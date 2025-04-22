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Жилой комплекс VIP VENUS KARON

Карон, Таиланд
от
$103,196
16.05.2025
$103,196
13.06.2024
$94,271
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19959
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Инвестиционно-привлекательный объект! Гарантированный доход 6% !

Популярный комплекс с выгодной перспективой роста цены. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!

Апартаменты полностью меблированы!

Есть рассрочка!

Пляж Карон - 800м!

Стильные апартаменты в привлекательном жилом комплексе VIP VENUS KARON, расположенном в популярном районе Карон. Из апартаментов открываются потрясающие виды.

УДОБСТВА ПРОЕКТА: благоустроенная территория, бассейн, тренажерный зал, сад, лобби и ресепшен, парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

ЛОКАЦИЯ:

- пляж Карон - 5 минут;

- Карон Парк - 5 минут;

- волейбольный пляж - 5 минут;

- пляж Ката - 8 минут; Станция серфинга - 9 минут;

- пляж Ката Ной - 13 минут.

Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!

 

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

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Жилой комплекс VIP VENUS KARON
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
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