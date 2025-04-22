Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд

Комплекс состоит из 13 двухэтажных роскошных вилл с бассейном, функциональным дизайном, роскошной отделкой и передовыми технологиями. Каждая вилла, полностью функциональная, с большим количеством полезного пространства для хранения вещей и проживания, включает 3-5 спален с большими гардеробными, ванными комнатами с умными туалетами, европейскими и азиатскими кухнями, удлиненным бассейном и террасой, автоматизированной системой мониторинга бассейна, очень большим пространством для парковки, системой «умный дом» с распознаванием лиц при входе в дверь и экологичностью, зеленым оазисом, большими дорогами и красиво продуманным планом района.

ROI 6%

скидки от 30% до 50% при поступлении в школу BCIS

схема выплат: 30% при заключении договора, далее 15%, 15%, 15%, 15% и 10%

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в престижном районе Чалонг, в южной части провинции Пхукет. Чалонг — это городской и коммерческий район залива, окруженный ресторанами, морепродуктами, горами, местами для развлечений и пляжами.