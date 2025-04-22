Жилой комплекс VIP VENUS KARON

Инвестиционно-привлекательный объект! Гарантированный доход 6% !
Популярный комплекс с выгодной перспективой роста цены. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!
Апартаменты полностью меблированы!
Есть рассрочка!
Пляж Карон - 800м!
Стильные апартаменты в привлекательном жилом комплексе VIP VENUS KARON, расположенном в популярном районе Карон. Из апартаментов открываются потрясающие виды.
УДОБСТВА ПРОЕКТА: благоустроенная территория, бассейн, тренажерный зал, сад, лобби и ресепшен, парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
ЛОКАЦИЯ:
- пляж Карон - 5 минут;
- Карон Парк - 5 минут;
- волейбольный пляж - 5 минут;
- пляж Ката - 8 минут; Станция серфинга - 9 минут;
- пляж Ката Ной - 13 минут.
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