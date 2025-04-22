  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 12 минутах от кампуса международной школы и в 15 минутах от аэропорта, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 12 минутах от кампуса международной школы и в 15 минутах от аэропорта, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$547,766
14.04.2025
$544,383
13.04.2025
$544,702
12.04.2025
$546,730
11.04.2025
$559,089
10.04.2025
$561,368
09.04.2025
$564,184
08.04.2025
$563,834
06.04.2025
$564,168
05.04.2025
$559,028
04.04.2025
$566,495
03.04.2025
$572,777
02.04.2025
$571,574
01.04.2025
$570,281
30.03.2025
$568,535
29.03.2025
$572,780
28.03.2025
$574,869
27.03.2025
$572,856
26.03.2025
$572,497
25.03.2025
$570,537
24.03.2025
$568,586
;
11
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20026
ID новостройки на Realting
In CRM: 2377775
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами с морской водой, садами,террасами и гаражами.

Форма владения: фрихолд.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Полностью оборудованная кухня (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф, холодильник)
  • Стенные шкафы
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Пхукета - 13 минут
  • Пляж Най Тон - 13 минут
  • Торговый центр - 17 минут
  • Пляж Банг Тао - 20 минут
  • Пляж Лаян - 20 минут

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$171,785
Жилой комплекс Maviston Mai Khao
Тхаланг, Таиланд
от
$275,458
Жилой комплекс The Title Cielo Rawai
Равай, Таиланд
от
$114,071
Жилой комплекс CABANAS
Хуахин, Таиланд
от
$75,469
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, парком и рестораном в 900 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$174,994
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 12 минутах от кампуса международной школы и в 15 минутах от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$547,766
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Равай, Таиланд
от
$112,999
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket - это комплекс роскошных кондоминиумов, составляющий четвертую фазу проекта Utopia Nai Harn. Вот несколько причин, по которым стоит выбрать этот комплекс: Престижное расположение: один из самых популярных пляжей Пхукета, известный своими развлечениями и …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,58 млн
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенные шкафы Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в двух шагах от пляжа. Международный …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$853,995
Эти элитные трехэтажные виллы предлагают исключительный комфорт и уединение. Здесь вы найдете уникальные жилые пространства, которые представляет собой просторные апартаменты с длинным инфинити-бассейном, открывающим сногсшибательные виды на море и мангровый лес. Это великолепное сочетание р…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации