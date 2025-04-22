Жилой комплекс Новая резиденция комфорт-класса с бассейном, детским клубом и коворкингом, Пхукет, Таиланд

Новая резиденция комфорт-класса в районе Таланг. Комплекс клубного формата подходит для тех, кто хочет совмещать активный отдых, работу и семейное времяпрепровождение. Для тех, кто работает удаленно, на территории будет создан современный коворкинг со всеми необходимыми удобствами для продуктивной работы. Неподалеку от проекта расположены гольф-клуб Laguna Golf и марина Phuket Boat Lagoon, которые станут прекрасным дополнением для любителей спорта и активного отдыха. Комплекс состоит из 3 семиэтажных зданий, всего 411 юнитов: студии, 1- и 2-спальные квартиры и варианты Plus.

лобби

коворкинг

библиотека

конференц-залы

спортивный клуб со студией йоги

обеденная зона

детский клуб

бар

беговая дорожка

сад

джакузи

бассейн

парковка

Рассрочка:

30% - январь 2025

30% - декабрь 2025

40% - 4 квартал 2026

Преимущества

Застройщик Ornsirin - компания с 17 летним опытом в строительстве: в её портфолио имеются кондо, дома, виллы, торговые центры, госпитали и государственные здания. Девелопер придерживается концепции создания идеального качества жизни и благополучия.

Выгодная инвестиция. Уникальное расположение и высокий спрос на аренду обеспечивают стабильный доход.

Полная безопасность: круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе Таланг, всего в 8,8 км до пляжа Банг Тао. Таланг — идеальное место для тех, кто ищет тихой и спокойной жизни или размеренного отдыха. Северный Пхукет предлагает максимальное уединение и европейский уровень люкса в сочетании с тайским гостеприимством и теплом тропиков. Неподалеку вы найдете Robinson Lifestyle Thalang, международные школы и больницы, а также гольф-клуб Laguna Golf и марину Phuket Boat Lagoon. В 15 минутах на авто от апартаментов расположены международный аэропорт, Пхукет-таун и пляж Банг Тао.

Пляжи

Bang Tao Beach – 8.8 км

Surin Beach – 11 км

Kamala Beach – 13 км

Layan Beach – 14 км

Школы

Kajonkiet Thalang School – 350 м

British International School – 6.1 км

UWC Thailand International School – 12 км

Больницы

Thalang Hospital – 7 км

Bangkok Hospital Siriroj – 12 км

Bangkok Hospital – 13 км

Vachira Phuket Hospital – 13 км

Торговые центры