Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
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Стильный пентхаус в престижном жилом комплексе Icon Park в районе Камала.
Пентхаус состоит из 2 спален с 2 ванными комнатами, идеально спроектирован в современном стиле и обставлен высококачественной мебелью.
Из апартаментов открывается красивый вид на горы.
Удобства: бассейн с джакузи и солнечной террасой, тренажерный зал, охрана 24/7, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, спа, сауна, стойка регистрации / вестибюль.
Проект предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью на Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса.
Доход от аренды - 7%
Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
Владение апартаментами - иностранная квота.
В окрестностях, где расположен пентхаус, есть множество ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, массажных салонов, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения.
Международный аэропорт Пхукета расположен в 28 км, время в пути около 40 минут.
Медицинское учреждение находится в 850 м.
Школы в непосредственной близости, около 11 минут пешком.
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