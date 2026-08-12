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Виллы в Таиланде

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2 152 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
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Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Раваи всего за 19,9 млн бат Представляе…
$594,450
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Undersun Estate
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
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Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 103 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$289,110
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Расположенная в безмятежном анклаве Sai Taan Estate в желанном районе Пхукета Bang Tao, вилл…
$2,06 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Расположенная в безмятежном анклаве Sai Taan Estate в желанном районе Пхукета Bang Tao, вилл…
$2,06 млн
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Вилла 2 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла с бассейном и действующим арендатором в Раваи, Пхукет!Продажа от собственника!…
$157,623
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DDA Real Estate
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 424 м²
Представьте, что вы просыпаетесь с впечатляющим ботаническим видом на свою частную роскошную…
$1,30 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 910 м²
Роскошная жизнь в сердце мыса ЯмуРасположенный в престижном На полуострове Кейп-Яму эта вилл…
$7,64 млн
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 424 м²
Представьте, что вы просыпаетесь с впечатляющим ботаническим видом на свою частную роскошную…
$1,30 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 910 м²
Роскошная жизнь в сердце мыса ЯмуРасположенный в престижном На полуострове Кейп-Яму эта вилл…
$7,64 млн
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Расположенная в безмятежном анклаве Sai Taan Estate в желанном районе Пхукета Bang Tao, вилл…
$2,06 млн
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 455 м²
Просторная вилла с 4 спальнями и бассейном в престижном районе Bang Tao!Уникальная возможнос…
$1,45 млн
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DDA Real Estate
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 424 м²
Представьте, что вы просыпаетесь с впечатляющим ботаническим видом на свою частную роскошную…
$1,30 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 910 м²
Роскошная жизнь в сердце мыса ЯмуРасположенный в престижном На полуострове Кейп-Яму эта вилл…
$7,64 млн
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 1
Бутик-комплекс из 16 современных вилл с 3–4 спальнями в районе Pru Jampa
$425,000
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с частным бассейном и дизайнерским ремонтом рядом с UWC International School…
$884,114
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Undersun Estate
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ OZONE VILLA – Банг Тао / Чернг Талай ✦ Готовая современная вилла с частным бассейном и 3 …
$913,148
НДС
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Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Готовый трехуровневый дом с 4 спальнями в районе Кату-Патонг за 15,9 млн бат   Продает…
$477,440
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Undersun Estate
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Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
Эти виллы в Манике, Бангтао отличаются простотой и элегантностью. Виллы с просторными интерь…
$912,000
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Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Готовый дом с бассейном в 5 минутах от международной школы BIS - 15,9 млн бат   Продае…
$487,700
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 472 м²
Количество этажей 2
Вилла с 4-мя спальнями и 5-ю ванными комнатами в комплексе Aya Luxury Pool Villa Вилла заним…
$1,11 млн
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 428 м²
Amber Chamber - это роскошное сообщество вилл на склоне холма в центре Пхукета, предназначен…
$987,675
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Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 441 м²
Этаж 1/1
КОНЦЕПТ ПРОЕКТА Новый комплекс вилл в балинезийском стиле находится в "зеленом" районе Лайян…
$1,18 млн
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
GLORY Pattaya — это ультрасовременный комплекс вилл класса люкс, расположенный в пригороде П…
$1,33 млн
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Вилла в mab fakthxng, Таиланд
Вилла
mab fakthxng, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Одноэтажный дом с бассейном в поселке Baan Dusit Pattaya Lake - это второй проект от застрой…
$355,796
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Вилла в Na Kluea, Таиланд
Вилла
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
4 - этажный дом находится в районе Naklua в шаговой доступности от самого чистого и уютного …
$889,490
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Вилла в Банг Саре, Таиланд
Вилла
Банг Саре, Таиланд
$333,398
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Проект расположен на зеленом склоне рядом с пляжами Патонг, Три Транг и Парадайз и подходит …
$1,01 млн
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Grandma Villa — эксклюзивный бутик-проект, состоящий всего из четырех роскошных вилл с частн…
$548,000
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Максимальный комфорт ждет в этой потрясающей вилле с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Пат…
$386,515
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Люксовая вилла с панорамным видом на море и инфинити-бассейном в 600 м до пляжа Найтон🌴 О…
$2,02 млн
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Параметры недвижимости в Таиланде

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с видом на озеро
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