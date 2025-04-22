Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и детским клубом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

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400 м от пляжа Сурин, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс класса люквс включает всего 77 тщательно спроектированный юнит в гармонии с природой, завершение которого планируется на август 2026 года. Он предлагает уникальное сочетание архитектуры и природной эстетики. Владелец получает комп…
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад.
Особенности
собственный бассейн с джакузи
парковка
круглосуточн…
Комплекс расположен в Банг Макхаме, на участке площадью 8000 м², в нетронутой и пышной среде, откуда открывается невероятная панорама на залив Натон и, конечно же, волшебный тайский закат.
Архитектуру можно охарактеризовать как тропическую, предпочтение отдается использованию натуральных цве…