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Дома в Таиланде

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Пхукет
34
Ко Самуи
89
Хуахин
5
Пхукет
2024
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3 124 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Thalang, Таиланд
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Дом 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с 3 спальнями в Таланге по суперцене - 4,75 млн бат!   Продаётся совре…
$147,395
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Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
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Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Раваи всего за 19,9 млн бат Представляе…
$594,450
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Дом 4 спальни в Бангкок, Таиланд
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Дом 4 спальни
Бангкок, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 568 м²
Испытайте вечную элегантность в Park Heritage Pattanakarn, эксклюзивной коллекции всего 32 с…
$2,06 млн
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
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Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 103 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$289,110
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 556 м²
Количество этажей 1
код 20260716111151 Эксклюзивная современная вилла с потрясающим видом, расположенная в од…
$2,36 млн
НДС
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Dmd consulting
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Дом в Huai Yai, Таиланд
Дом
Huai Yai, Таиланд
$103,822
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Расположенная в безмятежном анклаве Sai Taan Estate в желанном районе Пхукета Bang Tao, вилл…
$2,06 млн
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Расположенная в безмятежном анклаве Sai Taan Estate в желанном районе Пхукета Bang Tao, вилл…
$2,06 млн
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Вилла 2 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла с бассейном и действующим арендатором в Раваи, Пхукет!Продажа от собственника!…
$157,623
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DDA Real Estate
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Дом 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 793 м²
Количество этажей 2
Код: 20260715044724 Представьте себе утро с видом на море, собственный инфинити-бассейн и…
$7,90 млн
НДС
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Dmd consulting
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Дом в Нонг-Пру, Таиланд
Дом
Нонг-Пру, Таиланд
$75,634
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 424 м²
Представьте, что вы просыпаетесь с впечатляющим ботаническим видом на свою частную роскошную…
$1,30 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 910 м²
Роскошная жизнь в сердце мыса ЯмуРасположенный в престижном На полуострове Кейп-Яму эта вилл…
$7,64 млн
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 424 м²
Представьте, что вы просыпаетесь с впечатляющим ботаническим видом на свою частную роскошную…
$1,30 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 910 м²
Роскошная жизнь в сердце мыса ЯмуРасположенный в престижном На полуострове Кейп-Яму эта вилл…
$7,64 млн
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Расположенная в безмятежном анклаве Sai Taan Estate в желанном районе Пхукета Bang Tao, вилл…
$2,06 млн
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Дом 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Количество этажей 1
код 20260716111135 Представляем эксклюзивные апартаменты премиум-класса, расположенные на…
$5,70 млн
НДС
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Dmd consulting
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 455 м²
Просторная вилла с 4 спальнями и бассейном в престижном районе Bang Tao!Уникальная возможнос…
$1,45 млн
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DDA Real Estate
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Дом 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
код 20260729125037 Стильная новая вилла с собственным бассейном в популярном районе Layan…
$682,025
НДС
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Dmd consulting
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Дом 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 626 м²
Количество этажей 1
код 20260720082400 Площадь: 349 м² (внутренняя) + 182 м² (внешняя) Участок: сад 61 м…
$4,34 млн
НДС
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Dmd consulting
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 424 м²
Представьте, что вы просыпаетесь с впечатляющим ботаническим видом на свою частную роскошную…
$1,30 млн
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 910 м²
Роскошная жизнь в сердце мыса ЯмуРасположенный в престижном На полуострове Кейп-Яму эта вилл…
$7,64 млн
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Дом 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 414 м²
Количество этажей 1
код 20260714153314 Это идеальное сочетание приватности, современной архитектуры и курортн…
$2,89 млн
НДС
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Дом 3 спальни в Huai Yai, Таиланд
Дом 3 спальни
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2-этажная вилла для бассейна на продажу в ЧайяпрукеПрезентация потрясающей 2-этажной виллы у…
$275,635
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PLC Real Estate
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Дом 3 спальни в Huai Yai, Таиланд
Дом 3 спальни
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Бассейн View Villa 3 спальня для продажи Huai Yai PattayaЭта вилла с видом на бассейн распол…
$534,236
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PLC Real Estate
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Дом 4 спальни в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4 спальни Бассейн Вилла в Thepprasit Road Эта просторная 2-этажная вилла с бассейном имеет 4…
$371,642
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PLC Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 1
Бутик-комплекс из 16 современных вилл с 3–4 спальнями в районе Pru Jampa
$425,000
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Дом 3 спальни в Нонг-Пру, Таиланд
Дом 3 спальни
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дом в Восточной Паттайе 3 спальни на продажу Этот хорошо спроектированный дом с 3 спальнями …
$154,541
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PLC Real Estate
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Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2 Storey Corner Townhome для продажи в Восточной ПаттайеРасположенный в Восточной Паттайе, э…
$86,407
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с частным бассейном и дизайнерским ремонтом рядом с UWC International School…
$884,114
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