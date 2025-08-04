Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.

Новый комплекс, расположенный на пляже Раваи, предлагает апартаменты с просторными террасами, идеально объединяющие комфорт тропической природы и возможность приватного отдыха на свежем воздухе.

Апартаменты отличаются высотой потолков от 2.70 м до 3.05 м и оснащены системой «умный дом», позволяющей дистанционно управлять светом, кондиционированием и другими функциями.

Высококачественные панорамные стеклопакеты с алюминиевыми рамами и защитой от ультрафиолета, встраиваемые системы кондиционирования воздуха, полностью невидимые из помещения, создают уют и комфорт.

Каждая квартира создана с учетом всех современных тенденций, обеспечивая просторные и светлые помещения с панорамными окнами, высококлассной отделкой, стильным дизайном интерьера и прекрасными видами на море и горы.

Детали объекта:

До моря: 1.500 м

Спальни: студии, 1, 2, 3

Ванные: 1 - 3

Жилая площадь: 36 м2 - 156 м2

Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания)

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, пакет мебели



Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.



Инфраструктура: