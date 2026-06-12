Покупка жилья в Таиланде — имущественный актив, который можно использовать для собственного проживания. Также такой объект интересен как инвестиции в арендный рынок жилья, так как только в 2025 году Таиланд принял около 32,9 млн международных туристов.
Наличие недвижимости не увеличивает разрешенный срок пребывания. Таковой определяется типом визы/статуса, и наличие недвижимости никак его не увеличивает.
Прямой ВНЖ за недвижимость в Таиланде отсутствует. Жилье может быть частью инвесткритериев для отдельных программ, однако стоимость недвижимости в Таиланде для них начинается от $500,000.
Фрихолд-титул предполагает покупку в полную собственность без ограничения по сроку. Но для иностранных покупателей выбор таких объектов ограничен кондо, в пределах квот.
Более распространенный вариант — это лизхолд. По сути это аренда недвижимости сроком максимум 30 лет с возможностью продления еще на такой же период, максимум до 90 лет.
В Таиланде действует ежегодный налог Land and Building Tax, рассчитываемый от государственной оценочной стоимости объекта. Актуальные ставки:
Дополнительно при покупке/продаже выплачиваются разовые сборы (не ежегодные):
Главным плюсом является дешевизна жизни. По данным Numbeo, ориентир расходов на одного человека около $620 в месяц без аренды по стране, что для прибрежных стран очень дешево. Например, в Испании стоимость жизни начинаются от $1500 в месяц.
Из минусов стоит отметить, что доходность аренды недвижимости в Таиланде сильно зависит от туристического сезона, а юридические ограничения для иностранцев сильно уменьшают выбор доступных объектов.
Полноправно иностранцы могут покупать кондо, но только при соблюдении квоты в 49% иностранного владения по площади в конкретном кондоминиуме. Землей иностранцы владеть не могут. Однако есть обходные варианты при оформлении юридического лица.
Основных форм собственности в Таиланде не так много:
При выходе на рынок недвижимости Таиланда рекомендуется нанимать юристов, чтобы снизить финансовые риски. Специалисты нужны для:
Для стандартной покупки кондо часто встречается фиксированный диапазон порядка $800–$2000.
Юридическая чистота включает в себя проверку того, что объект оформлен легально, и в случае чего его не изымут. Конкретно проверяется:
Полной страховки не существует, но риски можно снизить следующими мерами:
Просрочки встречаются у объектов, которые продали на ранних этапах строительства. Риски просрочки повышаются, если в договоре размыты сроки или нет точно прописанных сумм штрафов.
Продажа недвижимости в Таиланде не ограничена какими-либо способами расчетов, но на практике чаще всего используют:
Кондо иностранца можно передать по наследству, только если сохраняются требования закона по квоте 49%. Если квота заполнена, объект требуется отчуждать в течение 1-го года.
Сдавать недвижимость можно самостоятельно через агента, агрегаторы или через управляющую компанию. Во втором случае компания сама ищет арендаторов, занимается уборкой помещения и ведения всей необходимой отчетности, однако делает она это не бесплатно. Обычно комиссия составляет 15% от дохода с аренды.
Для иностранцев ипотека ограничена: банки обычно требуют высокий первоначальный взнос и более жесткие критерии. В материалах для иностранцев часто фигурирует ориентир 30–40% первоначального. Чем выше первоначальный взнос, тем охотнее банки готовы сотрудничать.
Базовый набор документов при оформлении сделки включает:
Покупка недвижимости на первичном рынке Таиланда на 10–30% выгоднее на ранних стадиях строительства. Рост цены от старта продаж до ввода в эксплуатацию составляет $300–$700 за м².
Дополнительным преимуществом первички является рассрочка от застройщика без процентов, которая обычно действует до окончания строительства. Для иностранцев это особенно важно, так как ипотека в тайских банках доступна ограниченно и на более жестких условиях.