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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд

Ви Чит, Таиланд
от
$81,488
14.04.2025
$81,131
13.04.2025
$81,179
12.04.2025
$80,764
11.04.2025
$81,579
10.04.2025
$80,315
09.04.2025
$81,368
08.04.2025
$81,175
07.04.2025
$81,840
06.04.2025
$81,847
05.04.2025
$81,614
04.04.2025
$82,153
03.04.2025
$83,621
02.04.2025
$83,776
01.04.2025
$83,960
31.03.2025
$84,019
30.03.2025
$83,997
29.03.2025
$84,338
28.03.2025
$84,397
27.03.2025
$84,424
26.03.2025
$84,072
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9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20863
ID новостройки на Realting
In CRM: 2380048
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Ви Чит

О комплексе

Отличный вариант для сдачи в аренду и отдыха в собственной резиденции несколько недель в году.

Комплекс состоит из 2 восьмиэтажных зданий с коворкингом, прачечной, бассейном, паркингом, фитнес-зоной, садами с зонами отдыха.

Комплекс строит один из крупнейших застройщиков Таиланда. Всего на счету застройщика 352 проекта в 20 провинциях Таиланда. Также реализован 1 международный проект в Лондоне.

До конца июля действует акция на ограниченное количество юнитов по специальной цене!

Удобства и оснащение в доме
  • Круглосуточные торговые автоматы
  • Комната для почты/посылок
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
  • Зарядная станция для электромобилей
Расположение и объекты поблизости

Вичит — район Пхукета, расположившийся между Чалонгом и Пхукет-тауном. Границы района в представлении местных жителей очень размыты, настолько органично он сливается с одной зоной на юге, а с другой — на севере.

Комплекс окружен всеми удобствами, включая торговые центры, центры розничной торговли, международные школы и больницы.

  • 2 минуты до Central Phuket
  • 15 минут до Phuket Old Town
  • 25 минут до пляжа Патонг

Местонахождение на карте

Ви Чит, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$81,488
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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