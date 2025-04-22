Жилой комплекс Новая резиденция комфорт-класса с бассейном, детским клубом и коворкингом, Пхукет, Таиланд

Новая резиденция комфорт-класса в районе Таланг. Комплекс клубного формата подходит для тех, кто хочет совмещать активный отдых, работу и семейное времяпрепровождение. Для тех, кто работает удаленно, на территории будет создан современный коворкинг со всеми необходимыми удобствами для продуктивной работы. Неподалеку от проекта расположены гольф-клуб Laguna Golf и марина Phuket Boat Lagoon, которые станут прекрасным дополнением для любителей спорта и активного отдыха. Комплекс состоит из 3 семиэтажных зданий, всего 411 юнитов: студии, 1- и 2-спальные квартиры и варианты Plus.
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Застройщик Ornsirin - компания с 17 летним опытом в строительстве: в её портфолио имеются кондо, дома, виллы, торговые центры, госпитали и государственные здания. Девелопер придерживается концепции создания идеального качества жизни и благополучия.
Выгодная инвестиция. Уникальное расположение и высокий спрос на аренду обеспечивают стабильный доход.
Полная безопасность: круглосуточная охрана и видеонаблюдение.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе Таланг, всего в 8,8 км до пляжа Банг Тао. Таланг — идеальное место для тех, кто ищет тихой и спокойной жизни или размеренного отдыха. Северный Пхукет предлагает максимальное уединение и европейский уровень люкса в сочетании с тайским гостеприимством и теплом тропиков. Неподалеку вы найдете Robinson Lifestyle Thalang, международные школы и больницы, а также гольф-клуб Laguna Golf и марину Phuket Boat Lagoon. В 15 минутах на авто от апартаментов расположены международный аэропорт, Пхукет-таун и пляж Банг Тао.
Пляжи
Школы
Больницы
Торговые центры