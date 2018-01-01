Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд

Na Kluea, Таиланд

от €121,772

Сдача в: 2023

Ramada Mira North Pattaya - новый многоквартирной жилой комплекс класса люкс с 5-звездочным отельным сервисом, расположен в престижном районе Наклыа в Паттайе, в 10 минутах ходьбы от лучших пляжей Паттайи - Вонгамат и Паттайя Бич. Ramada Mira North Pattaya - состоит из двух 8-этажных зданий. Район зеленый, прекрасно развит, рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, больницы, ночные клубы, парки, рынок и пр. В районе прекрасно развита транспортная сеть, до центра города и главной пешеходной улицы - Уокинг-стрит - 5 минут езды. - Tops Daily (Pho Thi San) – 840 м - Торговый центр Pattaya Bazar – 990 м - Windmill Plaza – 1,1 км - Фокус Паттайя – 1,3 км Все квартиры полностью меблированы с современным дизайном интерьера и ландшафтного сада. Инфраструктура проекта включает все необходимое для комфортной жизни и отдыха: тропический сад, бассейн, зону для загара и отдыха, лобби, ресепшн, отельный сервис 5*, ресторан, спа-центр, фитнес-центр, детский клуб, зону барбекю, подземный паркинг, круглосуточную охрану, видеонаблюдение и многое другое. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!