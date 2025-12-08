Жилой комплекс CANVAS PRESALE

Уникальная инвестиционная возможность! Комфортные апартаменты в окружении зелени и современными удобствами. Квартира от Инвестора! Продажа по договору уступки!

Рассрочка!

Полная меблировка!

Испытайте полный комфорт и спокойствие в CANVAS, где каждый уголок создан для того, чтобы восхищать ваши чувства. Просторные жилые помещения, уютные балконы и зелёные сады создают рай, где вы и ваша семья будете счастливы.

Удобства: вестибюль с полуоткрытой террасой, два бассейна, сад с зоной для загорания, детская площадка и задний двор, коворкинг/конференц-зал, фитнес-центр, симулятор гольфа, терраса с зоной для барбекю, 24-часовое наблюдение, прачечная.

Расположение:

- парк и игровая площадка на Боут Авеню 70 м.;

- рынок на Боут Авеню 0,8 км.;

- клуб отдыха «Лагуна» 1,8 км.;

- школа Каджонкиет Чернгталай 5,3 км.;

- бангкокская больница Клиника Бангтао 1,8 км.;

- международный аэропорт Пхукета 20 км.;

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.