.04.2025
$1,23 млн
10.04.2025
$1,23 млн
09.04.2025
$1,24 млн
08.04.2025
$1,24 млн
06.04.2025
$1,24 млн
05.04.2025
$1,23 млн
04.04.2025
$1,25 млн
03.04.2025
$1,26 млн
02.04.2025
$1,26 млн
01.04.2025
$1,25 млн
30.03.2025
$1,25 млн
29.03.2025
$1,26 млн
28.03.2025
$1,26 млн
27.03.2025
$1,26 млн
26.03.2025
$1,26 млн
25.03.2025
$1,25 млн
24.03.2025
$1,25 млн
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14
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19681
ID новостройки на Realting
In CRM: 2366673
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Чалонг

О комплексе

Комплекс состоит из 13 двухэтажных роскошных вилл с бассейном, функциональным дизайном, роскошной отделкой и передовыми технологиями. Каждая вилла, полностью функциональная, с большим количеством полезного пространства для хранения вещей и проживания, включает 3-5 спален с большими гардеробными, ванными комнатами с умными туалетами, европейскими и азиатскими кухнями, удлиненным бассейном и террасой, автоматизированной системой мониторинга бассейна, очень большим пространством для парковки, системой «умный дом» с распознаванием лиц при входе в дверь и экологичностью, зеленым оазисом, большими дорогами и красиво продуманным планом района.

Преимущества
  • ROI 6%
  • скидки от 30% до 50% при поступлении в школу BCIS
  • схема выплат: 30% при заключении договора, далее 15%, 15%, 15%, 15% и 10%
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в престижном районе Чалонг, в южной части провинции Пхукет. Чалонг — это городской и коммерческий район залива, окруженный ресторанами, морепродуктами, горами, местами для развлечений и пляжами.

  • Пляж Палай - 1,4 км
  • Международная школа BCIS Пхукета – 2,2 км
  • Пир Чалонг – 4,1 км
  • Бангкокская больница Дибук – 5,2 км
  • ТЦ KING POWER – 5,5 км
  • ТЦ CENTRAL FESTIVAL FLORESTA – 7,2 км
  • Центр Пхукета - 7,8 км
  • Пляж Ката - 9 км
  • Андаманский аквапарк – 9,4 км
  • Пляж Патонг – 18 км
  • Международный аэропорт Пхукета – 38 км

Местонахождение на карте

Чалонг, Таиланд

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Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
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$1,20 млн
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