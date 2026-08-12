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Коммерческая недвижимость в Таиланде

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Пхукет
40
Бангкок
13
Чонбури
20
Паттайя
16
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99 объектов найдено
Коммерческое помещение 82 м² в Са Кху, Таиланд
Коммерческое помещение 82 м²
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 82 м²
🔻СТАРТ ПРОДАЖ! ПРЕСЕЙЛ🔻САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ВХОДЕ🔻 Меня зовут Леон, задайте мне свой воп…
$313,071
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Коммерческое помещение 52 м² в Са Кху, Таиланд
Коммерческое помещение 52 м²
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 52 м²
🔻СТАРТ ПРОДАЖ! ПРЕСЕЙЛ🔻САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ВХОДЕ🔻 Меня зовут Леон, задайте мне свой воп…
$198,533
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
3-этажное коммерческое здание для продажи - Prime Business Location на Thappraya Road, Патта…
$263,247
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TekceTekce
Готовый бизнес в Na Chom Thian, Таиланд
Готовый бизнес
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Роскошные 4 спальни Pool Villa в Na Jomtien для продажи Эта потрясающая вилла с 4 спальнями …
$1,24 млн
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Продается 4-звездочный отель класса люкс, 224 номера, в деловом районе, Sukhumvit Road, Бангкок, Таиланд, недалеко от торгового центра Emsphere. в Бангкок, Таиланд
Продается 4-звездочный отель класса люкс, 224 номера, в деловом районе, Sukhumvit Road, Бангкок, Таиланд, недалеко от торгового центра Emsphere.
Бангкок, Таиланд
Число комнат 224
Площадь 24 000 м²
Количество этажей 30
Продается 4-звездочный отель класса люкс, 224 номера, в деловом районе, Sukhumvit Road, Банг…
$70,66 млн
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Коммерческое помещение в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение
Карон, Таиланд
KAT6906 Новый отель на продажу! Он расположен в отличном месте на площади 15 Рай (8,784 кв.…
$7,99 млн
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Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
PAT6347 Уютный и небольшой гостиничный комплекс, с 17 номерами, где каждый гость будет чувс…
$1,20 млн
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Коммерческое помещение 83 м² в Ban Bang Ku, Таиланд
Коммерческое помещение 83 м²
Ban Bang Ku, Таиланд
Площадь 83 м²
KOH22884 Список коммерческих площадейЭта коммерческая площадь является редкой возможностью …
$339,394
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Коммерческое помещение 116 м² в Тхаланг, Таиланд
Коммерческое помещение 116 м²
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 116 м²
MAI22607 Эта уникальная недвижимость предлагает исключительную возможность для тех, кто ище…
$485,290
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Отель на продажу рядом с Walking Street South PattayaЭтот отель расположен в районе Южной Па…
$1,67 млн
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Продаётся 4-звёздочный курорт на берегу моря, 113 номеров, недалеко от аэропорта Самуи, Таиланд. в Сураттхани, Таиланд
Продаётся 4-звёздочный курорт на берегу моря, 113 номеров, недалеко от аэропорта Самуи, Таиланд.
Сураттхани, Таиланд
Площадь 28 000 м²
Продаётся 4-звёздочный курорт на берегу моря, 113 номеров, недалеко от аэропорта Самуи, Таил…
$40,34 млн
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Коммерческое помещение 230 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 230 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 230 м²
RAW3596 Цена начинается от 14,49 миллионов бат!Очаровательная архитектура нового элитного к…
$438,375
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Коммерческое помещение 421 м² в Choeng Thale, Таиланд
Коммерческое помещение 421 м²
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 421 м²
BAN22765 Редкий многоцелевой дом, предназначенный для предпринимателей, которые хотят идеал…
$1,21 млн
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Коммерческое помещение в Bang Nai Si, Таиланд
Коммерческое помещение
Bang Nai Si, Таиланд
PHA5587 Этот бутик-курорт предлагает всего шесть эксклюзивных вилл, расположенных в пышной …
$14,85 млн
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Готовый бизнес в Khao Chi Chan, Таиланд
Готовый бизнес
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Курортный бизнес на продажу в Bangsaray Этот 13-комнатный курорт по-прежнему активно работае…
$607,836
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 36
Кол-во ванных комнат 36
Коммерческое здание 36 комнат для продажи в Центральной ПаттайеЭта возможность для бизнеса в…
$1,70 млн
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Коммерческое помещение 202 м² в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение 202 м²
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 202 м²
KAT7296 Это здание, расположенное в коммерческом районе Ката. На трех этажах находятся:3 кв…
$363,636
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Коммерческое помещение 658 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 658 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 12
Площадь 658 м²
NAI5244 Роскошный апарт-отель с 12-13 роскошными номерами и большой парковкой, садом, бассе…
$1,97 млн
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Коммерческое помещение в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение
Карон, Таиланд
Количество спален 9
Кар6864 Прекрасный отель на продажу недалеко от пляжа Карон!СноскаЛицензия отеля21 номер (п…
$1,22 млн
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Коммерческое помещение 71 м² в Чалонг, Таиланд
Коммерческое помещение 71 м²
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 71 м²
CHA6333 Откройте для себя редкую возможность владеть универсальным коммерческим зданием в Ч…
$140,531
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Коммерческое помещение в Takua Pa, Таиланд
Коммерческое помещение
Takua Pa, Таиланд
PHA5533 Этот высококлассный отель на острове Ко Хо Као предлагает непревзойденную роскошь и…
$4,83 млн
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Коммерческое помещение 450 м² в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение 450 м²
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 450 м²
Кар6062 Отличная инвестиционная возможность представить своим клиентам. Этот ресторан работ…
$1,33 млн
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Гостевой дом на продажу Pratumnak Hill Pattaya Этот гостевой дом на продажу в Пратумн…
$288,722
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 63
Кол-во ванных комнат 63
Современный отель на продажу South Pattaya Investment Opportunity Этот современный отель на …
$4,25 млн
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 195
Кол-во ванных комнат 127
Отель 195 номеров с земельным участком для продажи Паттайя НаклуаЭтот отель на 195 номеров с…
$10,10 млн
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Роскошный бассейн Вилла рядом с пляжем для продажи на холме Пратумнак, Паттайя (Всего в 100 …
$1,37 млн
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Коммерческое помещение 144 м² в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение 144 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 144 м²
PAT6448 Отель на продажу, в центре развитой инфраструктуры. В пешей доступности представлен…
$1,50 млн
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30-storey office building for sale in Bangkok, Thailand. Near BTS Ekkamai 600 meters в Бангкок, Таиланд
30-storey office building for sale in Bangkok, Thailand. Near BTS Ekkamai 600 meters
Бангкок, Таиланд
Площадь 37 771 м²
Количество этажей 30
Продается 30-этажное офисное здание в Бангкоке, Таиланд. Расположено в 600 метрах от станции…
$64,20 млн
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Продаётся 4-звёздочный отель на 262 номера, расположенный в деловом районе Сукхумвит-роуд, Сои Сукхумвит 63, Бангкок, Таиланд, недалеко от станции надземного метро Ekkamai. в Бангкок, Таиланд
Продаётся 4-звёздочный отель на 262 номера, расположенный в деловом районе Сукхумвит-роуд, Сои Сукхумвит 63, Бангкок, Таиланд, недалеко от станции надземного метро Ekkamai.
Бангкок, Таиланд
Число комнат 262
Площадь 36 000 м²
Количество этажей 19
Продаётся 4-звёздочный отель на 262 номера, расположенный в деловом районе Сукхумвит-роуд, С…
$86,16 млн
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Готовый бизнес в Нонг-Пру, Таиланд
Готовый бизнес
Нонг-Пру, Таиланд
Редкие возможности!!! Популярный Центральный клуб Паттайи на продажу - готов к работе Этот п…
$1,08 млн
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