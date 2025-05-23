Теп Красатти, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стремится к эксклюзивной роскоши и высокому уровню жизни в тропическом раю. Проект ориентирован на взыскательных инвесторов, ценящих комфорт и безопасность своих вложений. О локации: Расположен в Май Као, …