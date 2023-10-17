ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Студии
Квартиры-студии в Таиланде
Паттайя
66
Чонбури
66
Провинция Пхукет
44
Пхукет
43
Бангкок
5
Студия
Очистить
117 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
38 м²
6/8
Студия с видом на море, в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная…
€30,685
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
2/7
Представляем Вашему вниманию комплекс апартаментов в районе Раваи с видом на горы! О…
€119,129
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
2
1
36 м²
2/7
Вы часто задумываетесь о собственной квартире на берегу теплого моря? Мечту легче осуществит…
€65,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
5/7
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете парт…
€94,675
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
23 м²
3/8
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно распол…
€62,138
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€94,652
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€75,702
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€42,352
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
12/51
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€98,820
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
1/8
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденци…
€43,961
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
23 м²
1/8
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденци…
€42,629
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
22 м²
8/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€55,827
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
22 м²
3/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,941
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
3/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,261
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
6/32
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€107,537
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
3/7
Harmonia City Garden - потрясающее место с уникальным и привлекательным европейским архит…
€55,900
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
2/7
Инвестиционная недвижимость с гарантированным доходом от сдачи в аренду с минимальным сро…
€88,967
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,394
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
23 м²
2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,461
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,360
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
28 м²
2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€53,159
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,819
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
23 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,952
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
26 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€48,730
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,369
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,587
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
26 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€48,224
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,515
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,819
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,819
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Таиланде
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL