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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд

Патонг, Таиланд
от
$194,090
14.04.2025
$192,891
13.04.2025
$193,004
12.04.2025
$192,019
11.04.2025
$193,956
10.04.2025
$190,952
09.04.2025
$193,454
08.04.2025
$192,997
07.04.2025
$194,577
06.04.2025
$194,595
05.04.2025
$194,040
04.04.2025
$195,321
03.04.2025
$198,812
02.04.2025
$199,180
01.04.2025
$199,620
31.03.2025
$199,759
30.03.2025
$199,704
29.03.2025
$200,515
28.03.2025
$200,655
27.03.2025
$200,719
26.03.2025
$199,885
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24906
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422317
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Катху
  • Город
    Патонг

О комплексе

Современный жилой комплекс предлагает на выбор удобные типы планировок от студий до квартир с 3 спальнями, а также хорошую инфраструктуру - бассейн, спортзал и т.д.

Удобства и оснащение в доме
  • CCTV (видеонаблюдение)
  • Круглосуточная охрана
  • Ресепшн/холл
  • Кооперативное рабочее пространство/комната для совещаний
Расположение и объекты поблизости
  • 200 м до пляжа Патонг
  • 8 км до Большого Будды
  • 15 км до старого города Пхукета

Местонахождение на карте

Патонг, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$194,090
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