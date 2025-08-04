Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.

Комплекс располагается всего в 500 метрах от пляжа Най Янг, занимает площадь 22.000 м2 и включает в себя 6 жилых зданий высотой в 7 этажей каждое, всего в комплексе 814 квартир.

Данный проект предлагает уникальное сочетание роскоши и уюта в прибрежном районе и удобной прогулочной зоной вдоль торговой улицы до пляжа Най Янг.

Детали объекта:

До моря: 500 м

Спальни: 1, 2, 3

Ванные: 1 - 2

Жилая площадь: 25 м2 - 123 м2

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Для инвесторов: возможность получения фактического дохода от аренды. (управляющая компания)

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 1-й квартал 2026 года.



Инфраструктура: