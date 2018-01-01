Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд

Стиль Palmetto – это традиционные формы азиатской архитектуры, утопающие в зелени и буйстве натуральных красок. При разработке проекта дизайнеры вдохновлялись идеей жизни в оазисе. Смелые дизайнерские решения позволили создать теплую и умиротворенную атмосферу, схожую с той, что ощущаешь на лоне природы. Ввиду ограниченного пространства все апартаменты имеют специальную планировку и максимально функциональный интерьер. Не стоит забывать также о стильных деталях, которые вносят стойкое ощущение роскоши.

Светлые меблированные апартаменты с роскошным интерьером и панорамным видом на горы продаются в новом комфортабельном кондоминиуме с бассейном и садом на крыше, фитнесс-центром, консьержем, парковкой, круглосуточной охраной и пятью лифтами.

Расположение и объекты поблизости

Кондоминиум в стиле бутик расположен в 600 метрах от знаменитого пляжа Карон на Пхукете.