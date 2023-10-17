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Квартиры-студии в Таиланде

Паттайя
66
Чонбури
66
Провинция Пхукет
44
Пхукет
43
Бангкок
5
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117 объектов найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/8
Студия с видом на море, в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная…
€30,685
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Представляем Вашему вниманию комплекс апартаментов в районе Раваи с видом на горы!   О…
€119,129
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Вы часто задумываетесь о собственной квартире на берегу теплого моря? Мечту легче осуществит…
€65,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 5/7
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете парт…
€94,675
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/8
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно распол…
€62,138
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€94,652
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€75,702
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€42,352
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12/51
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€98,820
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/8
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденци…
€43,961
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/8
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденци…
€42,629
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 8/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€55,827
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,941
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,261
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/32
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€107,537
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/7
Harmonia City Garden - потрясающее место с уникальным и привлекательным европейским архит…
€55,900
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/7
Инвестиционная недвижимость с гарантированным доходом от сдачи в аренду с минимальным сро…
€88,967
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,394
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,461
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,360
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€53,159
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,819
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,952
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€48,730
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,369
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,587
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€48,224
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,515
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,819
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,819

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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