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Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€399,345
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17
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О комплексе

Предлагаются виллы трех типов (2, 3 и 4 спальни) с садами на крыше и бассейнами с минеральной водой.

Резиденция располагает видеонаблюдением, спа-центром, студией йоги и сауной, кафе и рестораном, многофункциональным залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в окружении леса. Основные расстояния на автомобиле:

  • Больница Таланг - 10 мин.
  • Музей Таланга - 11 мин.
  • Пляж Банг Тао – 14 мин.
  • Школа UWC - 14 мин.
  • Аэропорт Пхукета - 21 мин.
  • Водопад Банпэ – 24 мин.
  • Пхукет Таун - 25 мин.
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€399,345
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Совершенно новый высотный супер-проект Паттайи подарит вам роскошное пятизвездочное великолепие в самом сердце восточного побережья Таиланда. Комплекс возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку в Паттайе с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций оснащены самыми современными элементами дизайна интерьера, включая декадентскую плитку под мрамор, роскошные кухни из черного мрамора и стекла, а также премиальную сантехнику и фурнитуру. Наслаждайтесь непревзойденной роскошью в собственном доме с электронными санитарными системами и специально разработанным, компактным и энергосберегающим кондиционером. В дополнение к разнообразным типам кондоминиумов с 1, 2 и 3 спальнями, на верхних этажах представлен ряд представительских люксов премиум-класса с частными бассейнами и различными дополнительными улучшениями только для самых взыскательных покупателей. На вершине роскоши находится гигантский дуплекс-пентхаус на крыше с 5 спальнями с ванными комнатами, собственным кинотеатром и игровой комнатой – самый большой кондоминиум в Паттайе общей площадью 1260 м2. Проведите день в огромном бассейне с волнами. Любители спорта оценят универсальное покрытие для футбола и баскетбола, корты для тенниса и бадминтона, а также столы для бильярда и пинг-понга, чтобы взрослые и дети были в движении с утра до вечера. Поклонники фитнеса могут полюбоваться захватывающими панорамами океана на 270 градусов в заоблачном клубе йоги и зоне релаксации в стиле дзен или насладиться полностью оборудованным тренажерным залом. От игры в гольф до паровой бани онсэн в массажном и оздоровительном спа-центре; от высоких вестибюлей с ресторанами и магазинами гостиничного типа до бизнес-холла с парковкой для суперкаров с красной ковровой дорожкой — проект устанавливает новый стандарт абсолютной роскоши жилого дома. Преимущества План выплат для иностранных владельцев: Бронирование на сумму 100 000 бат 25% по договору через 14 дней 13% каждые 4 месяца пятью равными платежами 10% при завершении строительства, ожидаемом в конце декабря 2025 года
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
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от
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Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартирами площадью 45,5 квадратных метров. Квартиры с просторным дизайном и современным интерьером полностью меблированы, из них открывается великолепный вид на залив Патонг! В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также собственный балкон с видом на море и бассейн, что дает владельцам возможность расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря. В апартаментах есть кухня открытой планировки, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Проект имеет 4 типа номеров: Тип А - для вида на море и тип B, C, D и E - для вида на море и вид на сад. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Sea View Patong Bay находится по адресу: Hasippee Road, Patong, Kathu, Пхукет и может похвастаться тихим местом всего в нескольких шагах от шума и суеты Патонга. В этом районе есть пологие холмы и естественные виды, но при этом он безопасен. Патонг Бич является всемирно известным туристическим направлением. Для тех, кто хочет исследовать остальную часть острова, пляж Патонг находится примерно в двадцати минутах от Центрального фестиваля и Пхукет-тауна. До южной достопримечательности Пхукета, мыса Промтхеп, можно добраться за 30 минут, а международный аэропорт Пхукета находится в непосредственной близости, всего в 39 км. Район, где расположен комплекс, предлагает: отличные рестораны, торговые центры, уникальные местные рынки, множество кафе и известную развлекательную зону Бангла-роуд. В районе Патонга действительно каждый найдет что-то для себя. ПЛЮСЫ ЖК: - Лобби - Парковочное место - Сад - Бассейн - Джакузи - Фитнес-центр - Гостинная - Ресторан - Бесплатный Wi-Fi - Трансфер - Кабельное телевидение - система безопасности 24 часа Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€116,018
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами, зонами отдыха и панорамным видом на море. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Пляжа Патонг - 1,6 км Пляж Камала - 6 км Пляж Сурин - 8 км Пляж Банг Тао - 10 км
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