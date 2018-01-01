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Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€140,545
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20
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О комплексе

Предлагаются новые двухкомнатные квартиры с балконами.

Резиденция располагает бассейном, круглосуточной охраной, садами и зонами отдыха, парковкой, террасой на крыше.

Удобства и оснащение в доме
  • Оборудованная кухня
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от улицы Патак, рядом с магазинами, ресторанами, ночными клубами.

  • Пляж Карон - 2 минуты
  • Патонг - 10 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€140,545
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