  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.

Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.

Карон, Таиланд
от
$129,999
BTC
1.5463122
ETH
81.0488349
USDT
128 527.9970735
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
ID: 28079
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру.

Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает 760 квартир, площадью от 28 м2 до 168 м2, включая студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, а также пентхаусы.

На территории комплекса есть всё для комфортной жизни и отдыха, а в непосредственной близости - магазины, рестораны, кафе и популярные достопримечательности Пхукета.

Квартиры оформлены в элегантном средиземноморском стиле с использованием теплых оттенков и натуральных материалов. Просторные комнаты, современная кухня и большие окна создают комфортное пространство с видом на зелень и пейзажи.

  • Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания) 

Окончание строительства: 2-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

  • Бассейны
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги
  • Мини-кинотеатр
  • Зоны коворкинга
  • Игровая комната
  • И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс The City Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$105,179
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Камала, Таиланд
от
$947,707
Жилой комплекс Dandara
Пхукет, Таиланд
от
$84,268
Жилой комплекс AURA CONDOMINIUM
Choeng Thale, Таиланд
от
$75,495
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, коворкингом и панорамными видами, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$172,775
Вы просматриваете
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Карон, Таиланд
от
$129,999
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Показать все Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Пхукет, Таиланд
от
$674,754
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Serene Condominium расположен между двумя самыми популярными пляжами Пхукета - Сурин и Банг Тао. Это одно из самых привлекательных мест на Пхукете. Эту локацию можно назвать самой удачной на острове. Из квартир будет открываться потрясающие виды на море или горы. Главная концепция этого у…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Показать все Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Си Сунтон, Таиланд
от
$931,272
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 343–873 м²
13 объектов недвижимости 13
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для семей, любителей роскошной жизни и инвесторов, стремящихся к высокой доходности и удобному проживанию в тропическом раю Пхукета. О локации: Расположен вблизи живописного пляжа Бангтао, проект обеспечивает легкий дост…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$374,004
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает садами и парком, зонами отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, бассейнами и спа, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой линии пляжа Джомтьен и через дорогу от ночного рынка Джомтьен
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации