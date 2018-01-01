Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Таиланде

1 объект найдено
Отель 77 комнат с Парковка в Yan Nawa Subdistrict, Таиланд
Отель 77 комнат с Парковка
Yan Nawa Subdistrict, Таиланд
Комнаты 77
Количество этажей 9
€51,529
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти