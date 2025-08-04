  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.

Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.

Choeng Thale, Таиланд
от
$134,965
BTC
1.6053851
ETH
84.1450987
USDT
133 438.0811611
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
Оставить заявку
ID: 28850
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный комплекс, расположен всего в 500 метрах от популярного пляжа Банг Тао, что делает этот проект отличной возможностью для инвестиций и комфортной жизни.

Комплекс включает семь 7-этажных зданий, выполненных в современном стиле с использованием натуральных материалов. Интерьеры и экстерьеры вдохновлены океанскими формами и создают атмосферу гармонии и умиротворения. 

Детали объекта:

  • До моря: 500 метров
  • Спальни: 1, 2, 3
  • Ванные: 1 - 3
  • Жилая площадь: 30 м2 - 148 м2
  • Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания) 

В стоимость включено: пакет мебели, отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
 

Инфраструктура:

  • Оздоровительный СПА-центр и гидротерапия
  • Бассейны с водопадами и джакузи
  • Спортивные залы
  • Детские клубы
  • Лаунж-зоны
  • Более 59 уникальных зон и удобств для отдыха
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс WING SAMUI CONDOMINIUM
Бо Пхут, Таиланд
от
$88,258
Жилой комплекс Wanda Vista Resort – Phase 1
Пхукет, Таиланд
от
$186,094
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Маенаме, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$467,320
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$104,000
Жилой комплекс Zenithy Luxe Villas
Пхукет, Таиланд
от
$842,734
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Choeng Thale, Таиланд
от
$134,965
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$261,615
Специальное предложение до старта продаж: новый жилой комплекс премиум-класса в сердце одного из самых популярных районов острова— Банг Тао. Первоклассный жилой комплекс состоит из клубного дома, 7 жилых корпусов, 2 паркингов. Пространства между зданиями занимает зелень и бассейны. К услугам…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс VIP KARON
Жилой комплекс VIP KARON
Жилой комплекс VIP KARON
Жилой комплекс VIP KARON
Жилой комплекс VIP KARON
Показать все Жилой комплекс VIP KARON
Жилой комплекс VIP KARON
Карон, Таиланд
от
$101,916
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 7%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Дом сдан! Апартаменты готовы к заселению! Меблированы! Расстояние до п…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Натон, Таиланд
от
$370,044
Предлагается красивая современная вилла с панорамным видом на море, террасой и инфинити-бассейном с морской водой, парковкой. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением, тренажерным залом, спа-центром. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованная кухня Встроенн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации