Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд

Na Kluea, Таиланд
Сдача в: 2023
Ramada Mira North Pattaya - новый многоквартирной жилой комплекс класса люкс с 5-звездочным отельным сервисом, расположен в престижном районе Наклыа в Паттайе, в 10 минутах ходьбы от лучших пляжей Паттайи - Вонгамат и Паттайя Бич. Ramada Mira North Pattaya - состоит из двух 8-этажных зданий.
Район зеленый, прекрасно развит, рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, больницы, ночные клубы, парки, рынок и пр. В районе прекрасно развита транспортная сеть, до центра города и главной пешеходной улицы - Уокинг-стрит - 5 минут езды.
- Tops Daily (Pho Thi San) – 840 м
- Торговый центр Pattaya Bazar – 990 м
- Windmill Plaza – 1,1 км
- Фокус Паттайя – 1,3 км
Все квартиры полностью меблированы с современным дизайном интерьера и ландшафтного сада.
Инфраструктура проекта включает все необходимое для комфортной жизни и отдыха: тропический сад, бассейн, зону для загара и отдыха, лобби, ресепшн, отельный сервис 5*, ресторан, спа-центр, фитнес-центр, детский клуб, зону барбекю, подземный паркинг, круглосуточную охрану, видеонаблюдение и многое другое.
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!