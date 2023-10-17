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Дома в Таиланде

Провинция Пхукет
1944
Пхукет
1884
Чонбури
23
Паттайя
22
Кату
10
Кхок Клой
10
Патонг
8
Пхангнга
3
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1 991 объект найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 369 м²
OFFPLAN. Scheduled for completion October 2024. Monthly payment plan option available. A mod…
€417,699
Дом 3 спальни с видом на горы, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с видом на горы, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
€705,308
Дом 3 спальни с видом на горы, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с видом на горы, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
€705,308
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 370 м²
Элегантные и просторные виллы с 3 спальнями в идеальной локации рядом с престижным курортным…
€817,464
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 318 м²
Представьте искусство роскошной жизни, сочетающее современный стиль, комфорт и природную кра…
€925,621
Таунхаус 2 спальни с террасой в Провинция Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни с террасой
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Площадь 211 м²
Владелец таунхауса становится резидентом элитного клуба, тем самым получая скидки до 50% на …
€353,209
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 319 м²
Просторные виллы рядом с шикарным районом Лагуна. 12 вилл класса люкс, офис управляющей комп…
€752,214
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 623 м²
OFFPLAN. A modern retreat with a tropical ambiance and a huge 12*4 metre salt water swimming…
€1,22 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Welcome to The Teak a luxurious oasis nestled in the heart of Phuket. This exquisite, moder…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 31 849 м²
OFFPLAN. Pre-Sale Price! Offering expansive views over Naiyang and Maikhao Beaches, these we…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Площадь 305 м²
Комплекс вилл идеальное решение для тех, кто ищет уединенную виллу в тропическом раю. Просто…
€588,684
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
Количество этажей 1
€914,288
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 328 м²
OFFPLAN. Eco-friendly, smart-homes conveniently located for families seeking easy access to …
Цена по запросу
Вилла с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Пхукет, Таиланд
Вилла с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 2
Clover Residence - комплекс вилл премиум-сегмента в самом сердце Пхукета, состоящий из 63 ви…
€883,510
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
The BANGTAO District is the epitome of luxury in Phuket. Located just minutes from the airp…
€2,22 млн
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
€1,13 млн
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
€1,36 млн
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 216 м²
Количество этажей 1
Botanica Luxuryholds the most desirable address in Phuket and will recognize elite residenc…
€3,77 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
€1,41 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 588 м²
Количество этажей 1
€1,84 млн
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 777 м²
Количество этажей 1
€2,40 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
€3,29 млн
Дом 6 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 2
€5,07 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 467 м²
Количество этажей 1
€999,605
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Количество этажей 1
€1,04 млн
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
€2,00 млн
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 208 м²
€3,77 млн
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
€627,202
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Количество этажей 1
€843,549

Типы недвижимости в Таиланде

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