Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €221,721

Проект и дизайн комплекса разрабатывал известное испанское архитектурное бюро. В двухэтажном комплексе всего 49 апартаментов. Вид из окон:70% апартаментов имеют вид на море, остальные — на зелёные холмы. Тип квартир: односпальные 56,4 кв м и двухспальные 88,5 кв м. УК — испанский отельный оператор Meliá Hotels, под управлением которого более 380 отелей по всему миру. Доход будет рассчитываться по системе rental pool с контрактом на управление 10 лет. В отеле до 90 дней в году можно проживать самим. Для владельцев скидки в ресторанах и СПА на территории комплекса. План оплаты: 35% - первый взнос. 35% - во время строительства. 30% - после строительства. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре: парковка на 20 мест; бассейн на крыше с видом на океан; несколько бассейнов на территории отеля;фитнес-центр и зал для йоги; лобби; природный парк с дорожками; спа в джунглях; 2 ресторана; патио и бар у бассейна; детский клуб; круглосуточная охрана; ресепшн 24/7. Расположение и объекты поблизости Район Карон, до одноименного пляжа будет курсировать шаттл-бас. В 7 минутах от пляжа Ката. Рестораны, кафе, массажные салоны, магазины, пункты обмена валют в 3–5 минутах езды. 10-15 минут до пляжа Патонг, торгового комплекса Джансейлон и ночных клубов.