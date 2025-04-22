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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд

Карон, Таиланд
от
$1,71 млн
14.04.2025
$1,70 млн
13.04.2025
$1,71 млн
12.04.2025
$1,70 млн
11.04.2025
$1,71 млн
10.04.2025
$1,69 млн
09.04.2025
$1,71 млн
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12
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Описание Описание
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ID: 25705
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446405
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

О комплексе

Проект роскошных вилл премиум класса в оживленном центра Карона, Пхукет. Комплекс является великолепным примером современной тропической архитектуры, которая гармонично сочетает современный дизайн и природную красоту Андаманского моря.

Виллы выполнены в современной тропическом стиле и имеют открытую планировку с обилием естественного света и вентиляции, где закрытые и открытые пространства плавно перетекают друг в друга.

Удобства и оснащение в доме
  • кондиционеры
  • стенные шкафы
  • кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость располагается всего в нескольких минутах от самых знаковых локаций Пхукета и имеет легкий доступ ко всему лучшему, что может предложить остров. Дорога до чистейших пляжей Карона займет всего 5 минут неспешной прогулки, а до оживленного пляжа Ката можно добраться на машине за 9 минут. Эта стратегическая локация не только предлагает сногсшибательные виды, но и обеспечивает удобство и отличное сообщение, превращая комплекс в идеальный выбор для тех, кто находится в поиске умиротворения и оживленного образа жизни.

  • Пляж Карон - 5 минут
  • Пляж Ката - 9 минут
  • Пляж Ката Ной - 14 минут
  • Пляж Патонг - 15 минут
  • Бухта Чалонг - 18 минут
  • Пляж Най Харн - 23 минуты
  • Пляж Януи - 25 минут
  • Мыс Промтеп - 25 минут
  • Торговый центр Jungceylon - 20 минут
  • Большой Будда - 30 минут
  • Торговый центр Central Phuket - 40 минут
  • Больница - 40 минут
  • Старый город Пхукета - 45 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 55 минут

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$1,71 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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