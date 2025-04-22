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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и вилл с пляжным клубом в окружении природы, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$2,30 млн
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19689
ID новостройки на Realting
In CRM: 2337259
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Уникальный жилой комплекс, где каждый день наполнен безмятежностью и комфортом. Расположенный в престижном районе Пхукета, известном как "местная Рублёвка", он предлагает своим жителям эксклюзивный уровень жизни, сочетающий в себе близость к природе, развитую инфраструктуру и высочайший сервис. Есть собственный пляжный клуб.

Возможно приобретение комплекта мебели по цене 4 500 000 бат.

Застройщик:

Первый отель компании был открыт в 1994 году. С тех пор застройщик является узнаваемым азиатским брендом и уже завоевал мировую известность своими высококлассными резорт-отелями и жилыми комплексами. Компания управляет более чем 40 курортами и отелями по всему миру, 60 спа, 80 торговыми галереями и 3 полями для гольфа.

Рассрочка:
  • 20% - подписание контракта
  • 20% - 25% готовность
  • 20% - 50% готовность
  • 20% - 75% готовность
  • 20% - окончание строительства
Преимущества
  • Частный пляжный клуб: Наслаждайтесь солнцем, песком и лазурными водами пляжа Банг Тао, доступного только для резидентов комплекса.
  • Спортивный комплекс: Поддерживайте себя в форме в бассейне олимпийского размера, крытом спортивном зале или на теннисных кортах.
  • Очаровательная природа: Семь озёр, более 155 000 квадратных метров лесов и ботанические сады создают атмосферу спокойствия и единения с природой.
  • Развлечения на любой вкус: Прогуляйтесь по велосипедным и пешеходным дорожкам, посетите торговый центр с магазинами и ресторанами, где всегда кипит жизнь.
  • Развитая инфраструктура: Рядом с комплексом находятся лучшие рестораны, бары, гольф-поля и другие объекты, делающие отдых незабываемым.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и вилл с пляжным клубом в окружении природы, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,30 млн
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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