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Часто задаваемые вопросы

Что дает покупка недвижимости в Таиланде?

Покупка жилья в Таиланде — имущественный актив, который можно использовать для собственного проживания. Также такой объект интересен как инвестиции в арендный рынок жилья, так как только в 2025 году Таиланд принял около 32,9 млн международных туристов.

Сколько можно жить в Таиланде, если есть недвижимость?

Наличие недвижимости не увеличивает разрешенный срок пребывания. Таковой определяется типом визы/статуса, и наличие недвижимости никак его не увеличивает.

Можно ли получить ВНЖ в Таиланде при покупке недвижимости?

Прямой ВНЖ за недвижимость в Таиланде отсутствует. Жилье может быть частью инвесткритериев для отдельных программ, однако стоимость недвижимости в Таиланде для них начинается от $500,000.

На сколько лет покупается недвижимость в Таиланде?

Фрихолд-титул предполагает покупку в полную собственность без ограничения по сроку. Но для иностранных покупателей выбор таких объектов ограничен кондо, в пределах квот.

Более распространенный вариант — это лизхолд. По сути это аренда недвижимости сроком максимум 30 лет с возможностью продления еще на такой же период, максимум до 90 лет.

Какой налог на недвижимость в Таиланде?

В Таиланде действует ежегодный налог Land and Building Tax, рассчитываемый от государственной оценочной стоимости объекта. Актуальные ставки:

  • Жилая недвижимость: 0,02% – 0,10% в год.
  • Коммерческая недвижимость / аренда: до 0,30% в год.
  • Пустующая земля: от 0,30%, с повышением при длительном неиспользовании.

Дополнительно при покупке/продаже выплачиваются разовые сборы (не ежегодные):

  • регистрационный сбор — 2% от оценочной стоимости;
  • налог продавца: 3.3% (Specific Business Tax) или 0.5% (Stamp Duty — если SBT не применяется).

Каковы плюсы и минусы жизни в Таиланде?

Главным плюсом является дешевизна жизни. По данным Numbeo, ориентир расходов на одного человека около $620 в месяц без аренды по стране, что для прибрежных стран очень дешево. Например, в Испании стоимость жизни начинаются от $1500 в месяц.

Из минусов стоит отметить, что доходность аренды недвижимости в Таиланде сильно зависит от туристического сезона, а юридические ограничения для иностранцев сильно уменьшают выбор доступных объектов.

Можно ли стать собственником недвижимости в Таиланде?

Полноправно иностранцы могут покупать кондо, но только при соблюдении квоты в 49% иностранного владения по площади в конкретном кондоминиуме. Землей иностранцы владеть не могут. Однако есть обходные варианты при оформлении юридического лица.

Какие формы собственности недвижимости существуют?

Основных форм собственности в Таиланде не так много:

  • Freehold. Полная собственность.
  • Leasehold. Аренда до 30 лет.
  • Usufruct (право пользования) / Superficies (право на строение). Применяются для домов/земли, но для оформления нужно привлекать юристов.
  • Покупка через тайскую компанию. Требует строгого соблюдения законодательства.

Для чего нужна юридическая компания при покупке недвижимости? Какова стоимость на юридические услуги?

При выходе на рынок недвижимости Таиланда рекомендуется нанимать юристов, чтобы снизить финансовые риски. Специалисты нужны для:

  • проверки титула/обременений/прав продавца;
  • проверки квоты 49% и статуса кондоминиума;
  • анализа договора (штрафы за срыв сроков, условия возврата, график платежей);
  • сопровождения в Land Office и контроля платежных документов (в т.ч. подтверждение ввоза средств).

Для стандартной покупки кондо часто встречается фиксированный диапазон порядка $800–$2000.

Что такое юридическая чистота объекта недвижимости? Как она проверяется?

Юридическая чистота включает в себя проверку того, что объект оформлен легально, и в случае чего его не изымут. Конкретно проверяется:

  • наличие корректного права собственности;
  • отсутствие обременения (дом не заложен, не под арестом, без судебных споров и скрытых обременений);
  • соответствие правилам иностранного владения (в т.ч. квота 49%).

Как застраховаться от «недостроя» на Пхукете?

Полной страховки не существует, но риски можно снизить следующими мерами:

  • покупать проекты, у которых уже получены ключевые разрешения;
  • жестко прописать в договоре сроки + неустойку за их несоблюдение;
  • выбирать застройщика с понятным финансовым профилем и завершенными проектами.

Нарушают ли застройщики в Таиланде сроки по сдаче объектов?

Просрочки встречаются у объектов, которые продали на ранних этапах строительства. Риски просрочки повышаются, если в договоре размыты сроки или нет точно прописанных сумм штрафов.

Какие приняты способы расчетов при приобретении недвижимости в Таиланде?

Продажа недвижимости в Таиланде не ограничена какими-либо способами расчетов, но на практике чаще всего используют:

  • банковский перевод (ключевое — корректное подтверждение ввоза средств из-за рубежа для регистрации иностранного фрихолда);
  • рассрочка от застройщика (график платежей до завершения/передачи);
  • реже — кредит/ипотека.

Возможно ли передать тайскую недвижимость по наследству?

Кондо иностранца можно передать по наследству, только если сохраняются требования закона по квоте 49%. Если квота заполнена, объект требуется отчуждать в течение 1-го года.

Каким образом сдавать тайскую недвижимость в аренду?

Сдавать недвижимость можно самостоятельно через агента, агрегаторы или через управляющую компанию. Во втором случае компания сама ищет арендаторов, занимается уборкой помещения и ведения всей необходимой отчетности, однако делает она это не бесплатно. Обычно комиссия составляет 15% от дохода с аренды.

Можно ли купить недвижимость в Таиланде в кредит?

Для иностранцев ипотека ограничена: банки обычно требуют высокий первоначальный взнос и более жесткие критерии. В материалах для иностранцев часто фигурирует ориентир 30–40% первоначального. Чем выше первоначальный взнос, тем охотнее банки готовы сотрудничать.

Какими документами оформляется сделка купли-продажи недвижимости в Таиланде?

Базовый набор документов при оформлении сделки включает:

  • договор бронирования/депозита и основной договор купли-продажи;
  • регистрация перехода права в Land Office и соответствующие записи;
  • для кондо: письмо от юриста с подтверждением, что клиент вписывается в квоты;
  • банковские подтверждения поступления средств из-за рубежа.

Выгодно ли покупать недвижимость в Таиланде на первичном рынке?

Покупка недвижимости на первичном рынке Таиланда на 10–30% выгоднее на ранних стадиях строительства. Рост цены от старта продаж до ввода в эксплуатацию составляет $300–$700 за м².

Дополнительным преимуществом первички является рассрочка от застройщика без процентов, которая обычно действует до окончания строительства. Для иностранцев это особенно важно, так как ипотека в тайских банках доступна ограниченно и на более жестких условиях.

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