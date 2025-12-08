Жилой комплекс THE ORIGIN KATHU - PATONG

Уникальная инвестиционная возможность в сердце Пхукета! Прекрасные апартаменты в проекте The Origin Kathu-Patong, идеально подходящие как для проживания, так и для аренды. Высокий потенциал доходности от аренды благодаря популярности района.
Ожидаемая доходность составляет около 8-10% в год.
Рассрочка!
Всего 10 минут до пляжа Патонг!
Вся мебель включена в стоимость (холодильник, телевизор и стиральная машинка не включены).
Удобства: видеонаблюдение, коворкинг-пространство, фитнес, сад, прачечная, лобби, парковка, крыша, безопасность, плавательный бассейн.
Расположение:
- популярный торговый центр Central Phuket Floresta, 5 мин;
- пляж Патонг находится всего в 10 минутах езды;
- пляж Карон Ката, 20 мин;
- культурное очарование Старого города Пхукета, 15 мин. езды.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.