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Жилой комплекс Новая резиденция комфорт-класса с бассейном, детским клубом и коворкингом, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$68,946
14.04.2025
$68,520
13.04.2025
$68,561
12.04.2025
$68,211
11.04.2025
$68,899
10.04.2025
$67,832
09.04.2025
$68,721
08.04.2025
$68,559
07.04.2025
$69,120
06.04.2025
$69,126
05.04.2025
$68,929
04.04.2025
$69,385
03.04.2025
$70,625
02.04.2025
$70,754
01.04.2025
$78,415
31.03.2025
$78,470
30.03.2025
$78,449
29.03.2025
$78,767
28.03.2025
$78,822
27.03.2025
$78,847
26.03.2025
$78,520
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14
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23335
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417153
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Новая резиденция комфорт-класса в районе Таланг. Комплекс клубного формата подходит для тех, кто хочет совмещать активный отдых, работу и семейное времяпрепровождение. Для тех, кто работает удаленно, на территории будет создан современный коворкинг со всеми необходимыми удобствами для продуктивной работы. Неподалеку от проекта расположены гольф-клуб Laguna Golf и марина Phuket Boat Lagoon, которые станут прекрасным дополнением для любителей спорта и активного отдыха. Комплекс состоит из 3 семиэтажных зданий, всего 411 юнитов: студии, 1- и 2-спальные квартиры и варианты Plus.

  • лобби
  • коворкинг
  • библиотека
  • конференц-залы
  • спортивный клуб со студией йоги
  • обеденная зона
  • детский клуб
  • бар
  • беговая дорожка
  • сад
  • джакузи
  • бассейн
  • парковка

Рассрочка:

  • 30% - январь 2025
  • 30% - декабрь 2025
  • 40% - 4 квартал 2026
Преимущества

Застройщик Ornsirin - компания с 17 летним опытом в строительстве: в её портфолио имеются кондо, дома, виллы, торговые центры, госпитали и государственные здания. Девелопер придерживается концепции создания идеального качества жизни и благополучия.

Выгодная инвестиция. Уникальное расположение и высокий спрос на аренду обеспечивают стабильный доход.

Полная безопасность: круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе Таланг, всего в 8,8 км до пляжа Банг Тао. Таланг — идеальное место для тех, кто ищет тихой и спокойной жизни или размеренного отдыха. Северный Пхукет предлагает максимальное уединение и европейский уровень люкса в сочетании с тайским гостеприимством и теплом тропиков. Неподалеку вы найдете Robinson Lifestyle Thalang, международные школы и больницы, а также гольф-клуб Laguna Golf и марину Phuket Boat Lagoon. В 15 минутах на авто от апартаментов расположены международный аэропорт, Пхукет-таун и пляж Банг Тао.

Пляжи

  • Bang Tao Beach – 8.8 км
  • Surin Beach – 11 км
  • Kamala Beach – 13 км
  • Layan Beach – 14 км

Школы

  • Kajonkiet Thalang School – 350 м
  • British International School – 6.1 км
  • UWC Thailand International School – 12 км

Больницы

  • Thalang Hospital – 7 км
  • Bangkok Hospital Siriroj – 12 км
  • Bangkok Hospital – 13 км
  • Vachira Phuket Hospital – 13 км

Торговые центры

  • Robinson Lifestyle Thalang – 950 м
  • Porto de Phuket – 6.2 км
  • Lotus's Thalang – 6.8 км
  • Central Festival Phuket – 13 км

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция комфорт-класса с бассейном, детским клубом и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$68,946
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