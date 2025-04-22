Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и вилл с пляжным клубом в окружении природы, Пхукет, Таиланд

Уникальный жилой комплекс, где каждый день наполнен безмятежностью и комфортом. Расположенный в престижном районе Пхукета, известном как "местная Рублёвка", он предлагает своим жителям эксклюзивный уровень жизни, сочетающий в себе близость к природе, развитую инфраструктуру и высочайший сервис. Есть собственный пляжный клуб.
Возможно приобретение комплекта мебели по цене 4 500 000 бат.
Застройщик:
Первый отель компании был открыт в 1994 году. С тех пор застройщик является узнаваемым азиатским брендом и уже завоевал мировую известность своими высококлассными резорт-отелями и жилыми комплексами. Компания управляет более чем 40 курортами и отелями по всему миру, 60 спа, 80 торговыми галереями и 3 полями для гольфа.Рассрочка: