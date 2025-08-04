Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.

Новый комплекс, расположенный на пляже Раваи, предлагает апартаменты с просторными террасами, идеально объединяющие комфорт тропической природы и возможность приватного отдыха на свежем воздухе.
Апартаменты отличаются высотой потолков от 2.70 м до 3.05 м и оснащены системой «умный дом», позволяющей дистанционно управлять светом, кондиционированием и другими функциями.
Высококачественные панорамные стеклопакеты с алюминиевыми рамами и защитой от ультрафиолета, встраиваемые системы кондиционирования воздуха, полностью невидимые из помещения, создают уют и комфорт.
Каждая квартира создана с учетом всех современных тенденций, обеспечивая просторные и светлые помещения с панорамными окнами, высококлассной отделкой, стильным дизайном интерьера и прекрасными видами на море и горы.
Детали объекта:
В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, пакет мебели
Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.
Инфраструктура: