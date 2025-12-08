  1. Realting.com
  Таиланд
  Катху
  Жилой комплекс THE ORIGIN KATHU - PATONG

Жилой комплекс THE ORIGIN KATHU - PATONG

Кату, Таиланд
от
$71,279
;
14
ID: 33039
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Катху
  • Город
    Кату

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Уникальная инвестиционная возможность в сердце Пхукета! Прекрасные апартаменты в проекте The Origin Kathu-Patong, идеально подходящие как для проживания, так и для аренды. Высокий потенциал доходности от аренды благодаря популярности района.
Ожидаемая доходность составляет около 8-10% в год.   
Рассрочка!
Всего 10 минут до пляжа Патонг!  
Вся мебель включена в стоимость (холодильник, телевизор и стиральная машинка не включены).
Удобства: видеонаблюдение, коворкинг-пространство, фитнес, сад, прачечная, лобби, парковка, крыша, безопасность, плавательный бассейн.
Расположение:
- популярный торговый центр Central Phuket Floresta, 5 мин;
- пляж Патонг находится всего в 10 минутах езды;
- пляж Карон Ката, 20 мин;
- культурное очарование Старого города Пхукета, 15 мин. езды.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Кату, Таиланд

