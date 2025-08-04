  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.

Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.

Ban Bang Thao, Таиланд
от
$173,000
BTC
2.0578006
ETH
107.8581253
USDT
171 042.4195087
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
Оставить заявку
ID: 28072
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Above Element - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами, расположен в одном из наиболее престижных районов Пхукета – Чонг Тале, всего в 2,5 км от пляжа Банг Тао.

Комплекс в средиземноморском стиле, состоит из двух 7-этажных корпусов, в которых расположены 263 юнита - апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от 38 м2 до 138 м2.

Все квартиры предлагаются с отделкой "под ключ". Дизайн интерьеров выполнен в средиземноморском стиле, в светлых тонах.

В 5 минутах пешком от комплекса находятся магазины, рестораны, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue, супермаркет Villa Market. Рядом с комплексом расположены гольф-клуб "Лагуна", известные пляжные клубы Xana и Catch, аквапарк Blue Tree.

Инвестиционные возможности:

  • Возможность участия в rental pool
  • Гарантированная доходность: (условия предоставляются индивидуально)
  • Управление комплексом: международная управляющая компания (еще обсуждают, но будет кто-то известный) 

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.

Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с садом
  • Два бассейна для взрослых, один для детей
  • Сады на крыше с коктейльными барами
  • Лобби Ресепшен
  • Консьерж-сервис
  • Профессиональный спортивный комплекс Dynamic
  • Ресторана
  • Коворкинг-зона
  • Детский игровой клуб
  • Многофункциональная библиотека
  • Охрана территории 24/7
  • Ежедневный автобус до супермаркета, аквапарка и пляжа

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс SIRIUS CONDOMINIUM
Тхаланг, Таиланд
от
$138,693
Жилой комплекс Комплекс новых высококачественных вилл с бассейнами на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$162,469
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и джакузи на крыше в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,46 млн
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Теп Красатти, Таиланд
от
$154,179
Жилой комплекс Hythe Condominium Botanica
Choeng Thale, Таиланд
от
$338,996
Вы просматриваете
Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$173,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Показать все Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Choeng Thale, Таиланд
от
$292,828
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 40–114 м²
11 объектов недвижимости 11
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Отличный выбор для тех, кто ценит роскошное и комфортное проживание в одном из престижнейших районов Пхукета. Идеально подходит для семей, экспатов и инвесторов. О локации: Расположен в живописной зоне пляжа Банг Тао, Laguna Lakeside Re…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0 – 57.0
214,152 – 364,688
Квартира 2 комнаты
56.0 – 84.0
372,562 – 530,656
Квартира 3 комнаты
114.0
871,410
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$760,420
Предлагаются одноэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. В комплексе есть 4 типа вилл с 3 или 4 спальнями (каждая с ванной комнатой), бассейнами 9,5х3,8 или 10х4 м. Резиденция располагает большим общим садом и круглосуточной охраной. Виллы продаются как на права…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Показать все Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
от
$121,870
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 34–165 м²
12 объектов недвижимости 12
До моря 700 м, Надежный застройщикО комплексе:Проект сочетает современный дизайн с природной гармонией, располагая двумя 8-этажными зданиями. Всего 228 юнитов, от студий до 3-спальных квартир, площадью от 33.50 до 165.00 кв.м. Обширные окна предоставляют открытые виды на море. Уникальные арх…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.5 – 80.3
136,581 – 323,094
Квартира 2 комнаты
110.0 – 117.6
367,050 – 476,694
Квартира 3 комнаты
165.0
679,873
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации