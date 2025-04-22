Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд

Закрытый комплекс предлагает 12 частных одноэтажных вилл, охраняемую территорию с контролируемым доступом и внутренней дорогой, 2 автоматических ворот для въезда и выезда. Он расположен среди национальных парков и пышных джунглей.

Период строительства - 8 месяцев.

Особенности квартир

Светлые тона в дизайне интерьера и панорамные окна создают ощущение простора. Гостиная впечатляет своими парящими потолками, достигающими 5 метров в самой высокой точке, в то время как стандартная высота пола составляет 2,7 метра. Такое сочетание естественного света, открытого пространства и элегантного дизайна делает виллу еще более просторной и привлекательной, предлагая идеальный баланс комфорта и уюта.

Международный аэропорт Пхукета - 3 км

Пляж Найтон - 2,9 км

Пляж Банг Тао - 7,5 км

Расположение и объекты поблизости