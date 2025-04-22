  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чалонг
  4. Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд

Ban Nai Trok, Таиланд
от
$532,105
14.04.2025
$529,775
13.04.2025
$530,085
12.04.2025
$527,379
11.04.2025
$532,700
10.04.2025
$524,446
09.04.2025
$531,322
08.04.2025
$530,065
07.04.2025
$510,412
06.04.2025
$510,459
05.04.2025
$509,005
04.04.2025
$512,366
03.04.2025
$521,522
02.04.2025
$522,487
01.04.2025
$523,641
31.03.2025
$524,007
30.03.2025
$523,862
29.03.2025
$525,989
28.03.2025
$526,355
27.03.2025
$526,525
26.03.2025
$524,337
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19484
ID новостройки на Realting
In CRM: 2368793
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Чалонг
  • Деревня
    Ban Nai Trok

О комплексе

Уникальный проект, расположенный среди живописных пейзажей острова Пхукет, состоит из 35 вилл с видом на горы, озеро и гольф-поле. Дизайн интерьера проекта выполнен в современном стиле с использованием нейтральных цветов.

Комплекс находится в 5 минутах от международной школы на Пхукете, в тихом районе Чалонг. Рядом есть вся необходимая инфраструктура. Все это делает проект идеальным для собственного проживания.

Рассрочка: 30% при подписании контракта, далее 15% - 15% - 15% - 15% - 10%. Пакет мебели – 1 500 000 бат.

Преимущества

Первые умные виллы с искусственным интеллектом на Пхукете.

Застройщик - дочерняя компания известной семьи Hongyok, управляющей бизнесами на Пхукете и в Пханг Нга и имеющей огромный опыт в сфере туризма, общественного питания, гостиничного бизнеса, строительства, сельского хозяйства.

Для жителей вилл предлагается бесплатное членство в соседнем от проекта гольф-клубе Phunaka Golf Driving Range. Срок бесплатного членства: 3 года, с лимитом в 4 тысячи мячей в год.

Управляющая компания предлагает следующий перечень услуг:

  • чистка бассейна
  • уборка дома
  • уход за растениями
  • сервис по ремонту
  • круглосуточная охрана
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в районе Чалонг, расположенном на восточном побережье острова Пхукет, с хорошо развитой инфраструктурой, международными школами, больницами, спортивными центрами, детскими садами и кружками для детей.

В этом районе острова преимущественно живёт местное население и экспаты с детьми.

  • Tiger Muay Thai – 5 мин
  • Lotus's Chalong – 5 мин
  • Villa Market – 10 мин
  • Robinson Lifestyle Chalong – 10 мин
  • Big C Phuket – 15 мин
  • Phuket Old Town – 20 мин

Школы

  • Kinderville Nova International School – 2 мин
  • Berda Claude International School – 5 мин
  • Oak Meadow International School – 10 мин
  • Headstart International School – 10 мин
  • Raumrudee International School – 15 мин
  • British International School – 25 мин

Больницы

  • Dibuk Hospital – 10 мин
  • Bangkok Hospital Siriroj – 15 мин
  • Bangkok Hospital Phuket – 15 мин

Местонахождение на карте

Ban Nai Trok, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$223,353
Жилой комплекс The Marin Phuket at Kamala beach
Камала, Таиланд
от
$181,794
Жилой комплекс The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,04 млн
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview
Патонг, Таиланд
от
$231,764
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Пхукет, Таиланд
от
$65,816
Вы просматриваете
Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Ban Nai Trok, Таиланд
от
$532,105
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$229,921
Закрытый комплекс предлагает 12 частных одноэтажных вилл, охраняемую территорию с контролируемым доступом и внутренней дорогой, 2 автоматических ворот для въезда и выезда. Он расположен среди национальных парков и пышных джунглей. Период строительства - 8 месяцев. Особенности квартир Светлы…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Residence
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Residence
Патонг, Таиланд
от
$81,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 46 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Patong Bay Sea View Residence идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и инвестиционной выгоды в оживленном Патонге. Этот проект создан для взыскательных покупателей и инвесторов, желающих наслаждаться первоклассным комфорто…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Ко Кео, Таиланд
от
$1,56 млн
Закрытый поселок из 9 просторных и функциональных резиденций, тщательно продуманный для семей с детьми. Проект расположен на холме с живописными видами в непосредственной близости к международным школам острова. Большие участки от 670 м² до 1195 м². Спальни 20-27 м², ванные комнаты 10-16 м².…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации