Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Таиланде

Провинция Пхукет
61
Пхукет
50
Патонг
11
68 объектов найдено
Отель 264 комнаты в Паттайя, Таиланд
Отель 264 комнаты
Паттайя, Таиланд
Комнаты 264
Количество этажей 18
К услугам гостей отель на 264 номера рядом с видом на море Паттайи в каждом номере. Располо…
€41,69 млн
Отель с балконом, с мебелью, с лифтом в Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
Отель с балконом, с мебелью, с лифтом
Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
Площадь 2 650 м²
Количество этажей 5
Продается 40-ключевой отель в аэропорту Бангкока - Таиланд - с открытым бассейном. Владелец,…
€3,37 млн
Коммерческая 1 комната в Провинция Пхукет, Таиланд
Коммерческая 1 комната
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Таиланд остров Пхукет Квартиры рядом с Банг Тао Апартаменты в жил…
€79,238
Коммерческая 1 комната в Провинция Пхукет, Таиланд
Коммерческая 1 комната
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Таиланд остров Пхукет Квартиры рядом с парком Апартаменты в новом …
€41,704
Коммерческая 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Коммерческая 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
€100,613
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 3
Квартира с видом на сад, здание D. Условия покупки Условия гарантирования аренды7% NET & nbs…
€117,382
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
€117,382
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
€446,311
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
€337,958
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
€229,605
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€178,833
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€126,997
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 )  Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET…
Цена по запросу
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
€126,412
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment в Патонг, Таиланд
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 100 м²
Этаж 8/8
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
€107,300
Отель 9 спален под аренду в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
KAR6864: Прекрасный отель на продажу недалеко от пляжа Карон! Chanote Лицензия на отель 21 н…
€1,01 млн
Коммерческая с Spalni в Пхукет, Таиланд
Коммерческая с Spalni
Пхукет, Таиланд
PAT6849: Коммерческое здание на продажу! Детали: На противоположной стороне здания есть откр…
€544,274
Коммерческая 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Коммерческая 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 71 м²
CHA6333: Очень хорошо 3-х этажное здание, расположенное в отличном месте на дороге Sunrise C…
€136,068
Коммерческая в Пхукет, Таиланд
Коммерческая
Пхукет, Таиланд
Площадь 3 200 м²
KTH6811: Коммерческое здание на продажу в центре острова Пхукет! 3 этажа площадь: 3200 кв.м.…
€2,33 млн
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
Площадь 3 200 м²
MAI6793: Инвестиции в гостиничную недвижимость на Пхукете! Управляется Centara! Всего 750 ме…
€11,66 млн
Отель с Spalni, у моря в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni, у моря
Пхукет, Таиланд
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
€22,03 млн
Инвестиционная 2 комнаты с охраной в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты 7% годовых на 15 лет   Инве…
€110,408
Инвестиционная 2 комнаты с видом на море, с охраной в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты с видом на море, с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты 8% годовых на 5 лет   Инве…
€62,059
Инвестиционная 2 комнаты с охраной в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты 9% годовых на 3 года   Инв…
€55,343
Инвестиционная 1 комната с охраной, с крытой парковкой в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната с охраной, с крытой парковкой
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты с доходом до 12% годовых   …
€104,454
Инвестиционная 1 комната с охраной в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты 10% годовых на 10 лет   Ин…
€83,895
Инвестиционная 2 комнаты в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 113 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты под управлением отеля 5*   …
€535,446
Инвестиционная 1 комната с охраной, с крытой парковкой в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната с охраной, с крытой парковкой
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты с доходом 7-10% годовых   …
€84,278
Коммерческая 1 комната с сауной в Провинция Пхукет, Таиланд
Коммерческая 1 комната с сауной
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Таиланд остров Пхукет   Апартаменты в отеле   Великолепное п…
€53,025
Коммерческая 1 комната в Провинция Пхукет, Таиланд
Коммерческая 1 комната
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты в отеле 5*****   Уникальное…
€91,089

Типы недвижимости в Таиланде

отели
доходные дома
инвестиционная недвижимость

Недвижимость в Таиланде: роскошь или выгода

Таиланд манит ежегодно множество туристов. Этот солнечный курорт с колоритным названием в последнее время активно развивается и усовершенствует инфраструктуру. Территория славится уникальной природой, архитектурными достопримечательностями и комфортными климатическими условиями. Приобретая жилую площадь здесь, вы имеете уникальный шанс проживать на курорте или получить дополнительный источник финансового дохода.

Главные преимущества приобретения

Купить недвижимость в Таиланде — мечта многих людей. Некоторые желают приобрести дом для собственного пользования, другие же — для развития бизнеса на основе аренды. Покупка квартиры способствует получению ВНЖ иностранными гражданами, что расширяет возможности и открывает новые горизонты. Круглогодичный курорт будет доступен вам всегда, не нужно будет бронировать апартаменты в отелях Самуи, Пхукета или Паттайи.

Основные преимущества покупки недвижимости в стране:

  • доступная ценовая политика;
  • возможность выгодного кредитования и достойный уровень медицины;
  • высокое качество жилых объектов;
  • пассивный доход от сдачи;
  • собственная недвижимость на дорогом курорте.

Приобретенный на выгодных условиях объект можно сдавать в аренду или повторно продать — спрос всегда есть из-за бесперебойной сезонности. На нашем сайте можно ознакомиться со всеми вариантами, определить преимущества каждого из них. Преодолеть языковый барьер, разобраться с оформлением документов, страховкой и налогами самому нереально, поэтому лучше обратиться к риелтору, который гарантирует комплексный и грамотный подход к процессу покупки жилья.

Какая стоимость недвижимости в Таиланде?

Бум строительства на роскошном курорте делает предложения весьма доступными. Однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в новостройках — это дешевая и выгодная альтернатива, которая не уступает внешними и эксплуатационными характеристиками. Элитные виллы у побережья представляют повышенный комфорт, их планировка и габариты поражают, но и цены на них, естественно, выше среднего. Подобрать жилье для ПМЖ можно по ценовому, территориальному и стилистическому диапазону, отзывы помогут оценить реальные возможности и перспективы.

Realting.com
Перейти