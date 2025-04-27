Choeng Thale, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Laguna Beachside Phuket идеально подходит для тех, кто ищет роскошное жилье в Пхукете с видом на море и близостью к пляжу. Резиденция станет отличным выбором как для личного проживания, так и для инвестиционных целей. О локации: …