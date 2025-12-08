  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс CANVAS PRESALE

Жилой комплекс CANVAS PRESALE

Пхукет, Таиланд
от
$199,257
;
11
ID: 33056
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Уникальная инвестиционная возможность! Комфортные апартаменты  в окружении зелени и современными удобствами. Квартира от Инвестора! Продажа по договору уступки!
Рассрочка!
Полная меблировка!
Испытайте полный комфорт и спокойствие в CANVAS, где каждый уголок создан для того, чтобы восхищать ваши чувства. Просторные жилые помещения, уютные балконы и зелёные сады создают рай, где вы и ваша семья будете счастливы. 
Удобства: вестибюль с полуоткрытой террасой, два бассейна, сад с зоной для загорания, детская площадка и задний двор, коворкинг/конференц-зал, фитнес-центр, симулятор гольфа, терраса с зоной для барбекю, 24-часовое наблюдение, прачечная.
Расположение:
- парк и игровая площадка на Боут Авеню 70 м.;
- рынок на Боут Авеню 0,8 км.;
- клуб отдыха «Лагуна» 1,8 км.;
- школа Каджонкиет Чернгталай 5,3 км.;
- бангкокская больница Клиника Бангтао 1,8 км.;
- международный аэропорт Пхукета 20 км.;
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

