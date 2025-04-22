Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд

Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильцов и гостей комплекса будут доступны первоклассные услуги для беззаботного образа жизни:

Супермаркет

Аптека

Ресторан

Кафе

Аквапарк

Бар на крыше

Игровая комната

Трансфер до комплекса

Автобус туда и обратно до Пхукет тауна

Детская площадка более 1000 м²

Семейная библиотека

Аквапарк

Детский ресторан

Комната ухода за ребенком

Особенности квартир

На выбор покупателю предлагаются полностью меблированные студии, квартиры с 1 и 2 спальнями.

Преимущества

15-летнее долгосрочное соглашение об управлении, обеспечивающее стабильную годовую доходность в размере 6%

Бангкокская больница Пхукета — 5 км

Международная школа Finnway — 6 км

Британская международная школа Пхукета — 6 км

Аутлет премиум-класса — 5 км

Пирс Интара — 0,4 км

Биг Си Пхукет — 4 км

Международная школа Каджонкиет — 9 км

Пхукет Таун — 6 км

Кокосовый остров — 1 км

Гольф-клуб Red Mountain — 10 км

Рынок Чиллва — 6 км

Обезьяний холм — 8 км

Острова СуСтар — 14 км

СПА Let's Relax — 7 км

Расположение и объекты поблизости