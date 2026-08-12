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Отели в Таиланде

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13
Бангкок
5
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34 объекта найдено
Продается 4-звездочный отель класса люкс, 224 номера, в деловом районе, Sukhumvit Road, Бангкок, Таиланд, недалеко от торгового центра Emsphere. в Бангкок, Таиланд
Продается 4-звездочный отель класса люкс, 224 номера, в деловом районе, Sukhumvit Road, Бангкок, Таиланд, недалеко от торгового центра Emsphere.
Бангкок, Таиланд
Число комнат 224
Площадь 24 000 м²
Количество этажей 30
Продается 4-звездочный отель класса люкс, 224 номера, в деловом районе, Sukhumvit Road, Банг…
$70,66 млн
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Продаётся 4-звёздочный курорт на берегу моря, 113 номеров, недалеко от аэропорта Самуи, Таиланд. в Сураттхани, Таиланд
Продаётся 4-звёздочный курорт на берегу моря, 113 номеров, недалеко от аэропорта Самуи, Таиланд.
Сураттхани, Таиланд
Площадь 28 000 м²
Продаётся 4-звёздочный курорт на берегу моря, 113 номеров, недалеко от аэропорта Самуи, Таил…
$40,34 млн
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Продаётся 4-звёздочный отель на 262 номера, расположенный в деловом районе Сукхумвит-роуд, Сои Сукхумвит 63, Бангкок, Таиланд, недалеко от станции надземного метро Ekkamai. в Бангкок, Таиланд
Продаётся 4-звёздочный отель на 262 номера, расположенный в деловом районе Сукхумвит-роуд, Сои Сукхумвит 63, Бангкок, Таиланд, недалеко от станции надземного метро Ekkamai.
Бангкок, Таиланд
Число комнат 262
Площадь 36 000 м²
Количество этажей 19
Продаётся 4-звёздочный отель на 262 номера, расположенный в деловом районе Сукхумвит-роуд, С…
$86,16 млн
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TekceTekce
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. в Патонг, Таиланд
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м.
Патонг, Таиланд
Число комнат 390
Площадь 30 000 м²
Количество этажей 7
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. …
$96,92 млн
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Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метрах. в Ban Bang Thao, Таиланд
Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метрах.
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 256
Количество этажей 5
Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метр…
$44,53 млн
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Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket. в Равай, Таиланд
Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Равай, Таиланд
Площадь 35 м²
Отельный комплекс Wyndham La Vita Phuket под управлением всемирно известного отельного бренд…
$147,000
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Отель в Паттайя, Таиланд
Отель
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Этаж 2/2
Уникальная инвестиционная возможность. Продается прибыльный отель в Джомтьене, Паттайя Прод…
$2,45 млн
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Отель в Тхан Майом, Таиланд
Отель
Тхан Майом, Таиланд
Число комнат 196
Продается 4-звездочный отель на 196 номеров, рядом с белым песчаным пляжем на острове Ко Чан…
$50,04 млн
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Продается отель на Чанг Клан Роуд, 205 номеров, недалеко от Ночного базара Чианг Мая, 1,4 км. в Ban Huai Thong, Таиланд
Продается отель на Чанг Клан Роуд, 205 номеров, недалеко от Ночного базара Чианг Мая, 1,4 км.
Ban Huai Thong, Таиланд
Число комнат 205
Количество этажей 14
Продается отель на Чанг Клан Роуд, 205 номеров, недалеко от Ночного базара Чианг Мая, 1,4 км…
$20,56 млн
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Отель в Пхукет, Таиланд
Отель
Пхукет, Таиланд
Число комнат 105
Количество этажей 7
Роскошный 4-звездочный отель на продажу, 105 номеров, недалеко от Central Phuket Floresta, Т…
$7,95 млн
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Продается отель на 266 номеров в Старом городе Пхукета, Таиланд. в Пхукет, Таиланд
Продается отель на 266 номеров в Старом городе Пхукета, Таиланд.
Пхукет, Таиланд
Число комнат 266
Количество этажей 9
Продается отель на 266 номеров в Старом городе Пхукета, Таиланд. Отель расположен рядом с…
$10,28 млн
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3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand. в Ban Huai Na, Таиланд
3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand.
Ban Huai Na, Таиланд
Число комнат 66
Количество этажей 5
3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand. The hotel is located on …
$5,89 млн
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3-star hotel for sale, 72 rooms, near the Sadao border checkpoint (Dan Nok), Songkhla Province, Thailand, next to Malaysia. в Ban Thai Changlon, Таиланд
3-star hotel for sale, 72 rooms, near the Sadao border checkpoint (Dan Nok), Songkhla Province, Thailand, next to Malaysia.
Ban Thai Changlon, Таиланд
Число комнат 72
Количество этажей 8
Продается 3-звездочный отель на 72 номера, недалеко от пограничного контрольно-пропускного п…
$2,03 млн
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Продажа 4-звездочного отеля, 270 номеров, район Сукхумвит Роуд, Бангкок, Таиланд в Бангкок, Таиланд
Продажа 4-звездочного отеля, 270 номеров, район Сукхумвит Роуд, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
Число комнат 270
Количество этажей 25
Продается роскошный 4-звездочный отель, Soi Sukhumvit 39, более 270 номеров, недалеко от BTS…
$55,80 млн
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. в Карон, Таиланд
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Карон, Таиланд
Число комнат 88
Количество этажей 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99 млн
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Продается отель, 273 номера, район Нимманхемин, Чиангмай, Таиланд. в Чиангмай, Таиланд
Продается отель, 273 номера, район Нимманхемин, Чиангмай, Таиланд.
Чиангмай, Таиланд
Число комнат 273
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 11
Продается отель, 273 номера, район Нимманхемин, недалеко от универмага MAYA, Чиангмай, Таила…
$23,49 млн
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Отель в Na Kluea, Таиланд
Отель
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 264
Количество этажей 18
Предлагаем на продажу отель на 264 номера рядом с Паттайей. Вид на море в каждом номере.Расп…
$44,00 млн
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4-star resort for sale, size 79 rooms, in Chiang Mai, on 5 rai of land, near Chiang Mai Airport, 6 km. в Чиангмай, Таиланд
4-star resort for sale, size 79 rooms, in Chiang Mai, on 5 rai of land, near Chiang Mai Airport, 6 km.
Чиангмай, Таиланд
Число комнат 79
4-звездочный курорт на продажу, размер 79 номеров, в Чиангмай, на 5 рай земли, недалеко от а…
$44,16 млн
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3-star hotel for sale, 54 rooms, near Industrial Estate 304, Prachinburi. в Ban Nonsi, Таиланд
3-star hotel for sale, 54 rooms, near Industrial Estate 304, Prachinburi.
Ban Nonsi, Таиланд
Число комнат 54
Количество этажей 5
Продается 3-звездочный отель, 54 номера, недалеко от промышленной зоны 304, Прачинбури.   …
$2,64 млн
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Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд. в Карон, Таиланд
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд.
Карон, Таиланд
Число комнат 224
Площадь 976 м²
Количество этажей 3
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд. На уча…
$49,93 млн
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Продается 4-звездочный отель, 326 номеров, недалеко от пирса Бали Хай, Паттайя, Чонбури, Таиланд. в Паттайя, Таиланд
Продается 4-звездочный отель, 326 номеров, недалеко от пирса Бали Хай, Паттайя, Чонбури, Таиланд.
Паттайя, Таиланд
Число комнат 326
Количество этажей 7
Продается 4-звездочный отель, 326 номеров, недалеко от пирса Бали Хай, Паттайя, Чонбури, Таи…
$26,43 млн
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4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. в Патонг, Таиланд
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Патонг, Таиланд
Число комнат 119
Количество этажей 6
Продается 4-звездочный отель, 119 номеров, недалеко от пляжа Патонг, провинция Пхукет.Это со…
$14,72 млн
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4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations. в Бангкок, Таиланд
4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations.
Бангкок, Таиланд
Число комнат 68
Количество этажей 3
Продается 4-звездочный отель в Пратунаме, Бангкок, в 200 метрах от станции Ratchaprarop ARL,…
$6,18 млн
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Отель в Ban Huai Thong, Таиланд
Отель
Ban Huai Thong, Таиланд
Число комнат 512
Продается 4-звездочный отель в Чиангмае, Таиланд, в 200 метрах от ночного базара Чиангмая. О…
$52,99 млн
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3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters. в Ban Bang Thao, Таиланд
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters.
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 50
Количество этажей 5
Продается 3-звездочный отель на 50 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 300 мет…
$11,78 млн
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Продажа отеля, 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд. в Патонг, Таиланд
Продажа отеля, 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд.
Патонг, Таиланд
Число комнат 98
Количество этажей 2
Продается отель, размер 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, провинция Пхукет, всего в 260 …
$41,21 млн
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Продается 5-звездочный отель, 179 номеров, недалеко от пляжа Камала, Пхукет, Таиланд, в 350 метрах. в Камала, Таиланд
Продается 5-звездочный отель, 179 номеров, недалеко от пляжа Камала, Пхукет, Таиланд, в 350 метрах.
Камала, Таиланд
Число комнат 179
Количество этажей 4
Продается 5-звездочный отель, 179 номеров, недалеко от пляжа Камала, Пхукет, Таиланд, в 350 …
$38,18 млн
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3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km. в Паттайя, Таиланд
3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km.
Паттайя, Таиланд
Число комнат 84
Количество этажей 5
Продается 3-звездочный отель, 84 номера, недалеко от торгового центра Central Pattaya Mall, …
$6,77 млн
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Продается 3-звездочный отель, 121 номер, на Самуи, Таиланд. в Чавенг, Таиланд
Продается 3-звездочный отель, 121 номер, на Самуи, Таиланд.
Чавенг, Таиланд
Число комнат 121
Количество этажей 4
Продается 3-звездочный отель на 121 номер в самом центре города Чавенг. Рядом с аэропортом С…
$32,31 млн
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Продается 4-звездочный отель на 241 номер, рядом с морем, Хуа Хин-Чаам, Таиланд. в Хуахин, Таиланд
Продается 4-звездочный отель на 241 номер, рядом с морем, Хуа Хин-Чаам, Таиланд.
Хуахин, Таиланд
Число комнат 241
Площадь 32 135 м²
Количество этажей 23
Продается 4-звездочный отель на 241 номер, рядом с морем, Хуа Хин-Чаам, Таиланд. Отель ра…
$49,93 млн
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