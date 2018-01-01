Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд

Просторный жилой комплекс элегантно оформленных вилл с личным бассейном, окруженных природой и зеленью. Коллекция тропических домов сочетает в себе современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающим миром.

В каждом доме есть гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня с ванной комнатой, 2 обычных спальни с ванными комнатами.

Стандартные условия оплаты

2% При бронировании договора

28% После подписания договора в течение 10 дней

20% После завершения фундамента

20% После завершения бетонной конструкции

10% После завершения крыши

10% После завершения электропроводки и сантехники

10% При передаче ключей

Особенности квартир

Богатое убранство мебели и безупречная уникальная отделка сочетают в себе современный стиль и тропическую экзотику. На виллах использовали высококачественную дизайнерскую керамическую плитку из керамогранита и другие импортные материалы.

Во всех виллах есть роскошная кухня, импортированная от ARMONY ITALY – компании, которая известна как один из лучших итальянских производителей уникального, минималистского и чистого дизайна, выходящего за рамки привычной кухни.

Расположение и объекты поблизости

Раваи — это спокойный районе на острове Пхукет. Изолированное от внешнего мира, оно удобно расположено в нескольких минутах езды от Най Харна и пляжа Ката. Комплекс расположен рядом с отелем «Stay» и «Fresca» в окружении каучуковых плантаций и пальм.