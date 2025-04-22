Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд

Отличный вариант для сдачи в аренду и отдыха в собственной резиденции несколько недель в году.

Комплекс состоит из 2 восьмиэтажных зданий с коворкингом, прачечной, бассейном, паркингом, фитнес-зоной, садами с зонами отдыха.

Комплекс строит один из крупнейших застройщиков Таиланда. Всего на счету застройщика 352 проекта в 20 провинциях Таиланда. Также реализован 1 международный проект в Лондоне.

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Круглосуточные торговые автоматы

Комната для почты/посылок

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Зарядная станция для электромобилей

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Вичит — район Пхукета, расположившийся между Чалонгом и Пхукет-тауном. Границы района в представлении местных жителей очень размыты, настолько органично он сливается с одной зоной на юге, а с другой — на севере.

Комплекс окружен всеми удобствами, включая торговые центры, центры розничной торговли, международные школы и больницы.