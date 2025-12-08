Вилла THE TRINITY VILLAGE

Виллы с бассейном Trinity Village построены в современном роскошном стиле и станут прекрасным выбором как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду на время отпуска на Пхукете!

Доступна рассрочка!

Cовременные виллы с бассейном, которые сочетают в себе модернизм, минимализм и ар-деко. Гармоничные элементы дизайна создают ощущение роскоши, спокойствия, а тихий озелененный район, в котором расположен поселок, обеспечивает максимальную приватность.

Удобства: частный бассен, панорамные окна, система циркуляции воздуха, собственная терраса, сад, парковка, охрана.

Расположение:

- 10 минут езды приведут вас к Boat Avenue, в котором и вокруг которого есть множество мест, где можно поесть, бутиков и супермаркетов;

- такое же расстояние езды приведет вас к Laguna Phuket Resort Complex с его 18-луночным полем для гольфа, и это место предоставляет прекрасную возможность для неспешной деятельности и релаксации;

- ближайшие пляжи, такие как Бангтао, Лайан и Сурин, доступны в радиусе 15 минут езды на машине.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.