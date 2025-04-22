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  4. Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд

Па Хлок, Таиланд
от
$596,901
14.04.2025
$593,214
13.04.2025
$593,563
12.04.2025
$590,533
11.04.2025
$596,490
10.04.2025
$587,249
09.04.2025
$594,947
08.04.2025
$593,540
07.04.2025
$598,399
06.04.2025
$598,453
05.04.2025
$596,748
04.04.2025
$600,689
03.04.2025
$611,424
02.04.2025
$612,554
01.04.2025
$613,907
31.03.2025
$614,336
30.03.2025
$614,167
29.03.2025
$616,661
28.03.2025
$617,090
27.03.2025
$617,288
26.03.2025
$614,724
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24889
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418437
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Па Хлок

О комплексе

Расположенный в окружении пышной зелени и бесподобных видов на Андаманское море комплекс представляет собой тропический уголок умиротворения.

Резиденция состоит из 28 вилл с бассейнами. В каждом доме от 1 до 5 спален. Виллы представляют собой шедевр , который приведет в восторг элитных инвесторов, разборчивых пенсионеров и состоятельных владельцев загородных домов.

Проект находится в спокойном уединенном месте и в то же время в нескольких минутах езды от достопримечательностей Пхукета, предлагая своим владельцам гармоничное сочетание удобства и комфорта.

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Гольф-клуб - 6 минут езды
  • Ресторан и бар - 12 минут езды
  • Гавань - 14 минут езды
  • Международный аэропорт Пхукета - 18 минут
  • Британская международная школа - 29 минут
  • Торговый центр - 33 минуты
  • Больница - 34 минуты

Местонахождение на карте

Па Хлок, Таиланд

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Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$596,901
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