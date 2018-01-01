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Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€303,122
;
13
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О комплексе

Идеальное место премиум-класса на берегу моря на Пхукете, где сочетаются роскошь и комфорт. Потрясающие квартиры с захватывающим видом на море, просторной планировкой, а все спальни оснащены ванными комнатами, что обеспечивает поистине незабываемые впечатления. Идеальное сочетание жизни премиум-класса на берегу моря и всех удобств. А поскольку пляж Чалонг находится всего в 80 метрах, красоты острова находятся всего в нескольких минутах ходьбы. На территории комплекса есть большой бассейн, ресторан, парковка на 31 машину, больше 1000 м2 зелёных зон.

Преимущества
  • Плата за бронирование - 200 000 бат
  • Подписание договора (за вычетом комиссии за бронирование) в течение 20 дней - 50%
  • 15 декабря 2023 г. - 20%
  • 15 марта 2024 г. - 20%
  • При сдаче - 10%
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Чалонг - 80 м
  • Пирс Чалонг - 800 м
  • Пляж Раваи - 5 км
  • Пляж Ката - 6 км
  • Пляж Най Харн - 7 км
  • Пляж Патонг - 14,5 км
  • Международный аэропорт - 40 км
  • Поле для гольфа Пхунака - 4,5 км
  • Загородный гольф-клуб Пхукета - 12,5 км
  • Гольф-клуб Лох-Палм - 15,3 км
  • Гольф-клуб Red Mountain Пхукет - 15,3 км
  • ТЦ Макро Раваи - 600 м
  • ТЦ Теско Лотус Раваи - 550 м
  • Магазин беспошлинной торговли King Power - 6 км
  • ТЦ Пхукет Флореста - 10,5 км
  • Больница Чалонг - 1,5 км
  • Больница Дибук - 5,5 км
  • Бангкокская больница Сириродж - 11,8 км
  • Больница Бангкока - 14,5 км
  • Международная школа BCIS Phuket - 6,2 км
  • Международная школа Оук-Медоу - 8,5 км
  • Международная школа Head Start - 10,7 км
  • Международная школа BISP - 15,8 км
  • Большой Будда - 2,8 км
  • Смотровая площадка Карон - 7,57 км
  • Смотровая площадка «Ветряная мельница» - 8,2 км
  • Мыс Промтеп - 8,7 км
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€303,122
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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