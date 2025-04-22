Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и вилл с пляжным клубом в окружении природы, Пхукет, Таиланд

Уникальный жилой комплекс, где каждый день наполнен безмятежностью и комфортом. Расположенный в престижном районе Пхукета, известном как "местная Рублёвка", он предлагает своим жителям эксклюзивный уровень жизни, сочетающий в себе близость к природе, развитую инфраструктуру и высочайший сервис. Есть собственный пляжный клуб.

Возможно приобретение комплекта мебели по цене 4 500 000 бат.

Застройщик:

Первый отель компании был открыт в 1994 году. С тех пор застройщик является узнаваемым азиатским брендом и уже завоевал мировую известность своими высококлассными резорт-отелями и жилыми комплексами. Компания управляет более чем 40 курортами и отелями по всему миру, 60 спа, 80 торговыми галереями и 3 полями для гольфа.

20% - подписание контракта

20% - 25% готовность

20% - 50% готовность

20% - 75% готовность

20% - окончание строительства

Частный пляжный клуб: Наслаждайтесь солнцем, песком и лазурными водами пляжа Банг Тао, доступного только для резидентов комплекса.

Спортивный комплекс: Поддерживайте себя в форме в бассейне олимпийского размера, крытом спортивном зале или на теннисных кортах.

Очаровательная природа: Семь озёр, более 155 000 квадратных метров лесов и ботанические сады создают атмосферу спокойствия и единения с природой.

Развлечения на любой вкус: Прогуляйтесь по велосипедным и пешеходным дорожкам, посетите торговый центр с магазинами и ресторанами, где всегда кипит жизнь.

Развитая инфраструктура: Рядом с комплексом находятся лучшие рестораны, бары, гольф-поля и другие объекты, делающие отдых незабываемым.

Рассрочка:Преимущества