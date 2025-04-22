Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд

Уникальный проект, расположенный среди живописных пейзажей острова Пхукет, состоит из 35 вилл с видом на горы, озеро и гольф-поле. Дизайн интерьера проекта выполнен в современном стиле с использованием нейтральных цветов.

Комплекс находится в 5 минутах от международной школы на Пхукете, в тихом районе Чалонг. Рядом есть вся необходимая инфраструктура. Все это делает проект идеальным для собственного проживания.

Рассрочка: 30% при подписании контракта, далее 15% - 15% - 15% - 15% - 10%. Пакет мебели – 1 500 000 бат.

Преимущества

Первые умные виллы с искусственным интеллектом на Пхукете.

Застройщик - дочерняя компания известной семьи Hongyok, управляющей бизнесами на Пхукете и в Пханг Нга и имеющей огромный опыт в сфере туризма, общественного питания, гостиничного бизнеса, строительства, сельского хозяйства.

Для жителей вилл предлагается бесплатное членство в соседнем от проекта гольф-клубе Phunaka Golf Driving Range. Срок бесплатного членства: 3 года, с лимитом в 4 тысячи мячей в год.

Управляющая компания предлагает следующий перечень услуг:

чистка бассейна

уборка дома

уход за растениями

сервис по ремонту

круглосуточная охрана

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в районе Чалонг, расположенном на восточном побережье острова Пхукет, с хорошо развитой инфраструктурой, международными школами, больницами, спортивными центрами, детскими садами и кружками для детей.

В этом районе острова преимущественно живёт местное население и экспаты с детьми.

Tiger Muay Thai – 5 мин

Lotus's Chalong – 5 мин

Villa Market – 10 мин

Robinson Lifestyle Chalong – 10 мин

Big C Phuket – 15 мин

Phuket Old Town – 20 мин

Школы

Kinderville Nova International School – 2 мин

Berda Claude International School – 5 мин

Oak Meadow International School – 10 мин

Headstart International School – 10 мин

Raumrudee International School – 15 мин

British International School – 25 мин

Больницы