  2. Таиланд
  3. Са Кху
  Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.

Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.

Са Кху, Таиланд
от
$105,000
BTC
1.2489541
ETH
65.4630240
USDT
103 811.8731122
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 28083
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Са Кху

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс располагается всего в 500 метрах от пляжа Най Янг, занимает площадь 22.000 м2 и включает в себя 6 жилых зданий высотой в 7 этажей каждое, всего в комплексе 814 квартир.

Данный проект предлагает уникальное сочетание роскоши и уюта в прибрежном районе и удобной прогулочной зоной вдоль торговой улицы до пляжа Най Янг.

Детали объекта:

  • До моря: 500 м
  • Спальни: 1, 2, 3
  • Ванные: 1 - 2
  • Жилая площадь: 25 м2 - 123 м2

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Для инвесторов: возможность получения фактического дохода от аренды. (управляющая компания) 

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 1-й квартал 2026 года.
 

Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Лобби-гостиная
  • Фитнес-зона
  • Игровая площадка
  • СПА-центр
  • Клубный дом
  • Павильон для досуга
  • Зона бизнес-зала
  • Коворкинг-пространство
  • Театр с караоке
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Са Кху, Таиланд

Вы просматриваете
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Са Кху, Таиланд
от
$105,000
