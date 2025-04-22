Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 12 минутах от кампуса международной школы и в 15 минутах от аэропорта, Пхукет, Таиланд

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Utopia Urban Lux - Glam Phuket - это комплекс роскошных кондоминиумов, составляющий четвертую фазу проекта Utopia Nai Harn.
Вот несколько причин, по которым стоит выбрать этот комплекс:
Престижное расположение: один из самых популярных пляжей Пхукета, известный своими развлечениями и …
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Стенные шкафы
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в двух шагах от пляжа.
Международный …
Эти элитные трехэтажные виллы предлагают исключительный комфорт и уединение. Здесь вы найдете уникальные жилые пространства, которые представляет собой просторные апартаменты с длинным инфинити-бассейном, открывающим сногсшибательные виды на море и мангровый лес. Это великолепное сочетание р…