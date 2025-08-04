  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.

Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.

Карон, Таиланд
от
$129,000
BTC
1.5344293
ETH
80.4260009
USDT
127 540.3012522
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
Оставить заявку
ID: 27567
ID новостройки на Realting
In CRM: 003131
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру.

Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает 760 квартир, площадью от 28 м2 до 168 м2, включая студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, а также пентхаусы.

На территории комплекса есть всё для комфортной жизни и отдыха, а в непосредственной близости - магазины, рестораны, кафе и популярные достопримечательности Пхукета.

Квартиры оформлены в элегантном средиземноморском стиле с использованием теплых оттенков и натуральных материалов. Просторные комнаты, современная кухня и большие окна создают комфортное пространство с видом на зелень и пейзажи.

Окончание строительства: 2-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

  • Бассейны
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги
  • Мини-кинотеатр
  • Зоны коворкинга
  • Игровая комната
  • И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Кату, Таиланд
от
$888,607
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,01 млн
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$167,033
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$148,167
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и коворкингом в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$251,203
Вы просматриваете
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Карон, Таиланд
от
$129,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс The Ozone Condominium Phuket
Жилой комплекс The Ozone Condominium Phuket
Жилой комплекс The Ozone Condominium Phuket
Жилой комплекс The Ozone Condominium Phuket
Жилой комплекс The Ozone Condominium Phuket
Показать все Жилой комплекс The Ozone Condominium Phuket
Жилой комплекс The Ozone Condominium Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$149,264
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Площадь 42–87 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия в одном из самых желанных мест Пхукета. Подходит для проживания, отдыха и инвестиций. О локации: Расположенный рядом с пляжем Бангтао, The Ozone Condominium…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.0 – 51.0
166,082 – 182,554
Квартира 2 комнаты
86.0 – 87.0
378,487 – 437,368
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Garrya Residences
Жилой комплекс Garrya Residences
Жилой комплекс Garrya Residences
Жилой комплекс Garrya Residences
Жилой комплекс Garrya Residences
Показать все Жилой комплекс Garrya Residences
Жилой комплекс Garrya Residences
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$994,978
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Резиденции Garrya Пхукет: пляжная недвижимость на ПхукетеРезиденции Garrya Пхукет гордо стоит как первая и единственная резиденция отеля на центральном западном побережье Пхукета, чтобы предложить широкий спектр оздоровительных услуг, обеспечивая убежище для тела и души. Побалуйте себя тропи…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,55 млн
Комплекс представляет собой тщательно спроектированную коллекцию современных элитных вилл. Каждая вилла имеет: гараж бассейн террасы сад Инфраструктура комплекса: клубный дом зона отдыха кафе фитнес-центр бассейн Расположение и объекты поблизости Поле для гольфа Лагуна - 1 км Торговый …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации