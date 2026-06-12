Покупка недвижимости на первичном рынке Таиланда на 10–30% выгоднее на ранних стадиях строительства. Рост цены от старта продаж до ввода в эксплуатацию составляет $300–$700 за м².

Дополнительным преимуществом первички является рассрочка от застройщика без процентов, которая обычно действует до окончания строительства. Для иностранцев это особенно важно, так как ипотека в тайских банках доступна ограниченно и на более жестких условиях.