Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.

Современный комплекс, расположен всего в 500 метрах от популярного пляжа Банг Тао, что делает этот проект отличной возможностью для инвестиций и комфортной жизни.

Комплекс включает семь 7-этажных зданий, выполненных в современном стиле с использованием натуральных материалов. Интерьеры и экстерьеры вдохновлены океанскими формами и создают атмосферу гармонии и умиротворения.

Детали объекта:

До моря: 500 метров

Спальни: 1, 2, 3

Ванные: 1 - 3

Жилая площадь: 30 м2 - 148 м2

Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания)

В стоимость включено: пакет мебели, отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.



Инфраструктура: