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Инвестиционная недвижимость в Таиланде

Провинция Пхукет
16
Пхукет
9
Патонг
7
Инвестиционная В архив
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17 объектов найдено
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 3
Квартира с видом на сад, здание D. Условия покупки Условия гарантирования аренды7% NET & nbs…
€117,382
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
€117,382
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
€446,311
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
€337,958
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
€229,605
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€178,833
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€126,997
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 )  Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET…
Цена по запросу
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
€126,412
Инвестиционная 2 комнаты с охраной в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты 7% годовых на 15 лет   Инве…
€110,408
Инвестиционная 2 комнаты с охраной в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты 9% годовых на 3 года   Инв…
€55,343
Инвестиционная 2 комнаты с видом на море, с охраной в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты с видом на море, с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты 8% годовых на 5 лет   Инве…
€62,059
Инвестиционная 1 комната с охраной, с крытой парковкой в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната с охраной, с крытой парковкой
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты с доходом до 12% годовых   …
€104,454
Инвестиционная 1 комната с охраной в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты 10% годовых на 10 лет   Ин…
€83,895
Инвестиционная 2 комнаты в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 113 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты под управлением отеля 5*   …
€535,446
Инвестиционная 1 комната с охраной, с крытой парковкой в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната с охраной, с крытой парковкой
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты с доходом 7-10% годовых   …
€84,278
Инвестиционная с видеонаблюдением, с охраной, с кредитом / ипотекой в Паттайя, Таиланд
Инвестиционная с видеонаблюдением, с охраной, с кредитом / ипотекой
Паттайя, Таиланд
Площадь 35 м²
Таиланд г.Чонбури, в 55 км от г.Паттайя и в 110 км от г. Бангкок   Кварт…
€35,000

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