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Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€117,260
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О комплексе

Резиденция располагает тремя бассейнами и водяной горкой, фитнес-залом и парной, парковкой, зоной отдыха, круглосуточной охраной и большой зеленой зоной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа и в 3 минутах езды от Международного аэропорта Пхукета.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€117,260
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