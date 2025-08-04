  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Са Кху
  4. Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.

Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.

Са Кху, Таиланд
от
$104,451
BTC
1.2424285
ETH
65.1209891
USDT
103 269.4709055
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
Оставить заявку
ID: 28852
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Са Кху

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс располагается всего в 500 метрах от пляжа Най Янг, занимает площадь 22.000 м2 и включает в себя 6 жилых зданий высотой в 7 этажей каждое, всего в комплексе 814 квартир.

Данный проект предлагает уникальное сочетание роскоши и уюта в прибрежном районе и удобной прогулочной зоной вдоль торговой улицы до пляжа Най Янг.

Детали объекта:

  • До моря: 500 м
  • Спальни: 1, 2, 3
  • Ванные: 1 - 2
  • Жилая площадь: 25 м2 - 123 м2

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Для инвесторов: возможность получения фактического дохода от аренды. (управляющая компания) 

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 1-й квартал 2026 года.
 

Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Лобби-гостиная
  • Фитнес-зона
  • Игровая площадка
  • СПА-центр
  • Клубный дом
  • Павильон для досуга
  • Зона бизнес-зала
  • Коворкинг-пространство
  • Театр с караоке
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Са Кху, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$177,000
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$607,335
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Панг Ка, Таиланд
от
$675,639
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$3,38 млн
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,46 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Са Кху, Таиланд
от
$104,451
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Показать все Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Паттайя, Таиланд
от
$98,364
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 24
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! 500 м до пляжа Джомтьен! Embassy Resort — уникальный 8-ми этажный жилой комплекс, дает вам возможность стать частью престижного мира, где элегантность Мировых Отелей соч…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Показать все Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Na Kluea, Таиланд
от
$132,572
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6 %! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Дом сдан! Готов к заселению! Все квартиры продаются в готовом виде, "под ключ", с высококачественной европейской отделкой, мебелью и бытовой техникой!…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,20 млн
Предлагаются виллы с бассейнами с морской водой, садами, террасами и гаражами. Широкие земельные участки. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полностью оборудованная кухня (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф, холодильник) Стенн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации