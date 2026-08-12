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Студии в Таиланде

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Паттайя
22
Пхукет
443
Чонг Тале
231
Чонбури
126
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570 объектов найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
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Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/8
Резиденции рядом с пляжем Вонгамат — курортная жизнь в Северной Паттайе!Новый малоэтажный пр…
$70,120
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Студия 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
UP UP
Студия 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Приватный курортный комплекс с видом на горы, гостиничным управлением и pet-friendly концепц…
$172,773
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Доступная недвижимость в Пратамнаке — переуступка от собственника в DREAM!Ищете первый объек…
$50,015
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/8
Жилой курорт у пляжа Вонгамат — новый проект в спокойной части Северной Паттайи!В районе Вон…
$72,934
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/8
Локация, где новых проектов почти не осталось!Вонгамат уже давно считается самым престижным …
$62,454
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Инвестиционные апартаменты с курортной инфраструктурой у Джомтьена!Современный жилой проект …
$89,021
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/7
Готовая студия в премиальном комплексе на Пхукете!Переуступка от собственника!Редкое предлож…
$157,017
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/8
Курортная резиденция нового поколения рядом с пляжем Джомтьен!Embassy World — масштабный жил…
$62,230
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Не все проекты у моря одинаково интересны. Некоторые становятся дефицитом ещё до окончания с…
$89,000
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Студия в DREAM на Пратамнаке по привлекательной цене!Переуступка от собственника!Отличная во…
$50,015
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/8
Самый зеленый район города - Пратамнак, однажды был выбран для расположения здесь резиденции…
$126,456
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Студия 1 спальня в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 спальня
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/7
Квартира-студия в здании А проекта Above Element состоящего из двух семиэтажных зданий.   …
$224,151
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 22
Продаётся полностью меблированная студия в Jomtien Plaza Condotel на 22 этаже с великолепным…
$184,569
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
$174,376
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/8
Самый зеленый район города - Пратамнак, однажды был выбран для расположения здесь резиденции…
$101,503
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/8
Квартира-студия в инвестиционном комплексе класса-люкс. Квартиры данного типа будут распола…
$165,845
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/15
Комплекс Star Beach Condotel находится в тихом и престижном районе, всего в 10 минутах ходьб…
$69,825
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 21/35
Студия на высоком этаже Supalai Mare - стильный 35-этажный кондоминиум в Южной Паттайе (Тепр…
$84,502
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Эксклюзивный оазис комфорта в самом сердце Паттайи!  Уникальная возможность владеть элитной…
$70,561
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Студия 1 спальня в Камала, Таиланд
Студия 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
Квартира-студия в строящемся кондоминиуме и представляет собой уютное и современное жилье, и…
$262,204
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Студия 1 спальня в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/8
Кондоминиум Water Edge расположен в нескольких минутах ходьбы от красивого пляжа На Джомтьен…
$104,515
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$112,914
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,335
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 17/27
Большая Студия на высоком этаже у моря The Cliff Residence — современный высотный кон…
$150,769
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Уникальная возможность инвестировать в стильные и современные апартаменты в сердце Банг Тао,…
$103,509
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Инвестиционно-привлекательный объект на живописном острове Пхукет! Доход от 7 %! Действует …
$81,925
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Студия в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/8
Seven Seas - это кондоминиум в курортном стиле, который состоит из 7 тропических островов, л…
$75,162
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/8
Уютные квартиры по супер ценам. Pristine Park 3 - это новый проект в линейке бренда Dusit G…
$111,106
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Студия в Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/8
Уютная просторная студия на берегу моря Somphong Condotel — уютный жилой комплекс смешанного…
$60,041
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/8
Water Park Condominium - комплекс от застройщика Heights Holdings в престижном зеленом район…
$80,054
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Параметры недвижимости в Таиланде

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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