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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и детским клубом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$528,257
;
9
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Описание Описание
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ID: 20755
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371770
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Резиденция располагает бассейнами, тренажерным залом, студией йоги, детским клубом, коворкингом, мультифункциональным залом, зоной отдыха на крыше, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляжный клуб - 4 минуты
  • Больница - 5 минут
  • Торговый центр - 6 минут
  • Гольф-клуб - 7 минут
  • Аквапарк - 10 минут
  • Международная школа - 14 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 30 минут

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и детским клубом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$528,257
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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