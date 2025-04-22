Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд

Проект роскошных вилл премиум класса в оживленном центра Карона, Пхукет. Комплекс является великолепным примером современной тропической архитектуры, которая гармонично сочетает современный дизайн и природную красоту Андаманского моря.

Виллы выполнены в современной тропическом стиле и имеют открытую планировку с обилием естественного света и вентиляции, где закрытые и открытые пространства плавно перетекают друг в друга.

кондиционеры

стенные шкафы

кухня

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость располагается всего в нескольких минутах от самых знаковых локаций Пхукета и имеет легкий доступ ко всему лучшему, что может предложить остров. Дорога до чистейших пляжей Карона займет всего 5 минут неспешной прогулки, а до оживленного пляжа Ката можно добраться на машине за 9 минут. Эта стратегическая локация не только предлагает сногсшибательные виды, но и обеспечивает удобство и отличное сообщение, превращая комплекс в идеальный выбор для тех, кто находится в поиске умиротворения и оживленного образа жизни.