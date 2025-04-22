Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд

Расположенный в окружении пышной зелени и бесподобных видов на Андаманское море комплекс представляет собой тропический уголок умиротворения.
Резиденция состоит из 28 вилл с бассейнами. В каждом доме от 1 до 5 спален. Виллы представляют собой шедевр , который приведет в восторг элитных инвесторов, разборчивых пенсионеров и состоятельных владельцев загородных домов.
Проект находится в спокойном уединенном месте и в то же время в нескольких минутах езды от достопримечательностей Пхукета, предлагая своим владельцам гармоничное сочетание удобства и комфорта.
Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.Расположение и объекты поблизости