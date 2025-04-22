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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Равай, Таиланд
от
$249,539
14.04.2025
$247,998
13.04.2025
$248,144
12.04.2025
$249,068
11.04.2025
$254,699
10.04.2025
$255,737
09.04.2025
$257,020
08.04.2025
$256,860
06.04.2025
$257,012
05.04.2025
$254,671
04.04.2025
$258,072
03.04.2025
$260,933
02.04.2025
$260,386
01.04.2025
$259,797
30.03.2025
$259,002
29.03.2025
$260,936
28.03.2025
$261,888
27.03.2025
$260,969
26.03.2025
$260,807
25.03.2025
$259,913
24.03.2025
$259,026
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21632
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391141
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

О комплексе

Новый комплекс на закатном пляже Раваи от надёжного застройщика, предыдущий проект которого был раскуплен за полчаса! Архитектура проекта будет выполнена в итальянском стиле. Использование высококачественных материалов и технологий строительства. Просторные балконы и террасы с видами на море и тропические сады. Апартаменты разных типов, от уютных студий до шикарных пентхаусов.

Начало строительства — Q1 2025. Окончание строительства — Q4 2026.

Один из наиболее надёжных девелоперов острова. Компания существует с 1989 года — в период становления занималась ландшафтным дизайном, а теперь успешно применяет этот опыт в благоустройстве своих объектов. Реализовала 5 масштабных курортных проектов на Пхукете, ещё 3 проекта на этапе стройки.

Удобства и оснащение в доме
  • 4 бассейна
  • природная лагуна
  • велнес- и аква-терапия
  • sky rooftop
  • площадка для мероприятий
  • сад
  • cмотровая площадка
  • бар
  • зона коворкинга
  • детская зона
  • чайная комната
  • фитнес-центр
  • библиотека
  • конференц-зал
  • паркинг для машин на 89 мест
  • парковка для мотоциклов на 60 мест
  • круглосуточная охрана
  • системы видеонаблюдения
  • услуги по управлению недвижимостью
Преимущества

Преимущества пре-сейла:

  • дополнительная скидка первого дня продаж 10%
  • возможность выбрать лучшую квартиру
  • мебельный пакет в подарок
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится на пляже Раваи, на южном побережье Пхукета, самом популярном у экспатов, рядом с международными школами. Легкий доступ к разнообразным местным достопримечательностям, ресторанам, кафе и магазинам. Близость к другим популярным пляжам, таким как Най Харн и Януи. На юге острова расположены международные офисы и сформировалось комьюнити IT-специалистов, что увеличивает спрос на долгосрочную аренду недвижимости.

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$249,539
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