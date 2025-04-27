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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Проект Vega идеально подходит для тех, кто ищет современное и роскошное жилье на Пхукете, а также для инвесторов, стремящихся к надежным вложениям с высоким потенциалом роста.
О локации:
Vega расположен в престижном районе Банг Тао, ряд…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскошной жизни в окружении природы. Подходит для семей, пар и инвесторов, ценящих комфорт и приватность.
О локации:
Расположенный в престижном районе Лаян, Botanica Lakeside окружен лучшими пляж…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто стремится к роскошной и комфортной жизни рядом с пляжем. Подходит для семей и инвесторов, ищущих высокую доходность и стабильность.
О локации:
Расположен рядом с пляжем Бангтао, Пхукет. Удобная доступность к лучшим…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Тем, кто ищет эксклюзивное жилье с высоким уровнем комфорта и безопасности. Проект идеально подходит для семей, ценящих роскошь и спокойствие, а также для инвесторов, стремящихся к выгодным вложениям.
О локации:
Расположенный всего в 80…
Комплекс представляет собой тщательно спроектированную коллекцию современных элитных вилл.
Каждая вилла имеет:
гараж
бассейн
террасы
сад
Инфраструктура комплекса:
клубный дом
зона отдыха
кафе
фитнес-центр
бассейн
Расположение и объекты поблизости
Поле для гольфа Лагуна - 1 км
Торговый …
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подойдет для тех, кто ищет роскошное и уединенное проживание в тропическом окружении. Отличный выбор для семей, инвесторов и тех, кто хочет приобрести премиальную недвижимость на Пхукете.
О локации:
Botanica Foresta расположена…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ценит сочетание роскоши, уединения и потрясающих видов на море. Проект для покупателей, ищущих уникальный опыт жизни и инвестиций в Пхукете.
О локации:
Расположен в элитном районе Лаян Сой 1, рядом с Лаян …
Предлагаются виллы с видом на лагуну, большими бассейнами и джакузи, просторными террасами
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на живописном пляже Банг Тао, рядом с великолепными ресторанами и гольф-клубом, в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия. Прекрасное место для семей, профессионалов и покупателей, желающих инвестировать в недвижимость с высоким потенциалом дохода.
О локации:
Nature’s Rest Villas Cherng Ta…
Дизайнерские апартаменты в престижном комплексе BELLEVUE LAGOON, расположенном в районе Таланг.
Инвестиция в уникальные апартаменты, всего в 5 минутах от пляжа Банг Тао, предлагающие гарантированный доход 7%!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
…
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DDA Real Estate
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До моря 0 метров, Надежный застройщикО комплексе:Новый комплекс на Пхукете предлагает 3-комнатные дуплексы и пентхаусы с площадью от 271,24 кв.м до 503,19 кв.м. Расположен рядом с пляжем Лаян. Включает бассейн (22×3 м²), тренажерный зал с сауной (120 м²), подземную парковку на 44 машины с за…
Тропический рай в Таиланде, известный своими оживленными пляжами, такими как Патонг, Ката, Равай и Банг-Тао, а также своей богатой культурой и удобным доступом.В Старом Пхукете В городе посетители могут насладиться яркой китайско-португальской архитектурой, уличным искусством и местной кухне…
Расположенный всего в 7 минутах езды от пляжа Лейн и удобно рядом с столовой и торговыми центрами Boat Avenue и Porto Phuket. Punyisa Layan также предлагает наши три варианта макета подписи. Опыт владельца - это один из полной уединения, но всего в нескольких минутах от всех удобств Лагуны и…
Предлагаются трехуровневые апартаменты с прямым выходом на пляж и панорамными видами на море и горы. На верхнем уровне имеется бассейн.
Пентхаус имеет просторную террасу на крыше и панорамный бассейн.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на живописном пляже Банг Тао, ряд…
До моря 1600 м, Гарантия доходаО комплексе:Эксклюзивный закрытый комплекс представительских вилл с прекрасным видом на море предлагает роскошное размещение с частными пейзажными бассейнами. Виллы с 3-6 спальнями и основной гостиной. Расположен в живописном районе Лаян, в 1,6 км от пляжа и в …
Современный жилой комплекс, расположенный в живописном районе Пхукета, в пешей доступности от известных пляжей. Он состоит из 3 семиэтажных зданий, всего 234 юнита (студии, юниты с 1 и 2 спальнями, а также дуплексы). Особенности:
5 бассейнов, включая бассейн на крыше и детский бассейн
бегов…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошную жизнь в окружении природы. Проект привлекает инвесторов, ищущих высокодоходные и престижные объекты, а также покупателей, стремящихся к спокойствию и комфорту.
О локации:
Расположенный в жи…
Комплекс вилл в уютном, живописном месте, рядом с прекрасными пляжами и инфраструктурой самого развитого района Пхукета - Бан Тао. Срок строительства - 12 месяцев. Комплекс включает:
Фитнес-центр – 160 м2
Вилла 1 – 433 м2, участок 589 м2
Вилла 2 – 640 м2, участок 986 м2
Вилла 3 – 640 м2, уч…
Комплекс апартаментов с видом на бассейны и небольшой тропический сад. Расположен в самом сердце Пхукета, всего в 850 метрах от пляжного клуба Catch Beach Club. Эксклюзивный комплекс отличается элегантностью дизайна и спокойной атмосферой окружающей природы.
В каждом апартаменте есть 1-2 спа…
До моря 650 м, Готов к заезду, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс расположен в престижном районе Лагуна, на одном из лучших пляжей Пхукета - Банг Тао. Проект включает 5 корпусов с современной архитектурой и высококлассной отделкой. В продаже 1- и 2-комнатные квартиры …
Роскошные квартиры в 500 метрах от Банг Тао
Квартиры в Банг Тао в пешеходной доступности от пляжа предлагаются к покупке клиентам, которые умеют ценить роскошь.
Два 6-этажных здания, 48 роскошных апартаментов, подземная паковка и кладовые помещения.
Уникальный формат проживания в пр…
Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималис…
До моря: 200 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает 73 юнита в 2-х 6-этажных зданиях с отдельными удобствами для каждого. Предлагает 2- и 3-спальные квартиры площадью от 108 до 156 кв.м. с потолками высотой 3 м. Особенности архитектуры – тропическая эстетика и к…
Этот очаровательный жилой комплекс находится в самом сердце Пхукета и предлагает великолепное сочетание жизни в тропиках и современного комфорта. Проект представляет собой коллекцию тщательно продуманных вилл, каждая из которых воплощает роскошную расслабленную жизнь на острове. Виллы могут …
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для семей, любителей роскошной жизни и инвесторов, стремящихся к высокой доходности и удобному проживанию в тропическом раю Пхукета.
О локации:
Расположен вблизи живописного пляжа Бангтао, проект обеспечивает легкий дост…
Симфония безмятежности среди леса
О нас
Спокойный среди природы, где вы можете чувствовать себя полностью расслабленным.
Сад водопада, который приведет вас к середине природы, но, тем не менее, роскошный и удобный с современным роскошным дизайном с общей областью, где вы можете наслаждать…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ценит уединение, роскошь и природу. Проект адресован взыскательным инвесторам и семьям, ищущим исключительное проживание в Пхукете.
О локации:
Расположенные рядом с пляжем Лаян, виллы Komo Palm Villas пред…
Новый проект кондоминиума в живописном районе БангТао
Проект состоит из двух зданий на 146 квартир, расположенных на семи этажах.
Расположен новый кондоминиум в северной части Чернгталая, всего в 3,5 км от тихого пляжа Лайян. Эта локация подойдет, прежде всего, жителям острова, экспата…
До моря 1500 м, Готов к заездуО комплексе:На закрытой и охраняемой территории с балийским дизайном, погружающей в атмосферу отдыха, находятся обновленные виллы 2022-2023 года. Расположены виллы в престижном районе рядом с Лагуной и в 1,5 км от пляжа. Площадь вилл от 400 кв.м. Виды на бассейн…
Предлагаются эксклюзивные виллы с живописным видом на побережье, внутренними двориками, большими бассейнами и джакузи.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами.
Особенности квартир
Каждый …
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Представляя Proxima Phuket Villas, захватывающий новый жилой проект на очаровательном острове Пхукет. Предлагая для продажи современных частных виллов для бассейна, Proxima Phuket Villas представляет замечательное слияние современности и роскоши. Это эксклюзивное развитие, расположенное неда…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеален для тех, кто ищет наивысший уровень роскоши и комфорта в одном из самых престижных районов Пхукета. Прекрасный выбор для семей и долгосрочных проживания, благодаря запрету на краткосрочную аренду.
О локации:
QAV Residence находи…
Проект люксовых вилл в топовой локации
Island Collection - первый новаторский проект, который меняет взгляд на роскошную жизнь на острове. Люкс проект включает 9 роскошных вилл.
Island Collection расположен в очень популярном районе Лаян, Пхукет. Эксклюзивное расположение предлагает ко…
Надежный застройщикО комплексе:Расположенный на 284,800 кв.м, проект предлагает пять стильных вилл, выполненных в современном и балийском стилях. В комплексе представлены одно- и двухэтажные виллы с вариативными планировками и апартаменты с просторными метражами. Идеальная синергия роскошног…
Обзор 12 Эксклюзивных бассейн -виллов Размеры земельных участков: 140 - 250 кв. М. Общая застроенная область: 120 - 230 кв. Carports. Протокол Пляж Май Кхао - 16 минут Най Тон -Бич - 18 минут больница Таланга - 20 минут Международная школа UWC - 20 минут Lotus Tesco - 24 мин…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто стремится к эксклюзивной роскоши и высокому уровню жизни в тропическом раю. Проект ориентирован на взыскательных инвесторов, ценящих комфорт и безопасность своих вложений.
О локации:
Расположен в Май Као, …
До моря: 500 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс уединенных вилл на побережье Андаманского моря, каждая с отдельным бассейном, гостиной, обеденной зоной и кухней открытой планировки. Просторные спальни оснащены индивидуальными ванными комнатами. Вид…
Испытайте босоногую роскошь в лучшем виде в самом сердце Банг Тао в великом «Origin Resort World Phuket», роскошном центре в пляжной зоне Пхукета. Откройте для себя изысканную роскошную виллу BALCO, расположенную в этом престижном месте.
Насладитесь романтическим видом на бассейн и воспользу…
Предлагаются просторные современные виллы с панорамным видом на море, большой террасой и бассейном, зонами отдыха и джакузи, ухоженными садами.
Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами.
Расположение и объекты поблизости
Недви…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто желает сочетать роскошь и уют в тропическом раю. Подходит для постоянного проживания, отдыха и инвестиций.
О локации:
Расположенный рядом с пляжем Лаян на западном побережье Пхукета, проект предлагает доступ к лучш…
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.
Площадь земельных участков - от 480 м2 до 2 431 м2.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Стенной шкаф
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Пляж Лаян - 10 минут
Пляж Банг Тао - 7 минут
Пляж Банана…
Уникальная возможность инвестировать в стильные и современные апартаменты в сердце Банг Тао, которые предлагают идеальное сочетание роскоши и удобства! Полная меблировка! SO Lagoon Cherngtalay by Origin - уникальный комплекс апартаментов, расположенный в центре района Банг Тао, рядом с оживл…
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DDA Real Estate
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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто ищет роскошный, современный и спокойный образ жизни в живописном районе, а также для тех, кто ценит высококачественные инвестиции.
О локации:
Anchan Indigo расположен в Таланг, северном районе Пхукета. Местоположен…
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 7-этажного здания с 148 апартаментами: студии (34 м²), 2 спальни (68 м²), 2-этажные дуплексы (92 м²), роскошные пентхаусы с частными бассейнами (240 м²). Каждый юнит современно оформлен, включает мини-кухню, обеденную зону, комфортабельные спа…
До моря 500 м, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс предлагает стильные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, площадью от 54 до 376 кв.м. Высота потолков — 3 метра, уникальные варианты с двумя этажами и роскошные пентхаусы с просторными террасами. Некоторые квартиры на первом этаже имеют прямой…
Инвестируйте в шикарные апартаменты!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %!
Есть рассрочка!
VEGA CONDOMINIUM расположен в районе Банг Тао. Это престижное место с восьмикилометровым пляжем и огромной инфраструктурой.
Удобства: ф…
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DDA Real Estate
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До моря 20 м, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные апартаменты с 2 спальнями и пентхаусы с бассейнами на крыше, расположенные на Банг Тао, в престижном районе Лагуна. Площади от 113 до 220 кв.м. Выразительный природный стиль дизайна с видом на бассейн, море и сады. Полный спектр оздорови…
Инновационный комплекс состоит из элитных вилл, сочетающих в себе современный дизайн и высокое качество. Здесь вы найдете спортивные сооружения, спа и оздоровительные центры. Каждый дом имеет собственный бассейн и спа-зону с джакузи и тренажерным залом.
Удобства
клуб
спа
оздоровительный цен…
Эксклюзивный комплекс вилл на фоне живописного озера в безмятежном районе Чонг Тале — уникальное сочетание спокойствия загородной жизни в условиях городской изысканности. Это не просто дом, а стиль жизни, соединяющий красоту природы и привычный городской комфорт. Добро пожаловать в райский у…
400 м от пляжа Сурин, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс класса люквс включает всего 77 тщательно спроектированный юнит в гармонии с природой, завершение которого планируется на август 2026 года. Он предлагает уникальное сочетание архитектуры и природной эстетики. Владелец получает комп…
Коллекция Pavara Vhana: непревзойденный опыт роскошной жизни на Пхукете
Расположенный в тихом и престижном месте Чонг Тале, округ Таланг, Пхукет, Pavara Vhana Collection предлагает непревзойденный жизненный опыт, сочетающий роскошь, уединение и комфорт. Проект расположен на участках площа…
Этот современный жилой комплекс со всеми удобствами расположен в престижном районе Пхукета, рядом с Лагуной и в пешей доступности от пляжа Лаян.
Комплекс состоит из 8 многоквартирных зданий, вилл и коммерческих помещений и располагает бассейнами, тренажерным залом, библиотекой, зонами отдыха…
Инвестиционный объект! Доход от 7%!
Рассрочка!
Мебель включена в стоимость
Великолепный вид на море!
AYANA Heights - в окружении национальных парков и тропической растительности, недалеко от знаменитого пляжа Банг Тао. Это уединенный рай с легким доступом ко всем городским удобст…
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DDA Real Estate
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Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ищет роскошное и спокойное место для жизни или инвестирования на Пхукете. Подходит как для семей, так и для тех, кто ценит приватность и доступ к удобствам высокого класса.
О локации:
Расположенный в сердцев…
Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. На территории вы также найдете магазин и клинику.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционер
Кухонная мебель и бытовая техника
Встроенные шкафы
Расположение и о…
Не просто еще одна вилла бассейна…
Дом, который ты »; я искал!
Где современная элегантность встречает вдумчивую жизнь
Достаточные решения для хранения
Выделенная тайская кухня.
Живи в комнате для майни.
ванные комнаты для всех членов семьи.
Каждая деталь считалась улуч…
Уникальная возможность инвестировать в элитные апартаменты в кондоминиуме SO Origin на побережье Пхукета с высокой доходностью и прекрасными условиями для отдыха!
Рассрочка!
Апартаменты меблированы!
Расстояние до пляжа - всего 100 м!
Панорамный вид на жилой комплекс и экзотическую приро…
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DDA Real Estate
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До моря 1700 мО комплексе:Проект расположен в восхитительном месте рядом с пляжами Лаян и Банг Тао, представляя первоклассные жилые возможности. Включает в себя несколько зданий с апартаментами от 1 до 3 спален, площадью от 36 кв.м до 124 кв.м. Внедрена трансформируемая мебель, увеличивающая…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Stella Estate Private Residences Bangtao идеально подходит для успешных и взыскательных людей, стремящихся к роскошному и комфортному проживанию в одном из лучших районов Пхукета. Это выбор для тех, кто ценит эксклюзивность, качество и в…
Первая очередь элитных апартаментов, расположенных в 50 метрах от пляжей Банг Тао и Лаян, Пхукет. Концепция всего проекта – создание жилого пространства, расположенного среди живописных парков, садов и озер, поэтому из всей площади земельного участка застраивается только 30%, а 70% остается …
До моря 800 м, Полная меблировкаО комплексе:Новый проект представляет из себя современный жилой комплекс с завершением строительства в 2023 году. Состоит из 2 зданий, каждое с 7 этажами. Всего в комплексе 139 юнитов, в том числе студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Площадь юнитов варьирует…
До моря: 50 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс размещен на побережье и состоит из 7 корпусов высотой 4-5 этажей. Включает роскошные апартаменты с несколькими видами: на море, бассейн и горы. Просторные площади варьируются до 2500 кв.м. Внутренняя инфраструктура включае…
8 сезона роскошные виллы-сезон Роузвуд-это эксклюзивная коллекция из четырех роскошных частных резиденций возле пляжа Serene Layan на Пхукете; живописное западное побережье. Независимо от того, предназначено ли это в качестве постоянного места жительства или отдыха для отдыха, это развитие п…
Bellevue Beachfront - проект расположен всего в 50 метрах от пляжа Лаян на береговой линии. Проект имеет уникальные дизайнерские решения в оформлении экстерьера и интерьера. Район Банг-Тао предлагает каждому жителю возможность насладиться жизнью у моря со всеми удобствами, современными школа…
Ультрасовременный комплекс для комфортного проживания и инвестиций. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %!
Есть рассрочка!
Апартаменты меблированы!
Wyndham Grand Phuket Surin Beach — это комплекс с видом на море и ультрасоврем…
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DDA Real Estate
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Bellevue Lagoon
Новый роскошный кондоминиум будет построен совсем рядом с самым известным и популярным среди изысканной публики районом острова - Лагуной, что делает проект поистине уникальным в соотношении цены и локации. Застройщик предлагает по-настоящему приятные цены, ведь студию можно…
БАЛАНС С ПРИРОДОЙ
Свежий и актульный проект во всемирно известном курорте Laguna Phuket
Проект расположен на одном квадратном километре зеленых холмов, лесов и озер с частным пляжным клубом
LAGUNA LAKELANDS — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ.
Тематические зоны Hillside, Orcha…
Добро пожаловать в Diamond Pool Villa, где мы предлагаем вам уютное, простое и нейтральное пространство, которое излучает теплую и привлекательную атмосферу. Наши виллы предназначены для обеспечения утонченного комфорта и легкой элегантности, заставляя вас чувствовать себя как дома с момента…
Инвестируйте в экологически чистый кондоминиум на Пхукете с уникальным дизайном и высокими стандартами жизни! Это идеальные апартаменты для тех, кто ценит комфорт и заботится об экологии.
Доступна рассрочка!
Полная меблировка!
Всего 300 метров до пляжа!
The Zero BangTao - это реализация …
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DDA Real Estate
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До моря: 850 мО комплексе:Расположенный в Пхукете, комплекс предлагает апартаменты с 1 и 2 спальнями площадью от 35 до 75 кв.м. Современная архитектура и изысканные интерьеры создают атмосферу роскоши и уюта. Внутренняя инфраструктура включает фитнес-центр, бассейн, коворкинг, общественный с…
Ozone Luxury Villas, двухэтажная вилла, состоящая из 5 современных частных роскошных вилл, имеет четыре-пять спален со всеми ванными комнатами, гардеробную, гостиную открытой планировки с окном во всю длину и высоким потолком, обеспечивающим прохладный бриз, большую столовую и кухню, террасу…
Комплекс включает отель и 2 жилых здания на 322 квартиры с 1-3 спальнями.
Особенности:
бассейны для взрослых и детей
тренажерный зал
спа-центр
ресторан
бар
банкетный зал
библиотека
Окончание строительства - декабрь 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Поле для гольфа Лагуна - 1 к…
Предлагаются виллы с бассейном 12х4,5 м и ухоженным садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Сочетание ветра, света и пышной зелени создает величественную атмосферу для отдыха, комфорта, медитации и творчества. Дизайн интерьера отражает культуру и обычаи Таиланда. От изящных арх…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной и умиротворенной жизни на Пхукете. Проект Viriya Green Pool Villas удовлетворит потребности взыскательных покупателей, ценящих комфорт и выгодные инвестиции.
О локации:
Расположенный …
Эксклюзивные виллы в 600 метрах от пляжа
Проект из 20 эксклюзивных вилл, 10 из которых доступны для приобретения всего в 600 метрах от пляжа Найтон, на востребованном северо-западном побережье Пхукета.
Найтон — это изумительный пляж длиной чуть более километра, с белым «поющим» песком …
Предлагаются современные виллы в тропическом стиле с бассейном 41 м2, террасой и гаражом.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Встроенная кухня
Бытовая техника Bosch
Расположение и объекты поблизости
Международная школа - 12 минут
Гольф…
Комплекс предлагает апартаменты в районе Bang Tao Beach с завораживающей природой и статусным окружением из частных вилл и 5-звёздочных отелей.
Особенности:
подземная парковка
современный фитнес-центр с тренажерным залом и открытой террасой
элитный спа-комплекс
коворкинг
ресторан с открытой…
Магическое место для роскошной жизниСегодня Пхукет является популярным островным направлением, сочетающим в себе природную красоту и развитую инфраструктуру. Лайян Верде расположен на западном побережье острова, всего в 2 минутах от нетронутого пляжа.Layan Verde – это новая достопримечательн…
Sunrise Valley- это уникальная коллекция из 13 частных вилл с бассейном, расположенных среди живописных ландшафтов Пхукета.
Каждая вилла тщательно спроектирована так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и уединение. Благодаря удобному расположению всего в 700 метрах от мини-маркета и в …
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в престижном районе Банг Тао!
Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт.
Рассрочка!
В 50 метрах от пляжа!
Удобства: бар, видеонаблюдение, фитнес, сад, детская зона, гостиная…
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Агентство
DDA Real Estate
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До моря 400 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 7 малоэтажных зданий с кондоминиумами. Предлагаются 1, 2 и 3-комнатные апартаменты. Архитектура современная и элегантная, с использованием премиальных материалов. Высокие оконные проемы обеспечивают светлые …
Предлагаются квартиры с просторными верандами и панорамным видом.
Резиденция располагает большими зелеными зонами отдыха на крыше и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. На территории вы также найдете магазин и…
Резиденции Garrya Пхукет: пляжная недвижимость на ПхукетеРезиденции Garrya Пхукет гордо стоит как первая и единственная резиденция отеля на центральном западном побережье Пхукета, чтобы предложить широкий спектр оздоровительных услуг, обеспечивая убежище для тела и души. Побалуйте себя тропи…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Bright Phuket идеально подходит для тех, кто стремится к изысканной жизни у моря, ценит комфорт и стиль. Отлично подходит для семей, молодых пар и инвесторов, желающих вложиться в процветающий туристический регион.
О локации:
Роскошный …
Благодаря более чем 30-летнему опыту работы в строительной отрасли, как в сфере жилья, так и в сфере кондоминиумов, мы
понимаем, что качество имеет первостепенное значение в строительных проектах. Спокойная жизнь на природе дает вам полный
отдых, помогая вам подготовиться к предстоящему дн…
Предлагаются виллы с бассейнами, садами и парковочными местами.
Резиденция располагает детской площадкой, садом, зоной для мероприятий, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.
Arcadia - это больше, чем просто продолжение успешной 1 фазы проекта - это редкая возможность приобретения недвижим…
Новый проект с современным дизайном в сердце района Бангтао
Botanica Forestique - это уникальное сочетание городской жизни, здорового образа жизни и природной красоты.
65 вилл в современном роскошном дизайне с площадью участка от 674 до 1 168 кв.м. и площадью застройки от 424 до 567 кв…
Каждому покупателю билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подойдет: Подойдет для жизни и инвестиций — ведь каждый проект этого застройщика предлагает уникальную рассрочку на 7 лет и уникальную на острове ликвидность и легкость перепродажи.
О локации: Проект расположен в районе Laguna. Э…
Laytin villa Жизнь в сне в Пхукете на Laytin Villa, высококлассном жилом проекте, расположенном в простом месте Bangtao, обогащает ваш эксклюзивный образ жизни в тропическом острове. Виллы на земельной площадке 2 Rai. Хорошо продуманная с высоким качеством материалов и украшений, вдохновле…
Menara Hill Phuket — это роскошный жилой проект, вдохновленный традиционной марокканской архитектурой и дизайном. Проект состоит из 24 вилл, спроектированных с использованием сложных деталей и текстур, которые отражают марокканское наследие. Концепция природы интегрирована в виллы, чтобы сде…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто ищет современную роскошь и комфорт в тропическом окружении. Подходит семьям, друзьям и инвестиционным покупателям, ищущим высокотехнологичное и удобное жилье.
О локации:
Layan Lucky Villas – Phase 1 расположены ряд…
До моря 1000 м, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы на Пхукете предлагают уникальные возможности для отдыха и инвестиций. Просторные современные виллы окружены живописными ландшафтами и озером, расположены всего в 1 км от пляжа Банг Тао.
Рядом находятся рестораны, фитнес-залы, спа-ц…
Комплекс состоит из 18 современных элитных вилл. Проекте представлены двухэтажные дома с 3-5 спальнями.
Особенности:
терраса
бассейн
парковка
лифт
зона отдыха на открытом воздухе
Расположение и объекты поблизости
Международная школа - 7 минут
Robinson Lifestyle Thalang - 15 минут
Междуна…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Проект Laguna Beachside Phuket идеально подходит для тех, кто ищет роскошное жилье в Пхукете с видом на море и близостью к пляжу. Резиденция станет отличным выбором как для личного проживания, так и для инвестиционных целей.
О локации:
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До моря: 200 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Расположенный всего в 200 м от пляжа, комплекс предлагает студии (36 кв.м) и роскошные резиденции (101+ кв.м) в популярном районе Лагуна Пхукет. Проект состоит из двух фаз: первая уже завершена, вторая на стадии строительства.…
Идеальное сочетание классического дизайна и выгодного местоположения
Расположен в самом сердце района Лагуна на Пхукете. После успеха фирменного дизайна популярного тропического балийского стиля. Проект роскошных вилл от Botanica Luxury Villas в знаменитом районе Коке-Таноде, Чернгталай, П…