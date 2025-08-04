Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.

  1. Realting.com
от
$129,097
BTC
1.5355857
ETH
80.4866135
USDT
127 636.4211598
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 28851
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру.

Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает 760 квартир, площадью от 28 м2 до 168 м2, включая студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, а также пентхаусы.

На территории комплекса есть всё для комфортной жизни и отдыха, а в непосредственной близости - магазины, рестораны, кафе и популярные достопримечательности Пхукета.

Квартиры оформлены в элегантном средиземноморском стиле с использованием теплых оттенков и натуральных материалов. Просторные комнаты, современная кухня и большие окна создают комфортное пространство с видом на зелень и пейзажи.

  • Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания) 

Окончание строительства: 2-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

  • Бассейны
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги
  • Мини-кинотеатр
  • Зоны коворкинга
  • Игровая комната
  • И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
