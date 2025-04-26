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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто ищет роскошное уединение с максимальными удобствами в тропическом раю. Подходит для семей с детьми, а также для тех, кто рассматривает возможность инвестиций.
О локации:
Расположен в Чалонг Бей, одном из самых прив…
Mutti Family Villas - роскошный комплекс вилл, расположенный в самом сердце острова. Проект предлагает отличную инфраструктуру и удобный доступ к ключевым точкам.
Наше видение открытого пространства среди потрясающей тайской природы предлагает вам недвижимость: виллу с собственным участко…
Комплекс состоит из 28 вилл с 4 спальнями и 5 ванными комнатами.
Особенности:
2 парковочных места
бассейн с морской водой
терраса
Удобства и оснащение в доме
кондиционеры
стенные шкафы
кухня
Расположение и объекты поблизости
Международная школа - 9 минут
Robinson Lifestyle Chalong - 1…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для взыскательных покупателей, ценящих роскошь и комфорт. Этот проект создан для тех, кто стремится наслаждаться жизнью в эксклюзивной атмосфере и рассматривает недвижимость как выгодную инвестицию.
О локации:
Lavish E…
Роскошный комплекс вилл, расположенный в самом сердце острова, предлагающий отличную инфраструктуру и удобный доступ ко всем ключевым точкам. Сердцем комплекса является общая инфраструктурная зона, отделенная от проезжей части с прямым доступом с участка каждой виллы! Площадь этого пространс…
Элитные виллы, расположенные на вершине горы в живописном районе Чалонг
Новый проект эксклюзивных роскошных вилл премиум сегмента предлагает на продажу всего 9 эксклюзивных вилл с бассейном. В комплексе на выбор предлагается три различных варианта вилл с бассейном: 4 спальни площадью 453 …
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Кому подходит:
La Vista Luxury Villas Chalong Bay идеально подходят для тех, кто ценит роскошь, приватность и экологичность в одном из самых живописных уголков Пхукета. Это идеальное место для семейного отдыха и инвестиций с высоким потенциалом дохода.…
Sea Central Villas, совершенно новый проект, можно найти в набирающем популярность, но все еще спокойном районе, известном как Палай, расположенном в северо-восточной части залива Чалонг. Этот проект находится недалеко от береговой линии и пирса Палай, и всего в нескольких минутах езды от ту…
Новый кондоминиум на юге Пхукета, где тропическое очарование органично сочетается с современными удобствами. Этот эксклюзивный комплекс, расположенный всего в нескольких шагах от Robinson Lifestyle Chalong и в нескольких минутах езды от очаровательных южных пляжей, обещает ни с чем не сравни…
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Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскошной жизни в спокойном уголке Пхукета. Идеально подходит для семей или инвесторов, ценящих комфорт, удобства и перспективу высокого дохода от аренды.
О локации:
The Avenue President Pool Vil…
Инвестируйте в уникальные апартаменты, обеспечивающие высокую доходность и рост цены каждый год.
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Полностью меблированные апартаменты!
FANTASEA CONDO CHALONG будет расположен в самом сердце Чалонга , напротив торгового центра Robinson Lifestyle. Данный проект предлагает ид…
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Агентство
DDA Real Estate
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Andaman Bay View Residences is a stunning new development in the heart of Chalong bay, Phuket. With 50 fully-furnished apartments with a range of options available from 55 sq m to 219 sq m priced from *6.6 million THB to 28.5 millioin THB - there's something for everyone and due for completi…
Стильные апартаменты в самом центре Чалонга
Новый комплекс эксклюзивных апартаментов будет расположен в районе Чалонг в нескольких шагах от торгового центра Robinson Lifestyle Chalong и в нескольких минутах езды от южных пляжей Пхукета.
Погрузитесь в образ жизни Wyndham Fantasea Condo …
Комплекс состоит из 13 двухэтажных роскошных вилл с бассейном, функциональным дизайном, роскошной отделкой и передовыми технологиями. Каждая вилла, полностью функциональная, с большим количеством полезного пространства для хранения вещей и проживания, включает 3-5 спален с большими гардеробн…
Идеальное место премиум-класса на берегу моря на Пхукете, где сочетаются роскошь и комфорт. Потрясающие квартиры с захватывающим видом на море, просторной планировкой, а все спальни оснащены ванными комнатами, что обеспечивает поистине незабываемые впечатления. Идеальное сочетание жизни прем…
Larimar Villas - комплекс вилл на острове Пхукет в Таиланде. Рядом есть магазины, детский сад, школа. На территории будут работать фитнес-центр, пекарня, гольф-клуб. В домах спроектированы терраса, бассейн, парковка на 2 машины. Купить виллы в Larimar Villas можно с отделкой под ключ. Сдать …
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ищет роскошное и приватное жилье с великолепными видами и современными удобствами в тихом уголке Пхукета. Подходит для семей, инвестиционных покупателей и людей, ценящих спокойствие и эксклюзивность.
О локац…
Уникальные виллы Eco Viva расположены недалеко от менее загруженного предгорья лесистой горы в Чалонге. Он находится в нескольких минутах езды от семейных и других удобств, таких как международная школа BCIS, детские сады, больницы, Lotus's Chalong, Villa Market и торговый центр Robinson Lif…
О комплексе:Комплекс в Чалонге, Пхукет предлагает роскошные виллы с 2 и 3 спальнями. Площади от 118 до 221,29 кв. м на участках 144-330,4 кв. м. Завершение строительства - 1 кв. 2023 г. Особенности: круглосуточная охрана, камеры наблюдения, бассейн, сады. Возможность свободного владения чере…
БЕСКОНЕЧНОЕ СПОКОЙСТВИЕ И ТРОПИЧЕСКИЙ ОТДЫХ
Виллы Avirodha Palai, расположенные в тихом, но развивающемся районе Палай на северной оконечности залива Чалонг, всего в 800 метрах от моря, сочетают в себе современную архитектуру и тропический дизайн крыши. Эти виллы идеально подходят для самых…
Инвестиционно - привлекательный объект! Доходность 7%!
Рассрочка!
Вблизи пляжей и г. Пхукет!
LARIMAR VILLA - вилла спроектирована с современной и красивой архитектурой. В конструкции использованы высококачественные материалы и креативный декор, которые делают виллу Ларимар достойной…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Готов к заезду, Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Предлагаем современные меблированные апартаменты: студии, 1-2 и 3 спальни, площадью от 24 до 85 кв.м. Комплекс включает готовые апартаменты с захватывающим видом на город, горы и море. Отменная инфраструктура: бассейн, фитнес-цент…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для взыскательных инвесторов, ищущих сочетание роскоши и экологичности в сердце Пхукета. Отлично подходит для семей и тех, кто ценит комфорт и экологичность.
О локации:
Расположенный в Чалонге, проект окружен ресторана…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ищет спокойствие и роскошь на восточном побережье Пхукета. Подходит для семейного проживания и для тех, кто хочет инвестировать в эксклюзивные владения с высоким потенциалом дохода.
О локации:
Расположен в р…
Люксовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в районе Чалонг, Пхукет.
Комплекс Star Silas Villas — это место, где вы сможете насладиться комфортом и роскошью в окружении прекрасной природы. Каждая из 16 вилл этого уникального комплекса представляет собой гармоничное сочетание современ…
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает 3 восьмиэтажных здания с 398 эксклюзивными юнитами: 1-2-3 спальни, площадь от 28 до 92 кв.м. Современная архитектура с тропическими элементами, большие окна и балконы. Просторные общественные зоны включают лобби, бассейн, рест…
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами и панорамным видом на море и сад.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Электрические жалюзи
Кондиционеры
Потолочные вентиляторы
Система "умный дом"
Солнечные панели
Расположение…
Уникальный проект, расположенный среди живописных пейзажей острова Пхукет, состоит из 35 вилл с видом на горы, озеро и гольф-поле. Дизайн интерьера проекта выполнен в современном стиле с использованием нейтральных цветов.
Комплекс находится в 5 минутах от международной школы на Пхукете, в ти…
"Lavish Estates" - гордость Elite Manor и первый девелоперский проект элитной недвижимости на Пхукете
Особое внимание уделяется инновационному и функциональному дизайну, который отвечает исключительно потребностям клиентов. По понятным причинам, он идеально подходит для проживания и досто…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто ищет сочетание роскоши и умиротворения в оживленном рае Пхукета. Проект ориентирован на взыскательных покупателей, ценящих комфорт и инвестиционные возможности.
О локации:
“Larimar Villa Phuket” находится в Чалонге…
Погрузившись в Кири Будду Пул Вилла @ Чалонг, добавляет удивительно богатый слой удовольствия в роскошную виллу, в то же время оценивая натуральные достопримечательности острова Пхукет.
Расположенный в районе Чалонг, недалеко от Большого Будды, это абсолютно удобно добраться до невероятны…