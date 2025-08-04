Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.

Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру.

Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает 760 квартир, площадью от 28 м2 до 168 м2, включая студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, а также пентхаусы.

На территории комплекса есть всё для комфортной жизни и отдыха, а в непосредственной близости - магазины, рестораны, кафе и популярные достопримечательности Пхукета.

Квартиры оформлены в элегантном средиземноморском стиле с использованием теплых оттенков и натуральных материалов. Просторные комнаты, современная кухня и большие окна создают комфортное пространство с видом на зелень и пейзажи.

Окончание строительства: 2-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

Бассейны

Фитнес-центр

Зона йоги

Мини-кинотеатр

Зоны коворкинга

Игровая комната

И многое другое

