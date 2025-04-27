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Продажа новостроек в Si Sunthon

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Жилой комплекс Vega Condominium
Жилой комплекс Vega Condominium
Чонг Тале, Таиланд
от
$88,471
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 34–52 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Vega идеально подходит для тех, кто ищет современное и роскошное жилье на Пхукете, а также для инвесторов, стремящихся к надежным вложениям с высоким потенциалом роста. О локации: Vega расположен в престижном районе Банг Тао, ряд…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Botanica Lakeside Phuket
Вилла Botanica Lakeside Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,43 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 598 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскошной жизни в окружении природы. Подходит для семей, пар и инвесторов, ценящих комфорт и приватность. О локации: Расположенный в престижном районе Лаян, Botanica Lakeside окружен лучшими пляж…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла The Menara Hill
Вилла The Menara Hill
Си Сунтон, Таиланд
от
$709,410
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 324–1 094 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто стремится к роскошной и комфортной жизни рядом с пляжем. Подходит для семей и инвесторов, ищущих высокую доходность и стабильность. О локации: Расположен рядом с пляжем Бангтао, Пхукет. Удобная доступность к лучшим…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Park Residences
Жилой комплекс Park Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$223,033
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 47–153 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто ищет эксклюзивное жилье с высоким уровнем комфорта и безопасности. Проект идеально подходит для семей, ценящих роскошь и спокойствие, а также для инвесторов, стремящихся к выгодным вложениям. О локации: Расположенный всего в 80…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,51 млн
Комплекс представляет собой тщательно спроектированную коллекцию современных элитных вилл. Каждая вилла имеет: гараж бассейн террасы сад Инфраструктура комплекса: клубный дом зона отдыха кафе фитнес-центр бассейн Расположение и объекты поблизости Поле для гольфа Лагуна - 1 км Торговый …
Агентство
TRANIO
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Вилла Botanica Foresta
Вилла Botanica Foresta
Thalang, Таиланд
от
$1,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 339–558 м²
12 объектов недвижимости 12
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подойдет для тех, кто ищет роскошное и уединенное проживание в тропическом окружении. Отличный выбор для семей, инвесторов и тех, кто хочет приобрести премиальную недвижимость на Пхукете. О локации: Botanica Foresta расположена…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Isola Sky Phuket
Вилла Isola Sky Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 939–1 186 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит сочетание роскоши, уединения и потрясающих видов на море. Проект для покупателей, ищущих уникальный опыт жизни и инвестиций в Пхукете. О локации: Расположен в элитном районе Лаян Сой 1, рядом с Лаян …
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на лагуну, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на лагуну, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$4,12 млн
Предлагаются виллы с видом на лагуну, большими бассейнами и джакузи, просторными террасами Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на живописном пляже Банг Тао, рядом с великолепными ресторанами и гольф-клубом, в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета
Агентство
TRANIO
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Вилла Nature’s Rest Cherng Talay
Вилла Nature’s Rest Cherng Talay
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,07 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 460–631 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия. Прекрасное место для семей, профессионалов и покупателей, желающих инвестировать в недвижимость с высоким потенциалом дохода. О локации: Nature’s Rest Villas Cherng Ta…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс BELLEVUE LAGOON
Жилой комплекс BELLEVUE LAGOON
Choeng Thale, Таиланд
от
$135,878
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Дизайнерские апартаменты в престижном комплексе BELLEVUE LAGOON, расположенном в районе Таланг. Инвестиция в уникальные апартаменты, всего в 5 минутах от пляжа Банг Тао, предлагающие гарантированный доход 7%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! …
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Maestro by Harmony
Жилой комплекс Maestro by Harmony
Чонг Тале, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 271–503 м²
4 объекта недвижимости 4
До моря 0 метров, Надежный застройщикО комплексе:Новый комплекс на Пхукете предлагает 3-комнатные дуплексы и пентхаусы с площадью от 271,24 кв.м до 503,19 кв.м. Расположен рядом с пляжем Лаян. Включает бассейн (22×3 м²), тренажерный зал с сауной (120 м²), подземную парковку на 44 машины с за…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс The Title Artrio
Жилой комплекс The Title Artrio
Choeng Thale, Таиланд
от
$127,031
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Тропический рай в Таиланде, известный своими оживленными пляжами, такими как Патонг, Ката, Равай и Банг-Тао, а также своей богатой культурой и удобным доступом.В Старом Пхукете В городе посетители могут насладиться яркой китайско-португальской архитектурой, уличным искусством и местной кухне…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Punyisa Layan
Вилла Punyisa Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,93 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Расположенный всего в 7 минутах езды от пляжа Лейн и удобно рядом с столовой и торговыми центрами Boat Avenue и Porto Phuket. Punyisa Layan также предлагает наши три варианта макета подписи. Опыт владельца - это один из полной уединения, но всего в нескольких минутах от всех удобств Лагуны и…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс на берегу моря с бассейнами, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс на берегу моря с бассейнами, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$3,14 млн
Предлагаются трехуровневые апартаменты с прямым выходом на пляж и панорамными видами на море и горы. На верхнем уровне имеется бассейн. Пентхаус имеет просторную террасу на крыше и панорамный бассейн. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на живописном пляже Банг Тао, ряд…
Агентство
TRANIO
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Вилла The Villas Overlooking Layan
Вилла The Villas Overlooking Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,59 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2016
Количество этажей 3
Площадь 455–900 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 1600 м, Гарантия доходаО комплексе:Эксклюзивный закрытый комплекс представительских вилл с прекрасным видом на море предлагает роскошное размещение с частными пейзажными бассейнами. Виллы с 3-6 спальнями и основной гостиной. Расположен в живописном районе Лаян, в 1,6 км от пляжа и в …
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Резиденция с 5 бассейнами, рестораном и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с 5 бассейнами, рестораном и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$238,880
Современный жилой комплекс, расположенный в живописном районе Пхукета, в пешей доступности от известных пляжей. Он состоит из 3 семиэтажных зданий, всего 234 юнита (студии, юниты с 1 и 2 спальнями, а также дуплексы). Особенности: 5 бассейнов, включая бассейн на крыше и детский бассейн бегов…
Агентство
TRANIO
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Вилла The Place Thalang
Вилла The Place Thalang
Си Сунтон, Таиланд
от
$265,687
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 200 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит роскошную жизнь в окружении природы. Проект привлекает инвесторов, ищущих высокодоходные и престижные объекты, а также покупателей, стремящихся к спокойствию и комфорту. О локации: Расположенный в жи…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$1,01 млн
Комплекс вилл в уютном, живописном месте, рядом с прекрасными пляжами и инфраструктурой самого развитого района Пхукета - Бан Тао. Срок строительства - 12 месяцев. Комплекс включает: Фитнес-центр – 160 м2 Вилла 1 – 433 м2, участок 589 м2 Вилла 2 – 640 м2, участок 986 м2 Вилла 3 – 640 м2, уч…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$149,860
Комплекс апартаментов с видом на бассейны и небольшой тропический сад. Расположен в самом сердце Пхукета, всего в 850 метрах от пляжного клуба Catch Beach Club. Эксклюзивный комплекс отличается элегантностью дизайна и спокойной атмосферой окружающей природы. В каждом апартаменте есть 1-2 спа…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Cassia Residences
Жилой комплекс Cassia Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$154,482
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 7
Площадь 40–119 м²
27 объектов недвижимости 27
До моря 650 м, Готов к заезду, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс расположен в престижном районе Лагуна, на одном из лучших пляжей Пхукета - Банг Тао. Проект включает 5 корпусов с современной архитектурой и высококлассной отделкой. В продаже 1- и 2-комнатные квартиры …
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Andaman Boutique
Жилой комплекс Andaman Boutique
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$898,199
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
1 объект недвижимости 1
Роскошные квартиры в 500 метрах от Банг Тао Квартиры в Банг Тао в пешеходной доступности от пляжа предлагаются к покупке клиентам, которые умеют ценить роскошь. Два 6-этажных здания, 48 роскошных апартаментов, подземная паковка и кладовые помещения. Уникальный формат проживания в пр…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,22 млн
Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималис…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Cascade Bangtao Beach – Phuket
Жилой комплекс Cascade Bangtao Beach – Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$416,334
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 108–156 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря: 200 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает 73 юнита в 2-х 6-этажных зданиях с отдельными удобствами для каждого. Предлагает 2- и 3-спальные квартиры площадью от 108 до 156 кв.м. с потолками высотой 3 м. Особенности архитектуры – тропическая эстетика и к…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Тхаланг, Таиланд
от
$683,793
Этот очаровательный жилой комплекс находится в самом сердце Пхукета и предлагает великолепное сочетание жизни в тропиках и современного комфорта. Проект представляет собой коллекцию тщательно продуманных вилл, каждая из которых воплощает роскошную расслабленную жизнь на острове. Виллы могут …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Си Сунтон, Таиланд
от
$931,272
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 343–873 м²
13 объектов недвижимости 13
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для семей, любителей роскошной жизни и инвесторов, стремящихся к высокой доходности и удобному проживанию в тропическом раю Пхукета. О локации: Расположен вблизи живописного пляжа Бангтао, проект обеспечивает легкий дост…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Thalang, Таиланд
от
$1,26 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Симфония безмятежности среди леса О нас Спокойный среди природы, где вы можете чувствовать себя полностью расслабленным. Сад водопада, который приведет вас к середине природы, но, тем не менее, роскошный и удобный с современным роскошным дизайном с общей областью, где вы можете наслаждать…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Komo Palm Villas
Вилла Komo Palm Villas
Thalang, Таиланд
от
$545,068
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 353 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит уединение, роскошь и природу. Проект адресован взыскательным инвесторам и семьям, ищущим исключительное проживание в Пхукете. О локации: Расположенные рядом с пляжем Лаян, виллы Komo Palm Villas пред…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс VEGA Condominium
Жилой комплекс VEGA Condominium
Чонг Тале, Таиланд
от
$95,421
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 34–52 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый проект кондоминиума в живописном районе БангТао Проект состоит из двух зданий на 146 квартир, расположенных на семи этажах. Расположен новый кондоминиум в северной части Чернгталая, всего в 3,5 км от тихого пляжа Лайян. Эта локация подойдет, прежде всего, жителям острова, экспата…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Sai Taan Villa
Вилла Sai Taan Villa
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,65 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2008
Количество этажей 1
Площадь 256–800 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 1500 м, Готов к заездуО комплексе:На закрытой и охраняемой территории с балийским дизайном, погружающей в атмосферу отдыха, находятся обновленные виллы 2022-2023 года. Расположены виллы в престижном районе рядом с Лагуной и в 1,5 км от пляжа. Площадь вилл от 400 кв.м. Виды на бассейн…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,49 млн
Предлагаются эксклюзивные виллы с живописным видом на побережье, внутренними двориками, большими бассейнами и джакузи. Резиденция располагает круглосуточной охраной и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Особенности квартир Каждый …
Агентство
TRANIO
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Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Таиланд
от
$77,197
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Proxima Phuket
Вилла Proxima Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$502,727
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Представляя Proxima Phuket Villas, захватывающий новый жилой проект на очаровательном острове Пхукет. Предлагая для продажи современных частных виллов для бассейна, Proxima Phuket Villas представляет замечательное слияние современности и роскоши. Это эксклюзивное развитие, расположенное неда…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла QAV Residence
Вилла QAV Residence
Choeng Thale, Таиланд
от
$757,261
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 329–789 м²
12 объектов недвижимости 12
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет наивысший уровень роскоши и комфорта в одном из самых престижных районов Пхукета. Прекрасный выбор для семей и долгосрочных проживания, благодаря запрету на краткосрочную аренду. О локации: QAV Residence находи…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,24 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Проект люксовых вилл в топовой локации Island Collection - первый новаторский проект, который меняет взгляд на роскошную жизнь на острове. Люкс проект включает 9 роскошных вилл. Island Collection расположен в очень популярном районе Лаян, Пхукет. Эксклюзивное расположение предлагает ко…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 60–1 590 м²
19 объектов недвижимости 19
Надежный застройщикО комплексе:Расположенный на 284,800 кв.м, проект предлагает пять стильных вилл, выполненных в современном и балийском стилях. В комплексе представлены одно- и двухэтажные виллы с вариативными планировками и апартаменты с просторными метражами. Идеальная синергия роскошног…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Narinsaya Pool
Вилла Narinsaya Pool
Са Кху, Таиланд
от
$234,791
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Обзор 12 Эксклюзивных бассейн -виллов Размеры земельных участков: 140 - 250 кв. М. Общая застроенная область: 120 - 230 кв. Carports. Протокол Пляж Май Кхао - 16 минут Най Тон -Бич - 18 минут больница Таланга - 20 минут Международная школа UWC - 20 минут Lotus Tesco - 24 мин…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Kiara Reserve
Вилла Kiara Reserve
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Найдите тропическое великолепие в изысканном островном заповеднике Эксклюзивный островный анклав Изысканная коллекция 46 жидких жильцов на престижном заливе Лейан-Лейн-управляется минорными отелями, разработанными в партнерстве минорно-международными и каджимами. Тропическое убежище для …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла ALLTHAI Villages
Вилла ALLTHAI Villages
Теп Красатти, Таиланд
от
$830,909
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 489–714 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стремится к эксклюзивной роскоши и высокому уровню жизни в тропическом раю. Проект ориентирован на взыскательных инвесторов, ценящих комфорт и безопасность своих вложений. О локации: Расположен в Май Као, …
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,32 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2008
Количество этажей 1
Площадь 345–380 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря: 500 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс уединенных вилл на побережье Андаманского моря, каждая с отдельным бассейном, гостиной, обеденной зоной и кухней открытой планировки. Просторные спальни оснащены индивидуальными ванными комнатами. Вид…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,89 млн
Испытайте босоногую роскошь в лучшем виде в самом сердце Банг Тао в великом «Origin Resort World Phuket», роскошном центре в пляжной зоне Пхукета. Откройте для себя изысканную роскошную виллу BALCO, расположенную в этом престижном месте. Насладитесь романтическим видом на бассейн и воспользу…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$5,86 млн
Предлагаются просторные современные виллы с панорамным видом на море, большой террасой и бассейном, зонами отдыха и джакузи, ухоженными садами. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недви…
Агентство
TRANIO
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Вилла Cendana Villas Layan
Вилла Cendana Villas Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$948,035
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 586–994 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто желает сочетать роскошь и уют в тропическом раю. Подходит для постоянного проживания, отдыха и инвестиций. О локации: Расположенный рядом с пляжем Лаян на западном побережье Пхукета, проект предлагает доступ к лучш…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,25 млн
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Площадь земельных участков - от 480 м2 до 2 431 м2. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 10 минут Пляж Банг Тао - 7 минут Пляж Банана…
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TRANIO
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Choeng Thale, Таиланд
от
$103,537
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Уникальная возможность инвестировать в стильные и современные апартаменты в сердце Банг Тао, которые предлагают идеальное сочетание роскоши и удобства! Полная меблировка! SO Lagoon Cherngtalay by Origin - уникальный комплекс апартаментов, расположенный в центре района Банг Тао, рядом с оживл…
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Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Thalang, Таиланд
от
$759,453
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 354 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошный, современный и спокойный образ жизни в живописном районе, а также для тех, кто ценит высококачественные инвестиции. О локации: Anchan Indigo расположен в Таланг, северном районе Пхукета. Местоположен…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Choeng Thale, Таиланд
от
$133,254
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 34–102 м²
11 объектов недвижимости 11
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 7-этажного здания с 148 апартаментами: студии (34 м²), 2 спальни (68 м²), 2-этажные дуплексы (92 м²), роскошные пентхаусы с частными бассейнами (240 м²). Каждый юнит современно оформлен, включает мини-кухню, обеденную зону, комфортабельные спа…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$3,30 млн
Предлагаются апартаменты с террасами, собственными бассейнами и видом на море. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Terra Grove Layan
Жилой комплекс Terra Grove Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$198,197
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 54–376 м²
10 объектов недвижимости 10
До моря 500 м, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс предлагает стильные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, площадью от 54 до 376 кв.м. Высота потолков — 3 метра, уникальные варианты с двумя этажами и роскошные пентхаусы с просторными террасами. Некоторые квартиры на первом этаже имеют прямой…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Чонг Тале, Таиланд
от
$117,181
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Инвестируйте в шикарные апартаменты!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Есть рассрочка! VEGA CONDOMINIUM расположен в районе Банг Тао. Это престижное место с восьмикилометровым пляжем и огромной инфраструктурой. Удобства: ф…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Garrya Residences – Phuket
Жилой комплекс Garrya Residences – Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$929,903
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 113–220 м²
7 объектов недвижимости 7
До моря 20 м, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные апартаменты с 2 спальнями и пентхаусы с бассейнами на крыше, расположенные на Банг Тао, в престижном районе Лагуна. Площади от 113 до 220 кв.м. Выразительный природный стиль дизайна с видом на бассейн, море и сады. Полный спектр оздорови…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спа в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спа в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$871,230
Инновационный комплекс состоит из элитных вилл, сочетающих в себе современный дизайн и высокое качество. Здесь вы найдете спортивные сооружения, спа и оздоровительные центры. Каждый дом имеет собственный бассейн и спа-зону с джакузи и тренажерным залом. Удобства клуб спа оздоровительный цен…
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TRANIO
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Вилла REDWOOD LAKESIDE
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Choeng Thale, Таиланд
от
$952,188
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл на фоне живописного озера в безмятежном районе Чонг Тале — уникальное сочетание спокойствия загородной жизни в условиях городской изысканности. Это не просто дом, а стиль жизни, соединяющий красоту природы и привычный городской комфорт. Добро пожаловать в райский у…
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Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$361,005
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 349 м²
1 объект недвижимости 1
400 м от пляжа Сурин, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс класса люквс включает всего 77 тщательно спроектированный юнит в гармонии с природой, завершение которого планируется на август 2026 года. Он предлагает уникальное сочетание архитектуры и природной эстетики. Владелец получает комп…
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Tumanov Group
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Вилла Pavara Vhana
Вилла Pavara Vhana
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,52 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Коллекция Pavara Vhana: непревзойденный опыт роскошной жизни на Пхукете Расположенный в тихом и престижном месте Чонг Тале, округ Таланг, Пхукет, Pavara Vhana Collection предлагает непревзойденный жизненный опыт, сочетающий роскошь, уединение и комфорт. Проект расположен на участках площа…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$473,821
Этот современный жилой комплекс со всеми удобствами расположен в престижном районе Пхукета, рядом с Лагуной и в пешей доступности от пляжа Лаян. Комплекс состоит из 8 многоквартирных зданий, вилл и коммерческих помещений и располагает бассейнами, тренажерным залом, библиотекой, зонами отдыха…
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TRANIO
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Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Чонг Тале, Таиланд
от
$141,185
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Инвестиционный объект! Доход от 7%! Рассрочка! Мебель включена в стоимость Великолепный вид на море! AYANA Heights - в окружении национальных парков и тропической растительности, недалеко от знаменитого пляжа Банг Тао. Это уединенный рай с легким доступом ко всем городским удобст…
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DDA Real Estate
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Вилла Rovana Rhea Villa Phuket
Вилла Rovana Rhea Villa Phuket
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,91 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 713–1 181 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет роскошное и спокойное место для жизни или инвестирования на Пхукете. Подходит как для семей, так и для тех, кто ценит приватность и доступ к удобствам высокого класса. О локации: Расположенный в сердцев…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,01 млн
Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. На территории вы также найдете магазин и клинику. Удобства и оснащение в доме Кондиционер Кухонная мебель и бытовая техника Встроенные шкафы Расположение и о…
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TRANIO
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Вилла Alinda
Вилла Alinda
Thalang, Таиланд
от
$867,199
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Не просто еще одна вилла бассейна… Дом, который ты »; я искал! Где современная элегантность встречает вдумчивую жизнь Достаточные решения для хранения Выделенная тайская кухня. Живи в комнате для майни. ванные комнаты для всех членов семьи. Каждая деталь считалась улуч…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс SO ORIGIN
Жилой комплекс SO ORIGIN
Ban Bang Thao, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Уникальная возможность инвестировать в элитные апартаменты в кондоминиуме SO Origin на побережье Пхукета с высокой доходностью и прекрасными условиями для отдыха! Рассрочка! Апартаменты меблированы! Расстояние до пляжа - всего 100 м! Панорамный вид на жилой комплекс и экзотическую приро…
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Жилой комплекс Serene Condo Layan
Жилой комплекс Serene Condo Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$130,159
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 27–135 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 1700 мО комплексе:Проект расположен в восхитительном месте рядом с пляжами Лаян и Банг Тао, представляя первоклассные жилые возможности. Включает в себя несколько зданий с апартаментами от 1 до 3 спален, площадью от 36 кв.м до 124 кв.м. Внедрена трансформируемая мебель, увеличивающая…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Stella Estate Private Residences Bangtao
Жилой комплекс Stella Estate Private Residences Bangtao
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,15 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 492–718 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Stella Estate Private Residences Bangtao идеально подходит для успешных и взыскательных людей, стремящихся к роскошному и комфортному проживанию в одном из лучших районов Пхукета. Это выбор для тех, кто ценит эксклюзивность, качество и в…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и парками в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и парками в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$671,849
Первая очередь элитных апартаментов, расположенных в 50 метрах от пляжей Банг Тао и Лаян, Пхукет. Концепция всего проекта – создание жилого пространства, расположенного среди живописных парков, садов и озер, поэтому из всей площади земельного участка застраивается только 30%, а 70% остается …
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TRANIO
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Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Choeng Thale, Таиланд
от
$913,011
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 370 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря 800 м, Полная меблировкаО комплексе:Новый проект представляет из себя современный жилой комплекс с завершением строительства в 2023 году. Состоит из 2 зданий, каждое с 7 этажами. Всего в комплексе 139 юнитов, в том числе студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Площадь юнитов варьирует…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Жилой комплекс Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Чонг Тале, Таиланд
от
$251,038
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 30–187 м²
20 объектов недвижимости 20
До моря: 50 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс размещен на побережье и состоит из 7 корпусов высотой 4-5 этажей. Включает роскошные апартаменты с несколькими видами: на море, бассейн и горы. Просторные площади варьируются до 2500 кв.м. Внутренняя инфраструктура включае…
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Tumanov Group
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Вилла 8 Season Luxury Rosewood
Вилла 8 Season Luxury Rosewood
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,49 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
8 сезона роскошные виллы-сезон Роузвуд-это эксклюзивная коллекция из четырех роскошных частных резиденций возле пляжа Serene Layan на Пхукете; живописное западное побережье. Независимо от того, предназначено ли это в качестве постоянного места жительства или отдыха для отдыха, это развитие п…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Bellevue Beachfront
Жилой комплекс Bellevue Beachfront
Choeng Thale, Таиланд
от
$183,161
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Bellevue Beachfront - проект расположен всего в 50 метрах от пляжа Лаян на береговой линии. Проект имеет уникальные дизайнерские решения в оформлении экстерьера и интерьера. Район Банг-Тао предлагает каждому жителю возможность насладиться жизнью у моря со всеми удобствами, современными школа…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс WYNDHAM GRAND
Жилой комплекс WYNDHAM GRAND
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$178,699
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Ультрасовременный комплекс для комфортного проживания и инвестиций. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Есть рассрочка! Апартаменты меблированы! Wyndham Grand Phuket Surin Beach — это комплекс с видом на море и ультрасоврем…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Choeng Thale, Таиланд
от
$144,589
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
3 объекта недвижимости 3
Bellevue Lagoon Новый роскошный кондоминиум будет построен совсем рядом с самым известным и популярным среди изысканной публики районом острова - Лагуной, что делает проект поистине уникальным в соотношении цены и локации. Застройщик предлагает по-настоящему приятные цены, ведь студию можно…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Skypark Elara
Жилой комплекс Skypark Elara
Choeng Thale, Таиланд
от
$262,925
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
БАЛАНС С ПРИРОДОЙ Свежий и актульный проект во всемирно известном курорте Laguna Phuket Проект расположен на одном квадратном километре зеленых холмов, лесов и озер с частным пляжным клубом LAGUNA LAKELANDS — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ. Тематические зоны Hillside, Orcha…
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Phuket Property Association
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Вилла Diamond Pool Villa
Вилла Diamond Pool Villa
Си Сунтон, Таиланд
от
$405,359
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Diamond Pool Villa, где мы предлагаем вам уютное, простое и нейтральное пространство, которое излучает теплую и привлекательную атмосферу. Наши виллы предназначены для обеспечения утонченного комфорта и легкой элегантности, заставляя вас чувствовать себя как дома с момента…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс THE ZERO BANGTAO
Жилой комплекс THE ZERO BANGTAO
Си Сунтон, Таиланд
от
$91,312
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Инвестируйте в экологически чистый кондоминиум на Пхукете с уникальным дизайном и высокими стандартами жизни! Это идеальные апартаменты для тех, кто ценит комфорт и заботится об экологии. Доступна рассрочка! Полная меблировка! Всего 300 метров до пляжа! The Zero BangTao - это реализация …
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Capri Residence
Жилой комплекс Capri Residence
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$129,419
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 35–75 м²
10 объектов недвижимости 10
До моря: 850 мО комплексе:Расположенный в Пхукете, комплекс предлагает апартаменты с 1 и 2 спальнями площадью от 35 до 75 кв.м. Современная архитектура и изысканные интерьеры создают атмосферу роскоши и уюта. Внутренняя инфраструктура включает фитнес-центр, бассейн, коворкинг, общественный с…
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Tumanov Group
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Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ozone Luxury Villas, двухэтажная вилла, состоящая из 5 современных частных роскошных вилл, имеет четыре-пять спален со всеми ванными комнатами, гардеробную, гостиную открытой планировки с окном во всю длину и высоким потолком, обеспечивающим прохладный бриз, большую столовую и кухню, террасу…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отелем и спа-центром рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отелем и спа-центром рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$118,843
Комплекс включает отель и 2 жилых здания на 322 квартиры с 1-3 спальнями. Особенности: бассейны для взрослых и детей тренажерный зал спа-центр ресторан бар банкетный зал библиотека Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Поле для гольфа Лагуна - 1 к…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$693,762
Предлагаются виллы с бассейном 12х4,5 м и ухоженным садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Сочетание ветра, света и пышной зелени создает величественную атмосферу для отдыха, комфорта, медитации и творчества. Дизайн интерьера отражает культуру и обычаи Таиланда. От изящных арх…
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TRANIO
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Вилла Viriya Green Pool Villas
Вилла Viriya Green Pool Villas
Thalang, Таиланд
от
$581,503
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 325–504 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной и умиротворенной жизни на Пхукете. Проект Viriya Green Pool Villas удовлетворит потребности взыскательных покупателей, ценящих комфорт и выгодные инвестиции. О локации: Расположенный …
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Tumanov Group
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Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Са Кху, Таиланд
от
$949,024
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 360–700 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивные виллы в 600 метрах от пляжа Проект из 20 эксклюзивных вилл, 10 из которых доступны для приобретения всего в 600 метрах от пляжа Найтон, на востребованном северо-западном побережье Пхукета. Найтон — это изумительный пляж длиной чуть более километра, с белым «поющим» песком …
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$804,306
Предлагаются современные виллы в тропическом стиле с бассейном 41 м2, террасой и гаражом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Встроенная кухня Бытовая техника Bosch Расположение и объекты поблизости Международная школа - 12 минут Гольф…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, рестораном и спа-центром рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, рестораном и спа-центром рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$164,322
Комплекс предлагает апартаменты в районе Bang Tao Beach с завораживающей природой и статусным окружением из частных вилл и 5-звёздочных отелей. Особенности: подземная парковка современный фитнес-центр с тренажерным залом и открытой террасой элитный спа-комплекс коворкинг ресторан с открытой…
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TRANIO
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Жилой комплекс Layan Verde
Жилой комплекс Layan Verde
Чонг Тале, Таиланд
от
$209,353
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Магическое место для роскошной жизниСегодня Пхукет является популярным островным направлением, сочетающим в себе природную красоту и развитую инфраструктуру. Лайян Верде расположен на западном побережье острова, всего в 2 минутах от нетронутого пляжа.Layan Verde – это новая достопримечательн…
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Phuket Property Association
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Вилла Sunrise Valley
Вилла Sunrise Valley
Choeng Thale, Таиланд
от
$416,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Sunrise Valley- это уникальная коллекция из 13 частных вилл с бассейном, расположенных среди живописных ландшафтов Пхукета. Каждая вилла тщательно спроектирована так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и уединение. Благодаря удобному расположению всего в 700 метрах от мини-маркета и в …
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Чонг Тале, Таиланд
от
$259,845
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в престижном районе Банг Тао! Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт. Рассрочка! В 50 метрах от пляжа! Удобства: бар, видеонаблюдение, фитнес, сад, детская зона, гостиная…
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Жилой комплекс Wanda Vista Resort – Phase 2
Жилой комплекс Wanda Vista Resort – Phase 2
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 24–74 м²
23 объекта недвижимости 23
До моря 400 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 7 малоэтажных зданий с кондоминиумами. Предлагаются 1, 2 и 3-комнатные апартаменты. Архитектура современная и элегантная, с использованием премиальных материалов. Высокие оконные проемы обеспечивают светлые …
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и панорамным видом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и панорамным видом, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$816,456
Предлагаются квартиры с просторными верандами и панорамным видом. Резиденция располагает большими зелеными зонами отдыха на крыше и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. На территории вы также найдете магазин и…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Garrya Residences
Жилой комплекс Garrya Residences
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$994,978
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Резиденции Garrya Пхукет: пляжная недвижимость на ПхукетеРезиденции Garrya Пхукет гордо стоит как первая и единственная резиденция отеля на центральном западном побережье Пхукета, чтобы предложить широкий спектр оздоровительных услуг, обеспечивая убежище для тела и души. Побалуйте себя тропи…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Bright Phuket
Жилой комплекс Bright Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$222,547
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 62–293 м²
15 объектов недвижимости 15
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Bright Phuket идеально подходит для тех, кто стремится к изысканной жизни у моря, ценит комфорт и стиль. Отлично подходит для семей, молодых пар и инвесторов, желающих вложиться в процветающий туристический регион. О локации: Роскошный …
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Janya phase 2
Вилла Janya phase 2
Thalang, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Благодаря более чем 30-летнему опыту работы в строительной отрасли, как в сфере жилья, так и в сфере кондоминиумов, мы понимаем, что качество имеет первостепенное значение в строительных проектах. Спокойная жизнь на природе дает вам полный отдых, помогая вам подготовиться к предстоящему дн…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами в 5 минутах от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами в 5 минутах от международной школы, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$739,034
Предлагаются виллы с бассейнами, садами и парковочными местами. Резиденция располагает детской площадкой, садом, зоной для мероприятий, полем для мини-гольфа, теннисным кортом. Arcadia - это больше, чем просто продолжение успешной 1 фазы проекта - это редкая возможность приобретения недвижим…
Агентство
TRANIO
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Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Thalang, Таиланд
от
$1,34 млн
Количество этажей 1
Новый проект с современным дизайном в сердце района Бангтао Botanica Forestique - это уникальное сочетание городской жизни, здорового образа жизни и природной красоты. 65 вилл в современном роскошном дизайне с площадью участка от 674 до 1 168 кв.м. и площадью застройки от 424 до 567 кв…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Laguna Lakelands Lakeview Residences
Жилой комплекс Laguna Lakelands Lakeview Residences
Чонг Тале, Таиланд
от
$222,410
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 48–558 м²
34 объекта недвижимости 34
Каждому покупателю билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подойдет: Подойдет для жизни и инвестиций — ведь каждый проект этого застройщика предлагает уникальную рассрочку на 7 лет и уникальную на острове ликвидность и легкость перепродажи. О локации: Проект расположен в районе Laguna. Э…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла The Laytin
Вилла The Laytin
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,41 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Laytin villa Жизнь в сне в Пхукете на Laytin Villa, высококлассном жилом проекте, расположенном в простом месте Bangtao, обогащает ваш эксклюзивный образ жизни в тропическом острове. Виллы на земельной площадке 2 Rai. Хорошо продуманная с высоким качеством материалов и украшений, вдохновле…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла The Menara Hill
Вилла The Menara Hill
Си Сунтон, Таиланд
от
$744,269
Варианты отделки С отделкой
Menara Hill Phuket — это роскошный жилой проект, вдохновленный традиционной марокканской архитектурой и дизайном. Проект состоит из 24 вилл, спроектированных с использованием сложных деталей и текстур, которые отражают марокканское наследие. Концепция природы интегрирована в виллы, чтобы сде…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Layan Lucky Villas – Phase 1
Вилла Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Таиланд
от
$984,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 560–600 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет современную роскошь и комфорт в тропическом окружении. Подходит семьям, друзьям и инвестиционным покупателям, ищущим высокотехнологичное и удобное жилье. О локации: Layan Lucky Villas – Phase 1 расположены ряд…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$29,691
Количество этажей 1
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2006
Количество этажей 2
Площадь 650 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 1000 м, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы на Пхукете предлагают уникальные возможности для отдыха и инвестиций. Просторные современные виллы окружены живописными ландшафтами и озером, расположены всего в 1 км от пляжа Банг Тао. Рядом находятся рестораны, фитнес-залы, спа-ц…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,43 млн
Комплекс состоит из 18 современных элитных вилл. Проекте представлены двухэтажные дома с 3-5 спальнями. Особенности: терраса бассейн парковка лифт зона отдыха на открытом воздухе Расположение и объекты поблизости Международная школа - 7 минут Robinson Lifestyle Thalang - 15 минут Междуна…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Laguna Beachside Phuket
Жилой комплекс Laguna Beachside Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$801,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 59–131 м²
15 объектов недвижимости 15
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Laguna Beachside Phuket идеально подходит для тех, кто ищет роскошное жилье в Пхукете с видом на море и близостью к пляжу. Резиденция станет отличным выбором как для личного проживания, так и для инвестиционных целей. О локации: …
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Sole Mio Condominium Bangtao
Жилой комплекс Sole Mio Condominium Bangtao
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$138,047
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 36–186 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря: 200 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Расположенный всего в 200 м от пляжа, комплекс предлагает студии (36 кв.м) и роскошные резиденции (101+ кв.м) в популярном районе Лагуна Пхукет. Проект состоит из двух фаз: первая уже завершена, вторая на стадии строительства.…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Botanica Prestige
Вилла Botanica Prestige
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Идеальное сочетание классического дизайна и выгодного местоположения Расположен в самом сердце района Лагуна на Пхукете. После успеха фирменного дизайна популярного тропического балийского стиля. Проект роскошных вилл от Botanica Luxury Villas в знаменитом районе Коке-Таноде, Чернгталай, П…
Ассоциация
Phuket Property Association
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