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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$229,921
14.04.2025
$228,501
13.04.2025
$228,636
12.04.2025
$227,469
11.04.2025
$229,764
10.04.2025
$226,204
09.04.2025
$229,169
08.04.2025
$228,628
07.04.2025
$230,498
06.04.2025
$230,520
05.04.2025
$229,863
04.04.2025
$231,381
03.04.2025
$235,516
02.04.2025
$235,951
01.04.2025
$236,472
31.03.2025
$236,638
30.03.2025
$236,573
29.03.2025
$237,533
28.03.2025
$237,699
27.03.2025
$237,775
26.03.2025
$236,787
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25109
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426720
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Закрытый комплекс предлагает 12 частных одноэтажных вилл, охраняемую территорию с контролируемым доступом и внутренней дорогой, 2 автоматических ворот для въезда и выезда. Он расположен среди национальных парков и пышных джунглей.

Период строительства - 8 месяцев.

Особенности квартир

Светлые тона в дизайне интерьера и панорамные окна создают ощущение простора. Гостиная впечатляет своими парящими потолками, достигающими 5 метров в самой высокой точке, в то время как стандартная высота пола составляет 2,7 метра. Такое сочетание естественного света, открытого пространства и элегантного дизайна делает виллу еще более просторной и привлекательной, предлагая идеальный баланс комфорта и уюта.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Пхукета - 3 км
  • Пляж Найтон - 2,9 км
  • Пляж Банг Тао - 7,5 км

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$229,921
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Агентство
DDA Real Estate
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