Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.

Современный комплекс, расположен всего в 500 метрах от популярного пляжа Банг Тао, что делает этот проект отличной возможностью для инвестиций и комфортной жизни.
Комплекс включает семь 7-этажных зданий, выполненных в современном стиле с использованием натуральных материалов. Интерьеры и экстерьеры вдохновлены океанскими формами и создают атмосферу гармонии и умиротворения.
Детали объекта:
В стоимость включено: пакет мебели, отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
Инфраструктура: