Жилой комплекс Исключительный новый жилой комплекс между лагуной и морем в Лагуне Пхукет, Таиланд

Эти 16 великолепных резиденций образуют свой собственный эксклюзивный анклав на территории одного из самых редких и востребованных участков элитной земли в Laguna Phuket.

Каждая из просторных современных резиденций была тщательно спроектирована без экономии средств, чтобы обеспечить исключительное качество во всех аспектах. Они выполнены с использованием материалов высочайшего качества и соответствуют самым высоким стандартам. Каждая резиденция имеет просторный балкон, с которого открываются великолепные виды.

Резиденции на первом этаже имеют свои собственные бассейны, которые простираются за пределы их просторных террас. Пентхаусы, в свою очередь, предлагают потрясающие виды как из нижних жилых зон, так из захватывающего дух бассейна на крыше, широкой открытой террасы и развлекательной зоны.

В дополнение к эксклюзивному стилю жизни, в самом центре пляжной зоны, расположены плавательный бассейн с зоной для загара, открытый газон с шезлонгами у бассейна и обеденная зона на свежем воздухе, а также отдельная пляжная беседка для жителей.

Преимущества

Фирменная программа для владельцев недвижимости, предлагает особые привилегии и уникальный опыт в рамках Banyan Group по всему миру.

В рамках программы Laguna Advantage все новые владельцы недвижимости также могут воспользоваться целым рядом услуг. Это включает бесплатные услуги по управлению недвижимостью и страхованию на 1 год, специальные тарифы на медицинские и оздоровительные услуги, зачисление в SILK — международный детский сад Laguna, а также привилегии в 2 самых престижных международных школах Пхукета.

Домовладельцы могут воспользоваться услугами круглосуточного консьержа, а профессиональная команда всегда готова оказать помощь в обслуживании и аренде, обеспечивая первоклассное управление и надзор за домом круглый год.

Расположение и объекты поблизости

Находясь в поистине редком и уединенном участке у пляжа, взгляните на горизонт, где перед вами расстилается мерцающее Андаманское море, а сразу за ним - великолепная лагуна, волны которой мягко накатывают на нетронутый белый песок у самого вашего порога.

Эти исключительные современные резиденции расположены в одном из последних участков с абсолютной береговой линией на всемирно известном пляже Банг Тао на Пхукете, на территории знаменитого интегрированного курорта Laguna Phuket, всего в 30 минутах езды от аэропорта.

Живите в непревзойденной роскоши на фоне величественного пейзажа одного из самых желанных пляжей в мире с бескрайними видами на океан.