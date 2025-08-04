  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Равай
  Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.

Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.

Равай, Таиланд
от
$142,000
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
7
ID: 28075
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый комплекс, расположенный на пляже Раваи, предлагает апартаменты с просторными террасами, идеально объединяющие комфорт тропической природы и возможность приватного отдыха на свежем воздухе.

Апартаменты отличаются высотой потолков от 2.70 м до 3.05 м и оснащены системой «умный дом», позволяющей дистанционно управлять светом, кондиционированием и другими функциями.

Высококачественные панорамные стеклопакеты с алюминиевыми рамами и защитой от ультрафиолета, встраиваемые системы кондиционирования воздуха, полностью невидимые из помещения, создают уют и комфорт.

Каждая квартира создана с учетом всех современных тенденций, обеспечивая просторные и светлые помещения с панорамными окнами, высококлассной отделкой, стильным дизайном интерьера и прекрасными видами на море и горы.

Детали объекта:

  • До моря: 1.500 м
  • Спальни: студии, 1, 2, 3
  • Ванные: 1 - 3
  • Жилая площадь: 36 м2 - 156 м2
  • Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания) 

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, пакет мебели
 

Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.
 

Инфраструктура:

  • Служба ресепшен
  • Панорамный бассейн на крыше
  • Тренажерный зал
  • Крытая парковка
  • Зона для коворкинга
  • Бар с панорамным видом на море
  • Зона для занятия йогой
  • Парковка
  • Охрана 24/7
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

