Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд

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Резиденция располагает клубом, тренажерным залом, бассейном с морской водой и детским бассейном, зоной барбекю, ухоженными зелеными зонами, беговой дорожкой, детской площадкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 1 км от станции метро и в 3,7 км от автомагистрали
Крупнейший многофункциональный проект на Пхукте с кондоминиумами, роскошными виллами, отелями, магазинами, торговым центром, спортивным клубом, медицинским и оздоровительным центром.
Третья фаза будет состоять из двух 7-этажных зданий. Один корпус представляет собой жилое здание, второй - то…
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Стенные шкафы
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в двух шагах от пляжа.
Международный …