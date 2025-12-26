  1. Realting.com
Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

Си Сунтон, Таиланд
от
$257,143
;
13
ID: 22448
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Си Сунтон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Уникальная инвестиционная возможность! Комфортные апартаменты в окружении зелени и современными удобствами!
Доступна рассрочка!
Полная меблировка!
Ощущение пространства и безмятежности окутывает кондоминиумы LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES на Пхукете, где безграничное небо смешивается со спокойными водами в освобождающих оттенках синего.
Удобства: жители смогут наслаждаться широким спектром удобств, включая тематические территории, обширные ландшафты с тропами через тропические леса и ботанические сады, центр приключений и отдыха с парком приключений и спортивным комплексом, а также эксклюзивный пляжный клуб.
Расположение:
- в 5-10 минутах езды находятся Боат-авеню, супермаркет европейских продуктов Villa Market, торговый квартал Порто-де-Пхукет, рестораны и различные магазины повседневного спроса;
- основные торговые центры Таланга, такие как Lotus's, Makro и Robinson, а также близлежащие международные школы находятся в 15-20 минутах езды;
- пляжи Бангтао и Лаян находятся всего в 10 минутах езды;
- до международного аэропорта Пхукета можно добраться примерно за 25 минут на автомобиле.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Си Сунтон, Таиланд

