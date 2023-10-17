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Виллы в Таиланде

Провинция Пхукет
1243
Пхукет
1191
Кату
8
Паттайя
6
Чонбури
6
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1 269 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 369 м²
OFFPLAN. Scheduled for completion October 2024. Monthly payment plan option available. A mod…
€417,699
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 370 м²
Элегантные и просторные виллы с 3 спальнями в идеальной локации рядом с престижным курортным…
€817,464
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 318 м²
Представьте искусство роскошной жизни, сочетающее современный стиль, комфорт и природную кра…
€925,621
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 319 м²
Просторные виллы рядом с шикарным районом Лагуна. 12 вилл класса люкс, офис управляющей комп…
€752,214
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 623 м²
OFFPLAN. A modern retreat with a tropical ambiance and a huge 12*4 metre salt water swimming…
€1,22 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 31 849 м²
OFFPLAN. Pre-Sale Price! Offering expansive views over Naiyang and Maikhao Beaches, these we…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 305 м²
Комплекс вилл идеальное решение для тех, кто ищет уединенную виллу в тропическом раю. Просто…
€588,684
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 328 м²
OFFPLAN. Eco-friendly, smart-homes conveniently located for families seeking easy access to …
Цена по запросу
Вилла с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Пхукет, Таиланд
Вилла с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 2
Clover Residence - комплекс вилл премиум-сегмента в самом сердце Пхукета, состоящий из 63 ви…
€883,510
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 507 м²
RESALE. Just above Kata Bay, with stunning views over sandy beaches and the ocean beyond, su…
€1,18 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 681 м²
RESALE. A modern and very spacious family home with 2 kitchens, outdoor barbeque area, full …
€913,571
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
RESALE. Set high on this exclusive estate, offering stunning views of the luxurious landscap…
€704,755
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
RESALE. On a hill hidden behind 3 metre walls and overlooking Patong Bay, close enough to fu…
€783,676
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 39 385 м²
OFFPLAN. Not just another pool villa … this is the home you’ve been looking for, set in a gr…
€765,311
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Площадь 449 м²
Первый и единственный комплекс из 21 виллы в 600 метрах от тайского пляжа Банг Тао на Пхукет…
€1,18 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Площадь 430 м²
Комплекс роскошных вилл раскинулся на огромной территории рядом со знаменитым районом Лагуна…
€1,41 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 74 121 м²
RESALE. Price reduced from THB118M to THB98.5M! Luxury island living in a stunning villa wit…
€2,57 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 27 410 м²
OFFPLAN. Thoughtfully crafted contemporary architecture with sleek lines, offering a seamles…
€539,529
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
COMPLETED. A brand-new pool villa, completed in September 2023, 150 metres away from Saiyuan…
€352,654
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
RESALE. Renovated in 2023, this fully-furnished Balinese-style pool villa is only 2.5 km or …
€456,785
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
OFFPLAN. One villa already completed and available for resale. Comfortable, quality family h…
€247,969
Вилла 2 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Наши дома предоставляют доступ к различным видам обучения, включая мед курсы, спа-процедуры,…
€228,652
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 301 м²
Количество этажей 1
📊 Отличный вариант недвижимости для жизни или сдачи в аренду на Пхукете 🌊 Комплекс частны…
€183,544
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 428 м²
Проект вилл расположен в элитном квартале района Cheong taley. В таких перспективных районах…
€918,700
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 352 м²
Стильные виллы, которые прекрасно подойдут для личного проживания или получения дохода от сд…
€791,047
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 324 м²
Виллы в эко-локации с встроенной системой "умный дом" и солнечными батареями для энергосбере…
€612,601
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Площадь 412 м²
Виллы премиум класса рядом с одним из крупнейших спортивных центров Пхукета, прекрасно подой…
€847,677
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Новый комплекс стильных вилл от крупного застройщика. Отличная локация для жизни или сдачи в…
€398,589
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 352 м²
Стильные виллы, которые прекрасно подойдут для личного проживания или получения дохода от сд…
€791,047
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 408 м²
Небольшой комплекс состоящий из 9 вилл, круглосуточная охрана. На вилле: гостиная, кухня с о…
€1,02 млн

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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