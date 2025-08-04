Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.

Above Element - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами, расположен в одном из наиболее престижных районов Пхукета – Чонг Тале, всего в 2,5 км от пляжа Банг Тао.

Комплекс в средиземноморском стиле, состоит из двух 7-этажных корпусов, в которых расположены 263 юнита - апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от 38 м2 до 138 м2.

Все квартиры предлагаются с отделкой "под ключ". Дизайн интерьеров выполнен в средиземноморском стиле, в светлых тонах.

В 5 минутах пешком от комплекса находятся магазины, рестораны, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue, супермаркет Villa Market. Рядом с комплексом расположены гольф-клуб "Лагуна", известные пляжные клубы Xana и Catch, аквапарк Blue Tree.

Инвестиционные возможности:

Возможность участия в rental pool

Гарантированная доходность: (условия предоставляются индивидуально)

Управление комплексом: международная управляющая компания (еще обсуждают, но будет кто-то известный)

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.

Инфраструктура:

Благоустроенная территория с садом

Два бассейна для взрослых, один для детей

Сады на крыше с коктейльными барами

Лобби Ресепшен

Консьерж-сервис

Профессиональный спортивный комплекс Dynamic

Ресторана

Коворкинг-зона

Детский игровой клуб

Многофункциональная библиотека

Охрана территории 24/7

Ежедневный автобус до супермаркета, аквапарка и пляжа

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.