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Предлагаются одноэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. В комплексе есть 4 типа вилл с 3 или 4 спальнями (каждая с ванной комнатой), бассейнами 9,5х3,8 или 10х4 м. Резиденция располагает большим общим садом и круглосуточной охраной. Виллы продаются как на права…
Клубный поселок вилл AG Club Villas – идеальное место для проживания и инвестиций в сердце самого востребованного уголка Пхукета!
Наши виллы – это не просто дома, а высокодоходное инвестиционное предложение.
Без преувеличения – идеальная локация: по соседству находятся два комфортных п…
Представление роскошных виллов Botanica: где роскошь встречается спокойно возле UWCI и Thanyapura Sports Hotel. расположены в нескольких минутах от известной международной школы UWCI и престижного спортивного отеля Thanyapura, нашего последнего развития, Botanica Wisdom, предлагает непреодо…
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукеты, где яркость солнца сочетается с природным миром!
Рассрочка!
Живописные виды гор и садов заповедника Кхао Пра Тео.
Расстояние до пляжа: 15 минут до пляжа Най-Янг.
В стоимость виллы включены бассейн, ландшаф…
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Агентство
DDA Real Estate
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Уникальный проект роскошных и комфортных вилл
Новый проект вилл для жизни, где всё продумано до мельчайших деталей. Он состоит из 18 роскошных вилл с 3 или 4 спальнями. Это умные и комфортные виллы, оборудованные всем необходимым для жизни и отдыха. Так же статус вилл определяет их соврем…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ценит уединение, роскошь и природу. Проект адресован взыскательным инвесторам и семьям, ищущим исключительное проживание в Пхукете.
О локации:
Расположенные рядом с пляжем Лаян, виллы Komo Palm Villas пред…
Благодаря более чем 30-летнему опыту работы в строительной отрасли, как в сфере жилья, так и в сфере кондоминиумов, мы
понимаем, что качество имеет первостепенное значение в строительных проектах. Спокойная жизнь на природе дает вам полный
отдых, помогая вам подготовиться к предстоящему дн…
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Кому подходит:
Для тех, кто ищет сочетание роскоши и уединения в тропическом раю. Замечательный выбор для взыскательных покупателей, ценящих комфорт и инвестиционную выгоду.
О локации:
Расположен в престижном районе Таланг, рядом с известными достопри…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто мечтает о роскошной жизни на Пхукете с доступом к высоким стандартам комфорта и приватности. Прекрасное место для семейного отдыха и инвестиционное вложение.
О локации:
Проект находится в восхитительном ра…
Наша цель - понять и доставить продукты, которые отражают сущность дома. Мы стремимся обеспечить свойства, наиболее подходящие для потребностей наших клиентов, агентов и деловых партнеров, чтобы устойчиво и последовательно расти в секторе развития недвижимости Phuket. Мы тщательно разрабатыв…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь и комфорт в окружении природы. Проект подходит тем, кто ищет уникальное сочетание спокойствия и удобной доступности ко всей инфраструктуре Пхукета.
О локации:
Расположенные в самом сердце район…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеален для тех, кто ищет сочетание уединения и современной роскоши на Пхукете. Прекрасный для семейного отдыха, длительного проживания и инвестиционных покупок.
О локации:
Престижная локация в центре острова, всего в нескольких минутах…
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Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскоши и спокойствию в тропическом раю. Проект Anchan Mountain Breeze подходит как для комфортного проживания, так и для инвестиционной выгоды.
О локации:
Расположенный в районе Тхаланг, Пхукет,…
Представляя ашерную виллы 1-2, роскошный жилой проект в самом сердце Таланга, Пхукет, который отражает сущность современной элегантности и тропического очарования. Эта эксклюзивная разработка охватывает обширные 11 200 кв.
Каждая вилла предлагает 3 или 4 спальни с частными бассейнами и уча…
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Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной и умиротворенной жизни на Пхукете. Проект Viriya Green Pool Villas удовлетворит потребности взыскательных покупателей, ценящих комфорт и выгодные инвестиции.
О локации:
Расположенный …
Симфония безмятежности среди леса
О нас
Спокойный среди природы, где вы можете чувствовать себя полностью расслабленным.
Сад водопада, который приведет вас к середине природы, но, тем не менее, роскошный и удобный с современным роскошным дизайном с общей областью, где вы можете наслаждать…
Название проекта: viriya green
Застройщик: Viriya Property and Development Co., Ltd.
Общая площадь земли: 15 017,60 кв. М
Количество единиц: 21
Название устройства: Freehold/Lease Hold
Вилла Тип: 3-5 спальни бассейна Размер участка: 360.00 - 748,85 кв. М
Размер конструкции:…
Предлагаются современные виллы в японском стиле.
Преимущества
Ежегодный доход 6% в течение 3 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с аэропортом и школами, в пешей доступности от торгового центра.
Пляж Ванг Тао - 11 км
Пляж Май Као - 10 км
Ме…
At Botanica Luxury Villas, our dedication transcends business; we are profoundly committed to the holistic development and well-being of Phuket As proud local developers, we play a pivotal role in fostering the growth of our community, enhancing social welfare, supporting local people, and p…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши, природы и спокойствия. Этот проект создан для взыскательных личностей, ценящих комфорт и эксклюзивность.
О локации:
Расположенный в живописном районе Таланг на Пхукете, Prestige Vil…
Пхукет — свободное и безопасное место, которое они ищут. Мы удачно разработали этот проект виллы, подходящей для длительного проживания, в чистом японском стиле простоты, минимализм японского стиля и чистая природа Пхукета — это те методы сочетания, которые все мы искали. Сегодня УТТ, предст…
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает в себя 47 уникальных единиц, предлагающих просторные виллы с площадью от 450 до 650 кв.м. Архитектура сочетает современные и традиционные элементы, создавая гармоничное пространство для жизни. В комплекс входит частная зона дл…
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:На закрытой охраняемой территории находятся 16 современных вилл в стиле лофт. Виллы предлагают 3 спальни, высотность 2 или 3 этажа, виды на бассейн и сад. В стоимость входит отделка, кондиционеры, кухонный гарнитур и сантехника. Дополнительно дос…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Подходит для тех, кто ищет сочетание спокойствия и роскоши на тропическом Пхукете. Это идеальный проект для долгосрочных жителей, экспатов и инвесторов, стремящихся к японскому эстетическому стилю и гарантированному доходу.
О локации:
…
Готов к заезду, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Роскошный жилой комплекс на Пхукете включает 15 просторных вилл, идеально подходящих для комфортного проживания и отдыха. Архитектура сочетает современные и тайские элементы. Виллы предлагают площади от 390 кв.м до 553 кв.м, с…
Опыт SinaeВаше путешествие начинается здесь.Шагните в царство изысканной элегантности, где каждое мгновение предлагает спокойствие, а дух находит передышку. Примите гармонию природы и роскоши в наших частных виллах в бассейне на Пхукете, которые органично сочетаются с незабываемым отдыхом.До…
Лучшая жизнь для семьи Представляя виллу озонового кампуса, изысканная коллекция новых бассейнов для продажи на очаровательном острове Пхукет. Этот замечательный жилой проект предлагает роскошный образ жизни, идеально расположенный рядом с известным спортивным центром Thanyapura и UWC Thai…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошный образ жизни, безопасность и удобство. Проект учтёт потребности семей, деловых людей и инвесторов, стремящихся к стабильному доходу и финансовому росту.
О локации:
Mouana Serenity Cherng Tal…
Rungtiva Private Pool Villas, великолепный дом отдыха в конфиденциальности посреди великолепной природы, который безупречно сочетает в себе роскошь и уюту. Идиллически расположен в частной области, состоящей из 18 уникально современных тропических виллов с 3-4 спальнями, и расположенных на 5…
Anchan Mountain Breeze - это главная вилла в Thep Krasattri, Пхукет, с роскошными виллами с 3-4 спальнями, спроектированными с обширными жилыми помещениями от 473 до 709 кв.м. Эти виллы демонстрируют современную архитектуру, которая гармонирует с природной красотой окрестностей.Каждая вилла …
Добро пожаловать в Anchan, роскошный жилой комплекс в живописном районе Таланг на Пхукете. Наше глубокое понимание Пхукета влияет на разработку нашей продукции и выбор места, гарантируя первоклассные инвестиционные возможности. С более чем десятью успешными проектами мы продолжаем демонстрир…
Предлагаются виллы с 15-метровыми бассейнами, джакузи, большими террасами, зелеными садами и панорамным видом на горы.
Резиденция располагает садом, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки в гостиной открытой планировки (6 метров)
П…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для семей с детьми, активных людей, и инвесторов, желающих приобрести роскошное жилье в престижном районе Пхукета.
О локации:
Naходится в районе Таланг, на северо-западе Пхукета, The Ozone Campus Villa расположена рядом с Thany…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто ищет роскошный, современный и спокойный образ жизни в живописном районе, а также для тех, кто ценит высококачественные инвестиции.
О локации:
Anchan Indigo расположен в Таланг, северном районе Пхукета. Местоположен…
Новый проект с современным дизайном в сердце района Бангтао
Botanica Forestique - это уникальное сочетание городской жизни, здорового образа жизни и природной красоты.
65 вилл в современном роскошном дизайне с площадью участка от 674 до 1 168 кв.м. и площадью застройки от 424 до 567 кв…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Alinda Villas идеально подходят для тех, кто ищет сочетание роскоши, удобства и устойчивого образа жизни в тропическом раю Пхукета. Это отличный выбор для семей, любителей гольфа и всех, кто ценит современный комфорт и экологичность.
О …
Предлагаются современные виллы в тропическом стиле с бассейном 41 м2, террасой и гаражом.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Встроенная кухня
Бытовая техника Bosch
Расположение и объекты поблизости
Международная школа - 12 минут
Гольф…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Botanica Foresta II – идеальный выбор для тех, кто ищет утонченную роскошь и гармонию с природой. Этот проект создан для состоятельных людей, ценящих комфорт, высокое качество жизни и надежные инвестиции.
О локации:
Расположенный в живо…
Utopia Thalang - удачно разработанный проект таунхаусов, подходящей для длительного проживания. Оформленный в чистом японском стиле простоты, минимализма в окружении чистой природы Пхукета. В проекте предусмотрены таунхаусы с 2 и 3 спальнями, гостиными и полноценными кухнями.
Новый проект…
Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималис…
Проект будет состоять из кондоминиумов различного дизайна и тематики, виллы, пейзажного бассейна на крыше, тренажерного зала, СПА, японского ресторана, большого бассейна с водным садом, круглосуточного центра бессонной релаксации и развлечений с высококлассным дизайном в японском стиле. Этот…
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.
Площадь земельных участков - от 480 м2 до 2 431 м2.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Стенной шкаф
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Пляж Лаян - 10 минут
Пляж Банг Тао - 7 минут
Пляж Банана…
Концепт-дизайнДля вашего величайшего факта жизни в определенном месте, ЖИЗНЬ предназначена для исключительности во всех аспектах вашей привилегированной жизни. Это больше, чем просто «дом», но драгоценный подарок под названием «совершенство». Конечный в пределах вашей досягаемости. Откройте …
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит как для семей, ищущих роскошное постоянное жилье, так и для инвесторов, желающих получить стабильную доходность от аренды на популярном курорте Пхукета.
О локации:
Trichada Essence расположен в живописном районе Thalan…
Новый проект вилл с уникальным дизайном
Проект состоит из частных домов с тремя, четырьмя спальнями, сочетающих в себе передовой дизайн, минимализм и исключительный комфорт.
Виллы с полностью оборудованной кухней, встроенной гардеробной и кондиционированием. Общая площадь проекта составл…
Гарантия дохода 6%О комплексе:Коллекция из 5 изысканно выполненных вилл представляет собой убежище среди природы в престижном районе Пхукета. В каждой резиденции 4 спальни с ванными комнатами, главная спальня 58 м² с гардеробной и гостиной. Виллы оснащены бассейном, садом, встроенными шкафам…
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Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошь и уединение в окружении природы, вблизи пляжей Бангтао и Лаян.
О локации: Anchan Flora расположена на западном побережье Пхукета, рядом с пляжами Бангтао и Лаян, с быстрым доступом к району Лагуна.
О …
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Тем, кто стремится к роскошной и современно обустроенной жизни в Пхукете. Проект подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или инвестиции.
О локации:
Layan Lucky Villas - Phase 2 расположены всего в 5 минутах езды от пля…
Третья фаза топовых вилл у столетнего Баньяна
В проекте ведется строительство 19 вилл различных удобных и глубоко проработанных и улучшенных планировок, которые будут сданы под ключ в 2024 году.
Район Банг Тао, где расположен комплекс, известен своей богатой инфрастуктурой — множеством…
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Кому подходит:
Прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойного отдыха в одном из самых живописных мест Пхукета. Идеально для семей, любителей гольфа, активного отдыха и тех, кто ценит высокий уровень комфорта.
О локации:
Проект Botan…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное и комфортное жильё в сердце Пхукета. Проект привлекателен для семей и инвесторов, ценящих уникальный дизайн, современные технологии и близость к лучшим пляжам острова.
О локации:
The Residen…
Не просто еще одна вилла бассейна…
Дом, который ты »; я искал!
Где современная элегантность встречает вдумчивую жизнь
Достаточные решения для хранения
Выделенная тайская кухня.
Живи в комнате для майни.
ванные комнаты для всех членов семьи.
Каждая деталь считалась улуч…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подойдет для тех, кто ищет роскошное и уединенное проживание в тропическом окружении. Отличный выбор для семей, инвесторов и тех, кто хочет приобрести премиальную недвижимость на Пхукете.
О локации:
Botanica Foresta расположена…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для взыскательных инвесторов и семей, ценящих сочетание роскоши, комфорта и стратегического расположения в Пхукете.
О локации:
Mono Champaca находится в престижном районе Таланг, на севере Пхукета. В непосредственной близости р…
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Стенные шкафы
Кухня
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от лучшей международной школы Пхукета и самого большого спортивно…
До моря 1800 м, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 6 корпусов, объединяющих 1157 юнитов. Типы юнитов варьируются от уютных студий площадью 20 кв.м. до просторных апартаментов в 60 кв.м. Современная архитектура сочетается с функциональными дизайнами. Комплекс предлагает продуман…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто ищет современную роскошь и комфорт в тропическом окружении. Подходит семьям, друзьям и инвестиционным покупателям, ищущим высокотехнологичное и удобное жилье.
О локации:
Layan Lucky Villas – Phase 1 расположены ряд…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Тем, кто мечтает о роскошной жизни на райском острове. Если вы цените современный дизайн, простор и близость к природе, Asherah Villas – ваш идеальный выбор.
О локации:
Asherah Villas расположены в живописном районе на западе Пхукета,…
Предлагаются виллы трех типов (2, 3 и 4 спальни) с садами на крыше и бассейнами с минеральной водой.
Резиденция располагает видеонаблюдением, спа-центром, студией йоги и сауной, кафе и рестораном, многофункциональным залом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в окружени…
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао
Новый, выдающийся с точки зрения концепции проект стартовал в самой роскошной природной зоне элитного района Банг Тао, вблизи богатой инфрастуктурой его части. Он представит собой целостный, первый в своем роде оздо…
Welcome to Mouana Serenity Cherng Talay, where nature and luxury weave an enchanting tapestry. For over 15 years, Modern 79 has been sculpting living spaces that transcend the ordinary. Now, we proudly unveil Mouana Serenity Cherng Talay—an embodiment of exquisite living harmonized with the …
До моря 600 м, Можно с животными, Надежный застройщикО комплексе:Кондоминиум Siamese Bangtao в районе Ченг Тхале, Пхукет, предлагает 95 юнитов в 7-этажном здании. Проект сочетает современный дизайн и высокое качество строительства от ведущих девелоперов Таиланда. Уникальные удобства включают…
Предлагаются виллы с бассейнами с морской водой и джакузи, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная мебель
Полностью оборудованная кухня
Солнечные панели
Кондиционеры
Wi-Fi
Подземный резервуар для воды
Расположение и объекты поблизости
Пляж Лаян - 6,9 км (12 минут)
П…
Проект эксклюзивных дизайнерских вилл в престижном районе Пхукета
Данный проект включает в себя 40 эксклюзивных вилл, каждая из которых является шедевром архитектуры и дизайна. Ключевая визуальная концепция проекта — строительство двухэтажных вилл расположенных вокруг открытой территории …
Концепция проекта:
Концепция современных вилл с частным бассейном заключается в создании анклава роскошных и уединенных домов, предоставляющего жильцам частный оазис, где они могут расслабиться, восстановить силы и насладиться абсолютным чувством спокойствия. Проект ориентирован на предос…
Предлагаются виллы с бассейном 12х4,5 м и ухоженным садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Сочетание ветра, света и пышной зелени создает величественную атмосферу для отдыха, комфорта, медитации и творчества. Дизайн интерьера отражает культуру и обычаи Таиланда. От изящных арх…
Allthai Village - новый проект, включающий 60 роскошных вилл с 2-4 спальнями, расположенный в центре Пхукета в окружении тропических лесов, между Май Кхао и Бангтао, данный район называется Пхукетская Рублевка. На территории участка расположены частные бассейны 4х6 метров, парковка для 2 авт…
Предлагаются различные виллы с бассейнами. Виллы построены в современном элитном стиле и в тропическом балийском стиле.
Площадь земельных участков - от 411 м2 до 1 373 м2.
Резиденция располагает парком, кафе и рестораном, общим бассейном, тренажерным залом, беговой дорожкой, детской площадко…
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Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто стремится к эксклюзивной роскоши и высокому уровню жизни в тропическом раю. Проект ориентирован на взыскательных инвесторов, ценящих комфорт и безопасность своих вложений.
О локации:
Расположен в Май Као, …