Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд

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До моря: 200 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс расположен в 200 м от пляжа Камала и окружен горами. Включает кондоминиумы и виллы с видами на море, горы и сад. Юниты с 1 и 2 спальнями, с доступом к бассейну и частной джакузи. В проекте: парковка, лобби, охрана 24/7, в…
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу.
Инф…
Новый комплекс состоит из 13 вилл с бассейнами, садами и парковочными местами. Площадь участков от 333 до 490 м2. За дополнительную плату 90 000 бат можно установить джакузи в бассейн. Полный комплект мебели можно приобрести за 950 000 бат.
Право собственности: аренда 30 лет.
Срок строительс…