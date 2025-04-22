Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд

Современный жилой комплекс предлагает на выбор удобные типы планировок от студий до квартир с 3 спальнями, а также хорошую инфраструктуру - бассейн, спортзал и т.д.

CCTV (видеонаблюдение)

Круглосуточная охрана

Ресепшн/холл

Кооперативное рабочее пространство/комната для совещаний

200 м до пляжа Патонг

8 км до Большого Будды

15 км до старого города Пхукета

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости