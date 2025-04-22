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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$1,51 млн
14.04.2025
$1,50 млн
13.04.2025
$1,50 млн
12.04.2025
$1,49 млн
11.04.2025
$1,50 млн
10.04.2025
$1,48 млн
09.04.2025
$1,50 млн
08.04.2025
$1,50 млн
07.04.2025
$1,51 млн
06.04.2025
$1,51 млн
05.04.2025
$1,50 млн
04.04.2025
$1,51 млн
03.04.2025
$1,54 млн
02.04.2025
$1,54 млн
01.04.2025
$1,55 млн
31.03.2025
$1,55 млн
30.03.2025
$1,55 млн
29.03.2025
$1,55 млн
28.03.2025
$1,56 млн
27.03.2025
$1,56 млн
26.03.2025
$1,55 млн
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20
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25294
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440405
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Комплекс представляет собой тщательно спроектированную коллекцию современных элитных вилл.

Каждая вилла имеет:

  • гараж
  • бассейн
  • террасы
  • сад

Инфраструктура комплекса:

  • клубный дом
  • зона отдыха
  • кафе
  • фитнес-центр
  • бассейн
Расположение и объекты поблизости
  • Поле для гольфа Лагуна - 1 км
  • Торговый центр Boat Avenue - 1 км
  • Пляж Банг Тао - 2 км
  • Пляж Лаян - 2 км
  • Аквапарк Blue Tree - 3,5 км
  • Пляжный клуб - 4 км
  • Международная школа - 10 км
  • Международный аэропорт Пхукета - 16 км

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,51 млн
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