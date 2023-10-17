ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Дома
Дома в Таиланде
Провинция Пхукет
1944
Пхукет
1884
Чонбури
23
Паттайя
22
Кату
10
Кхок Клой
10
Патонг
8
Пхангнга
3
Сураттани
3
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
1 991 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
4
4
369 м²
OFFPLAN. Scheduled for completion October 2024. Monthly payment plan option available. A mod…
€417,699
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на горы, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
440 м²
2
€705,308
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на горы, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
440 м²
2
€705,308
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
4
370 м²
Элегантные и просторные виллы с 3 спальнями в идеальной локации рядом с престижным курортным…
€817,464
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
4
318 м²
Представьте искусство роскошной жизни, сочетающее современный стиль, комфорт и природную кра…
€925,621
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой
Провинция Пхукет, Таиланд
3
211 м²
Владелец таунхауса становится резидентом элитного клуба, тем самым получая скидки до 50% на …
€353,209
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
4
319 м²
Просторные виллы рядом с шикарным районом Лагуна. 12 вилл класса люкс, офис управляющей комп…
€752,214
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
3
4
623 м²
OFFPLAN. A modern retreat with a tropical ambiance and a huge 12*4 metre salt water swimming…
€1,22 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
4
240 м²
2
Welcome to The Teak a luxurious oasis nestled in the heart of Phuket. This exquisite, moder…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
3
4
31 849 м²
OFFPLAN. Pre-Sale Price! Offering expansive views over Naiyang and Maikhao Beaches, these we…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
4
305 м²
Комплекс вилл идеальное решение для тех, кто ищет уединенную виллу в тропическом раю. Просто…
€588,684
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
4
620 м²
1
€914,288
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
3
4
328 м²
OFFPLAN. Eco-friendly, smart-homes conveniently located for families seeking easy access to …
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Пхукет, Таиланд
2
Clover Residence - комплекс вилл премиум-сегмента в самом сердце Пхукета, состоящий из 63 ви…
€883,510
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
5
430 м²
1
The BANGTAO District is the epitome of luxury in Phuket. Located just minutes from the airp…
€2,22 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
300 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
5
590 м²
1
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
5
590 м²
1
€1,36 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
8
1 216 м²
1
Botanica Luxuryholds the most desirable address in Phuket and will recognize elite residenc…
€3,77 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
430 м²
1
€1,41 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
6
588 м²
1
€1,84 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
7
777 м²
1
€2,40 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
6
1 100 м²
2
€3,29 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
6
7
1 700 м²
2
€5,07 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
467 м²
1
€999,605
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
479 м²
1
€1,04 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
4
4
625 м²
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
5
8
1 208 м²
€3,77 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
4
300 м²
1
€627,202
Рекомендовать
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
4
413 м²
1
€843,549
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Типы недвижимости в Таиланде
виллы
коттеджи
таунхаусы
Параметры недвижимости в Таиланде
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL