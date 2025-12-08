  1. Realting.com
  Таиланд
  3. Вилла THE TRINITY VILLAGE

Вилла THE TRINITY VILLAGE

Пхукет, Таиланд
от
$793,143
;
15
ID: 33052
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Виллы с бассейном Trinity Village построены в современном роскошном стиле и станут прекрасным выбором как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду на время отпуска на Пхукете!
Доступна рассрочка!
Cовременные виллы с бассейном, которые сочетают в себе модернизм, минимализм и ар-деко. Гармоничные элементы дизайна создают ощущение роскоши, спокойствия, а тихий озелененный район, в котором расположен поселок, обеспечивает максимальную приватность. 
Удобства: частный бассен, панорамные окна, система циркуляции воздуха, собственная терраса, сад, парковка, охрана.
Расположение:
- 10 минут езды приведут вас к Boat Avenue, в котором и вокруг которого есть множество мест, где можно поесть, бутиков и супермаркетов;
- такое же расстояние езды приведет вас к Laguna Phuket Resort Complex с его 18-луночным полем для гольфа, и это место предоставляет прекрасную возможность для неспешной деятельности и релаксации;
- ближайшие пляжи, такие как Бангтао, Лайан и Сурин, доступны в радиусе 15 минут езды на машине.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

