  2. Таиланд
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Таиланде

Паттайя
29
Пхукет
44
Ко Самуи
3
Хуахин
1
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Паттайя, Таиланд
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты,  развлекательные заведения, рестораны, кафе, …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таиланд
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таиланд
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таиланд
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таиланд
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таиланд
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$251,694
Проект в спокойном районе Бангкока, в окружении зелёных участков. В здании стандартные и лофт апартаменты с 1-2 спальнями. Рядом магазины, школы, больницы, станция метро. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: лаунж-зоны, лобби с произведениями искусства, просторная площадка для отдых…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал The Momentum
Жилой квартал The Momentum
Жилой квартал The Momentum
Жилой квартал The Momentum
Жилой квартал The Momentum
Жилой квартал The Momentum
Тхаланг, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 36–108 м²
37 объектов недвижимости 37
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! The Momentum — наш новый район на Пхукете, сочетающий комфорт, современную архитектуру и инвестиционную привлекательность. Мы строим и управляем объектами в лучших районах острова уже более 10 лет. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 69.0
160,520 – 195,535
Квартира 2 комнаты
72.0 – 108.0
312,292 – 570,623
Застройщик
SID Thailand
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Кату, Таиланд
от
$100,000
Варианты отделки С отделкой
Управляющая компания Plast Property - более 30 лет опыта. Современный жилой комплекс с кондоминиумами и апартаментами в самом центре Пхукета. Комплекс состоит из трёх зданий по 8 этажей, всего 604 квартиры, в продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, площадью от 30 м2 до 5…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,88 млн
Новый комплекс премиальных вилл в районе Пасак, состоящий из 37 современных тропических вилл. В проекте представлены двух- и трехэтажные дома с 3 и 5 спальнями. Каждая вилла сочетает в себе современную архитектуру с естественным светом и элегантным декором, высокие потолки и просторные терра…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$146,541
Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на море. Резиденция располагает системой безопасности, подземной парковкой, бассейном, сауной, фитнес-центром, садом. Удобства и оснащение в доме Современная кухня Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимост…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$360,485
Проект премиального уровня от известного застройщика в Паттайе. Резиденция представляет собой здание в 56 этажей на 548 квартир. Все квартиры с чистовой отделкой, встроенной бытовой техникой, сантехникой, системой кондиционирования. В комплексе есть вся необходимая инфраструктура для комфорт…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,70 млн
Расположенный рядом со спокойным озером в оживленном сердце Пхукета, этот комплекс создал пространство, которое уравновешивает современную изысканность с органическими материалами. Здесь роскошь и благополучие сходятся, предлагая вам не только прекрасную среду обитания, но и вдохновляющее пр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$3,92 млн
Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассейнами и видом на море. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Гавань - 5 минут Поле для гольфа - 15 минут Международный аэропорт Пхукета - 25 минут Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и т…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,39 млн
Проект The Tales - это единственная в своем роде коллекция из 13 одноэтажных вилл с бассейнами в самом престижном районе Пхукета. Особенности вилл: просторные элитные виллы с 3 спальнями и собственными бассейнами открытые зоны отдыха у бассейна просторные гостиные-столовые с полностью обору…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$172,456
Комплекс из 10 вилл в балийском стиле с 2 и 3 спальнями, бассейнами 11х2,5 м, садами и парковочными местами. Эти виллы спроектированы так, чтобы предложить идеальную гармонию между внутренними и внешними зонами. Они имеют большие эркерные окна, которые выходят на длинный сверкающий бассейн, …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$212,776
Комплекс создан для идеальной гармонии современной элегантности и природной красоты острова. 9 роскошных вилл с бассейнами сочетают в себе современную архитектуру в окружении пышной зелени и умиротворенную утонченную атмосферу. Основное внимание сконцентрировано на приватности, комфорте и на…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Zero Bangtao
Жилой комплекс Zero Bangtao
Жилой комплекс Zero Bangtao
Жилой комплекс Zero Bangtao
Жилой комплекс Zero Bangtao
Жилой комплекс Zero Bangtao
Choeng Thale, Таиланд
от
$92,374
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Cтроительство в гармонии с природой на райском острове Кондоминиум The Zero Bangtao предлагает новый взгляд на строительство: оставаясь верным принципам экологичности, в каждом элементе дизайна мы воплотили заботу об окружающей среде не жертвуя комфортом и элегантностью. Оцените преимущес…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$501,752
Резиденция располагает клубом, фитнес-центром, бассейном с морской водой, парком, детской площадкой, коворкингом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школами, автомагистралями, торговыми центрами, станцией метро
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$524,230
Предлагаются элитные современные виллы с балийском с бассейнами и видом на зеленые окрестности, просторными садами и комфортабельными зонами отдыха. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Пляж Най Янг - 2,2 км (6 минут езды) Межд…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Тхаланг, Таиланд
от
$662,822
Варианты отделки С отделкой
Blue Canyon Heights Condos — это новый жилой проект, расположенный в известном загородном клубе Blue Canyon, удобно расположенном недалеко от международного аэропорта Пхукета и пляжей Северного Пхукета, таких как Май Кхао, Най Янг и Най Тон.Этот проект состоит из 10 малоэтажных зданий, спрят…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$204,689
Проект расположен в выгодной курортной локации. Это семиэтажное здание с видом на спокойную лагуну, с апартаментами с 1-2 спальнями. Здание являются частью большого комплекса с торговыми центрами, гольф-клубом, парком, оздоровительными центрами, площадками для мероприятий, отелями, барами и …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$70,309
Комплекс состоит из 4 зданий и располагает богатой инфраструктурой: лобби кафе прачечная детский клуб библиотека бассейны детский бассейн джакузи кинотеатр сад Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 700 метрах от станции метро
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Пхукет, Таиланд
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао. Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.5000 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к об…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$235,116
Апартаменты в самом масштабном и популярном среди туристов готовом комплексе пляжа Джомтьен. В здании 59 этажей с 1644 юнитами разной планировки. Есть апартаменты с собственным бассейном. В комплексе есть все необходимое для комфортного проживания, включая сады, бассейны, бар, зоны отдыха, к…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Пхукет, Таиланд
от
$637,403
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в престижном районе Банг Тао! Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт.   Рассрочка! В 50 метрах от пляжа! Удобства: бар, видеонаблюдение, фитнес, сад, детская зона, гостиная…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс рядом с морем и полем для гольфа в Лагуна Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс рядом с морем и полем для гольфа в Лагуна Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс рядом с морем и полем для гольфа в Лагуна Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс рядом с морем и полем для гольфа в Лагуна Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс рядом с морем и полем для гольфа в Лагуна Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс рядом с морем и полем для гольфа в Лагуна Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$397,181
Откройте для себя идеальное сочетание исторического наследия и современной роскоши в экзотическом курорте, вдохновлённом богатой историей Лагуна Пхукет. Когда-то здесь располагались оловянные рудники Пхукета, а теперь эта земля давно превратилась в пышные зелёные ландшафты многофункционально…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Sudara
Жилой комплекс Sudara
Жилой комплекс Sudara
Жилой комплекс Sudara
Жилой комплекс Sudara
Жилой комплекс Sudara
Choeng Thale, Таиланд
от
$293,826
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 52–140 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый проект кондоминиума-курорта в 500 метрах от пляжа Банг Тао В комплексе Sudara переосмыслено представление о стиле жизни с сочетанием изысканности и тайского шика в интерьерах на фоне очаровательного пляжа Банг Тао, одного из самых длинных на Пхукете, протяженностью на 6 километров. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
316,853
Квартира 2 комнаты
140.0
481,508
Квартира 3 комнаты
124.0
656,032
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$1,43 млн
Комплекс состоит из 15 элитных вилл с панорамным видом, собственными бассейнами, террасами и крытыми парковками. Особенности проекта: круглосуточная охрана гольф-клуб тренажерный зал спа детский клуб теннисный корт пляжные клубы рестораны Расположение и объекты поблизости Недвижимость нах…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами среди джунглей и в 3 минутах от пляжа Натон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами среди джунглей и в 3 минутах от пляжа Натон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами среди джунглей и в 3 минутах от пляжа Натон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами среди джунглей и в 3 минутах от пляжа Натон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами среди джунглей и в 3 минутах от пляжа Натон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами среди джунглей и в 3 минутах от пляжа Натон, Самуи, Таиланд
Натон, Таиланд
от
$524,230
Познакомьтесь с идеальным сочетанием роскоши и природы в 5 минутах от пляжа Натон. Эксклюзивный проект включает всего 5 красивых вилл с бассейнами и сногсшибательными видами, тщательно продуманными для вашего комфорта. Концепцией комплекса является "жизнь среди джунглей". Удобства и оснащен…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Angsana Residences
Жилой комплекс Angsana Residences
Жилой комплекс Angsana Residences
Жилой комплекс Angsana Residences
Жилой комплекс Angsana Residences
Жилой комплекс Angsana Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
3 объекта недвижимости 3
Роскошные квартиры с видом на Лагуну и личными бассейнами Проект расположен в прибрежной полосе в самом центре элитного района Лагуна, всего в нескольких минутах пешком от знаменитого пляжа Банг Тао. Комплекс апартаментов выделяется потрясающим видом на море и озера района. Состоит из …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Равай, Таиланд
от
$120,073
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 30–69 м²
46 объектов недвижимости 46
Это комплекс апартаментов премиум класса, который находится на юге острова Пхукет в Тайланде.  8 этажей, 196 уникальных квартир, 12 видов планировки, бассейны, фитнес зал, детская игровая зона и многое другое собраны в одном месте.  В 900 метрах пляж Най Харн-один из красивейших пляжей…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
34.9 – 69.0
193,421 – 520,150
Квартира 2 комнаты
53.6
413,507
Квартира
30.0 – 34.9
184,412 – 201,886
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$111,013
Проект в Клонг Сан, одном из старейших районов Бангкока, рядом со станцией метро. Здание из красного кирпича, с лофтами и стандартными апартаментами с 1-2 спальнями. Из окон открывается вид на город. Из некоторых апартаментов есть вид на реку. Основа для создания концепции ландшафтного дизай…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
Пхукет, Таиланд
от
$69,961
Количество этажей 7
Уникальная возможность инвестировать в современный кондоминиум на солнечном Пхукете, идеально подходящий как для личного проживания, так и для аренды!  Рассрочка! THE CUBE AMAZE - проект представляет собой два семиэтажных кондоминиума с современной инфраструктурой для удобной и комфортной …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Хуахин, Таиланд
от
$456,388
Жизнь в современном лофте выходит за рамки повседневности и приглашает вас в царство утонченных наслаждений. Каждая современная элегантная вилла в стиле лофт создана, чтобы окружить вас абсолютным комфортом и стилем. Ощутите непревзойденную роскошь и совершенный комфорт там, где современные …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Choeng Thale, Таиланд
от
$159,526
Варианты отделки С отделкой
Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао. Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.500 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к общ…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$157,494
Новый элитный высотный жилой комплекс на первой линии - всего 25 метров от пляжа Джомтьен. Такое расположение обеспечивает исключительный уровень комфорта и удобства. Основная концепция – сочетание роскоши, приватности и городской жизни в одном из лучших районов Паттайи. Более 30% юнитов уже…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$854,309
Предлагаются современные виллы в тропическом стиле с бассейном 41 м2, террасой и гаражом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Встроенная кухня Бытовая техника Bosch Расположение и объекты поблизости Международная школа - 12 минут Гольф…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и клубными домами, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и клубными домами, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и клубными домами, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и клубными домами, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и клубными домами, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и клубными домами, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$1,60 млн
Современная роскошная резиденция состоит из 106 3-этажных вилл с бассейнами. Особенности: 2 клубных дома парк зоны отдыха обеденный зал винный клуб конференц-зал обеденная терраса на открытом воздухе бассейны джакузи детский клуб коворкинг спа-центр тренажерный зал Расположение и объекты …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$91,895
Особенности комплекса: лобби тренажерный зал прачечная бассейн зона отдыха сады (в том числе сад на крыше) Преимущества Мебель и кондиционер в подарок. Расположение и объекты поблизости Ближайшая школа - 300 метров Британская международная школа - 6,1 км Ближайший торговый центр - 1,2 к…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$118,137
Башня может похвастаться захватывающими панорамами на 360 градусов на центр Паттайи, залив Паттайя, остров Ко Лан и Сиамский залив. Эти непревзойденные виды можно в полной мере оценить из роскошного пейзажного бассейна на 31-м этаже, а также из ультрасовременного нависающего бассейна на крыш…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Са Кху, Таиланд
от
$119,751
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 59 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс The Title Halo Phuket — воплощение современного комфорта на Пхукете The Title Halo Phuket — это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и удобных районов Пхукета, всего в нескольких минутах от популярных пляжей. Этот проект предст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
59.0
214,272
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$613,657
Просторный жилой комплекс элегантно оформленных вилл с личным бассейном, окруженных природой и зеленью. Коллекция тропических домов сочетает в себе современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающим миром. В каждом доме есть гостиная, стол…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Карон, Таиланд
от
$126,546
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Добро пожаловать в Ever Prime Residences, эксклюзивную застройку, расположенную в самом сердце пляжа Карон, Пхукет - одно из самых красивых и ярких мест на острове. Это больше, чем просто резиденция; это обновление образа жизни и умные инвестиционные возможности.🌴 Почему стоит выбрать жилье …
Застройщик
The Element by Anocha
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$184,985
Новый проект предлагает 3 независимых юнита с собственными террасами и прямым доступом к общему пейзажному бассейну. Доступны по отдельности или в пакете (все здание с общим бассейном). Студии имеют современную, прочную отделку, выбранную для чистого, нейтрального дизайна, который подходит д…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
от
$354,317
Комплекс состоит из 2 отдельных вилл с отделкой, выполненной с использованием только высококачественных материалов и соответствующей высочайшим стандартам. Особенности: 3 спальни с собственными ванными комнатами и выходом к бассейну парковка беседка бассейн Окончание строительства - 2 квар…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$337,208
Предлагаются виллы в тосканском стиле с бассейном, летней кухней и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Ламаи, всего в 800 метрах от кольцевой дороги и в 1,2 км от Лотус Самуи, рядом с международной школой
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Andaman Boutique
Жилой комплекс Andaman Boutique
Жилой комплекс Andaman Boutique
Жилой комплекс Andaman Boutique
Жилой комплекс Andaman Boutique
Жилой комплекс Andaman Boutique
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$898,199
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
1 объект недвижимости 1
Роскошные квартиры в 500 метрах от Банг Тао Квартиры в Банг Тао в пешеходной доступности от пляжа предлагаются к покупке клиентам, которые умеют ценить роскошь. Два 6-этажных здания, 48 роскошных апартаментов, подземная паковка и кладовые помещения. Уникальный формат проживания в пр…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,29 млн
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Площадь земельных участков - от 480 м2 до 2 431 м2. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 10 минут Пляж Банг Тао - 7 минут Пляж Банана…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Карон, Таиланд
от
$106,056
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 26–65 м²
3 объекта недвижимости 3
Кондоминиум на районе Муанг Пхукет Комплекс поистине масштабен, состоит из 2 зданий на 686 квартир. На территории комплекса: - главный вестибюль - внутренний двор - бассейн - фитнес-центр - паровая - секретный сад - co-working - cад для отдыха - двор с беседками - терраса …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0
155,464
Квартира 2 комнаты
65.0
332,590
Студия
26.0
114,368
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$271,446
Резиденция располагает отелем, большим бассейном и баром, рестораном, спа-центром, фитнес-центром, детским клубом, конференц-залом, пляжем. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Преимущества Ежегодный гарантированный доход 6% в течение 5 лет. Расположение и объекты поблизости Недв…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Карон, Таиланд
от
$129,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$521,146
Эксклюзивный прибрежный курорт всего в 100 метрах от моря включает роскошные виллы с 4 основными спальнями и 5 ванными комнатами. Каждая вилла предлагает спа-зону, инфинити-бассейн, панорамные виды на море и предназначена как для полноценного проживания с семьей, так и для сдачи в аренду с в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,22 млн
Создавая близость к природе, одноэтажные виллы с бассейном имеют обширные пространства, которые свободно перетекают из внутреннего двора в просторные спальни и выходят на террасу у бассейна, откуда открывается захватывающий вид на озеро. Наклонные крыши искусно созданы для того, чтобы естест…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Равай, Таиланд
от
$157,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Babylon Sky Garden 2 - это новый жилой комплекс на Пхукете, расположенный в районе Раваи. Проект занимает площадь более 3200 квадратных метров и включает в себя пятиэтажное здание с 49 стильными квартирами, размеры которых варьируются от 43 м2 до 147 м2 квадратных метров. Кондоминиум н…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Choeng Thale, Таиланд
от
$103,537
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Уникальная возможность инвестировать в стильные и современные апартаменты в сердце Банг Тао, которые предлагают идеальное сочетание роскоши и удобства! Полная меблировка! SO Lagoon Cherngtalay by Origin - уникальный комплекс апартаментов, расположенный в центре района Банг Тао, рядом с оживл…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$200,441
Современные виллы с бассейнами в Чавенге – комфортное жилье и выгодная инвестиция всего в нескольких минутах от пляжа. Комплекс состоит из 35 эксклюзивных трехспальных вилл с личными бассейнами и террасой. Виллы построены в тропическом стиле, гармонично сочетающемся с окружающей природой. Пр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Равай, Таиланд
от
$103,755
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Привлекательный объект для инвестиций! Гарантированный доход 6% на первые 3 года. Рассрочка! 800 метрах от пляжа Раваи! VIP Space Odyssey расположен на фоне лесистых холмов. Удобства: спорт-зал, инфинити бассейн на крыше, детская комната. Расположение: - пляж Rawai, 800м…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,26 млн
Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималис…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые виллы с коворкингом и зоной отдыха, всего в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с коворкингом и зоной отдыха, всего в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с коворкингом и зоной отдыха, всего в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с коворкингом и зоной отдыха, всего в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с коворкингом и зоной отдыха, всего в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с коворкингом и зоной отдыха, всего в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$343,724
Комплекс окружен живописной природой и гармонично сочетается с ней. Ландшафтный дизайн с водными элементами, плавными линиями и зелеными дорожками создает уютную и умиротворяющую атмосферу. В самом комплексе будет удобная зона для прогулок с детьми, детская площадка и коворкинг. Каждая вилла…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Пхукет, Таиланд
от
$921,410
Ощутите непревзойденную гармонию современной архитектуры в стиле минимализм в сочетании с панорамными окнами, обеспечивающими максимальную освещенность и простор. Каждая двухэтажная вилла является образцом великолепного качества и внимания к деталям, предлагающим образ жизни, о котором вы вс…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,23 млн
Проект предлагает комфорт проживания в вилле, предоставляя современное функциональное пространство. Комплекс состоит из 19 вилл площадью 522 - 702 м2 с высокими потолками, большим балконом, открытым бассейном, парковкой. Также предусмотрена систему безопасности для спокойной повседневной жиз…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,01 млн
Предлагаются виллы с 15-метровыми бассейнами, джакузи, большими террасами, зелеными садами и панорамным видом на горы. Резиденция располагает садом, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки в гостиной открытой планировки (6 метров) П…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Кату, Таиланд
от
$73,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Dcondo Cove Phuket - новый жилой комплекс от девелопера Sansiri, одного из самых надёжных и узнаваемых брендов Таиланда. Проект расположен в районе Kathu - географическом центре острова, рядом с торговыми центрами Central Festival Phuket, Tesco Lotus, гольф-полями и главными магистралями.…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,46 млн
Эти потрясающие новые кондоминиумы и пентхаусы с собственными частными бассейнами на крыше расположены в двух смежных блоках, разделенных живописным каналом и соединенных пешеходными мостами. Каждое здание имеет пять этажей. В проекте представлено 237 апартаментов: с одной, двумя и тремя спа…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$168,864
Комплекс предлагает сочетание стиля, лучшего качества и выгодных инвестиций. Это место, где роскошь сочетается с комфортом, а каждый день наполнен радостными эмоциями. На территории будут водные и зелёные зоны, 2 больших паркинга. Кроме того для владельцев домашних животных будет отдельный p…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$73,824
Инфраструктура комплекса: спортивная площадка спа гольф-симулятор конференц-зал подземная парковка лобби магазины водопады детские бассейны с водными горками беговая дорожка зоны отдыха ухоженный сад ресторан тренажерный зал 20-метровый бассейн с джакузи детская площадка Начало строительст…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$181,630
Премиальный жилой проект, находящийся в самом престижном районе недалеко от пляжа Джомтьен в Паттайе. Комплекс будет включать самый большой бассейн в городе с закрытой и открытой зонами, множество зон отдыха, бассейн на крыше с панорамным видом, фитнес-залы, подземный паркинг, лобби и магази…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$138,767
Предлагаются новые двухкомнатные квартиры с балконами. Резиденция располагает бассейном, круглосуточной охраной, садами и зонами отдыха, парковкой, террасой на крыше. Удобства и оснащение в доме Оборудованная кухня Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в н…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$881,939
Эти элитные трехэтажные виллы предлагают исключительный комфорт и уединение. Здесь вы найдете уникальные жилые пространства, которые представляет собой просторные апартаменты с длинным инфинити-бассейном, открывающим сногсшибательные виды на море и мангровый лес. Это великолепное сочетание р…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$1,03 млн
Погрузитесь в мир роскоши в престижном сообществе и откройте для себя красоту Самуи - каждый момент здесь становится примером непревзойденного уровня жизни. Элитные просторные виллы тщательно продуманы. Утонченная отделка и комфортабельные планировки создают привлекательную атмосферу, идеаль…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, клубами и рестораном в 400 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, клубами и рестораном в 400 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, клубами и рестораном в 400 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, клубами и рестораном в 400 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, клубами и рестораном в 400 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, клубами и рестораном в 400 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$302,203
Элитные виллы в 400 метах от пляжа Банг Пор, Самуи. Резиденция состоит из 29 вилл различной конфигурации, есть варианты с 3–7 спальнями. Дизайн полностью гармонирует с местной природой и сочетает в себе тропическую атмосферу с современными технологиями для комфортного проживания и отдыха. Ин…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$910,544
Новый жилой комплекс на первой линии в Банг Рак с уникальным круговым бассейном, первоклассным сервисом и высоким инвестиционным потенциалом. Проект представляет собой четырехэтажный кондоминиум, в котором всего 564 апартамента с разной планировкой. Есть различные варианты юнитов от студий д…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$477,974
Эксклюзивный комплекс с просторной общей зоной, 2 пентхаусами и 13 отдельными виллами. Здесь вы найдете безопасные пространства для детей, магазин, кафе и всю необходимую инфраструктуру для отдыха. Особенности проекта: парк кафе парковка спортивные сооружения детская площадка охрана магазин…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$59,528
Современный проект с богатой инфраструктурой и отличным расположением в пешей доступности от пляжа Джомтьен. Это комплекс лагунного типа, что делает его идеальным местом как для собственного проживания, так и для сдачи на длительный срок. Рядом есть вся необходимая инфраструктура и транспорт…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, коворкингом и панорамными видами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, коворкингом и панорамными видами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, коворкингом и панорамными видами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, коворкингом и панорамными видами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, коворкингом и панорамными видами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, коворкингом и панорамными видами, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$172,775
Эксклюзивный кондоминиум, сочетающий в себе элегантность Индокитая, курортный комфорт и высокую инвестиционную стоимость. Резиденция переосмысливает роскошную жизнь в одном из самых престижных районов Пхукета. Удобства: 45-метровый бассейн тренажерный зал сауна и парные сад на крыше коворки…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Surin Sands
Жилой комплекс Surin Sands
Жилой комплекс Surin Sands
Жилой комплекс Surin Sands
Жилой комплекс Surin Sands
Жилой комплекс Surin Sands
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$89,647
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 30–78 м²
7 объектов недвижимости 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми любимыми пляжами центральной части острова - Сурином и Банг Тао в тени тропической растительности Пхукета. Застройщик предлагает богатый выбор планировочных решений с уникальным современным дизайном…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0 – 51.0
95,930 – 178,841
Квартира 2 комнаты
78.0
248,673
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$100,332
Комплекс расположен в 400 метрах от пляжа Найянг и является одним из лучших проектов в этом районе. Всего в комплексе 6 семиэтажных жилых зданий, а также есть отдельное здание парковки. Проект предлагает 814 квартир различного типа: 28 м² — 1 спальня 35 м² — 1 спальня 55 м² — 2 спальни 113 …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Nue Epic Asok-Rama9
Жилой комплекс Nue Epic Asok-Rama9
Жилой комплекс Nue Epic Asok-Rama9
Жилой комплекс Nue Epic Asok-Rama9
Жилой комплекс Nue Epic Asok-Rama9
Жилой комплекс Nue Epic Asok-Rama9
Бангкок, Таиланд
от
$118,620
Год сдачи 2028
Количество этажей 47
Nue Epic Asok-Rama9 – идеальная инвестиция в сердце Бангкока! Современный кондоминиум с высоким доходом от аренды и выгодной ценой! Это премиальный жилой комплекс из четырех башен с более чем 3,107 квартирами, сочетающий комфорт, стиль и выгодное расположение. Проект идеально подходит дл…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,16 млн
Приватные виллы на берегу озера, в окружении гор и тропических лесов, являются идеальным выбором для тех, кто ценит гармонию с природой и не готов отказываться от городских удобств. В комплексе вы сможете насладиться широким спектром услуг и сервиса мирового класса, предназначенных для роско…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Панг Ка, Таиланд
от
$274,450
Откройте для себя непревзойденное сочетание роскоши, комфорта и умиротворения. Благодаря расположению в живописной и спокойной локации, эти виллы с бассейнами предлагают великолепное убежище для тех, кто находится в поиске безмятежного оазиса или мечтает шикарно провести отпуск. Каждая вилла…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$204,458
Резиденция располагает зоной коворкинга, конференц-залом и зоной отдыха, садом, бассейном, тренажерным залом, парковкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре района Лат Пхрао, в 300 метрах от станции наземного метро и в 700 метрах о…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Skypark Elara
Жилой комплекс Skypark Elara
Жилой комплекс Skypark Elara
Жилой комплекс Skypark Elara
Жилой комплекс Skypark Elara
Жилой комплекс Skypark Elara
Choeng Thale, Таиланд
от
$262,925
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
БАЛАНС С ПРИРОДОЙ Свежий и актульный проект во всемирно известном курорте Laguna Phuket Проект расположен на одном квадратном километре зеленых холмов, лесов и озер с частным пляжным клубом LAGUNA LAKELANDS — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ. Тематические зоны Hillside, Orcha…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$225,369
Резиденция располагает детской площадкой, 40-метровым бассейном с живописным видом, джакузи и солнечной террасой, детским бассейном, зоной отдыха и коворкингом, тренажерным залом, парной, садом на крыше, круглосуточной охраной и парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Ко…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Чонг Тале, Таиланд
от
$139,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 36–270 м²
7 объектов недвижимости 7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется с окружающей природой. Жилой комплекс состоит из апартаментов, вилл и отеля, которые оснащены функциями умного дома, зеленой энергии и дополнены коммерческими пространствами, с ресторанами, рекреацион…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
197,000
Квартира 2 комнаты
72.0 – 270.0
278,000 – 1,22 млн
Квартира 3 комнаты
108.0 – 124.0
476,000 – 536,000
Студия
36.0
139,000
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд