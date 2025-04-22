Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Новый комплекс на закатном пляже Раваи от надёжного застройщика, предыдущий проект которого был раскуплен за полчаса! Архитектура проекта будет выполнена в итальянском стиле. Использование высококачественных материалов и технологий строительства. Просторные балконы и террасы с видами на море и тропические сады. Апартаменты разных типов, от уютных студий до шикарных пентхаусов.

Начало строительства — Q1 2025. Окончание строительства — Q4 2026.

Один из наиболее надёжных девелоперов острова. Компания существует с 1989 года — в период становления занималась ландшафтным дизайном, а теперь успешно применяет этот опыт в благоустройстве своих объектов. Реализовала 5 масштабных курортных проектов на Пхукете, ещё 3 проекта на этапе стройки.

4 бассейна

природная лагуна

велнес- и аква-терапия

sky rooftop

площадка для мероприятий

сад

cмотровая площадка

бар

зона коворкинга

детская зона

чайная комната

фитнес-центр

библиотека

конференц-зал

паркинг для машин на 89 мест

парковка для мотоциклов на 60 мест

круглосуточная охрана

системы видеонаблюдения

услуги по управлению недвижимостью

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Преимущества пре-сейла:

дополнительная скидка первого дня продаж 10%

возможность выбрать лучшую квартиру

мебельный пакет в подарок

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится на пляже Раваи, на южном побережье Пхукета, самом популярном у экспатов, рядом с международными школами. Легкий доступ к разнообразным местным достопримечательностям, ресторанам, кафе и магазинам. Близость к другим популярным пляжам, таким как Най Харн и Януи. На юге острова расположены международные офисы и сформировалось комьюнити IT-специалистов, что увеличивает спрос на долгосрочную аренду недвижимости.