Жилой комплекс Dandara

Инвестиционно-привлекательная возможность! Доходность: от 6% годовых!

Доступна рассрочка!

Полная меблировка! Бытовая техника!

Dandara Layan - это апартаменты в курортном районе Пхукета с доходностью от 6% в год и уникальной экосистемой в 1 км от пляжа Лаян!

Удобства: водоёмы общей площадью ~2700 м², бассейны, зелёные зоны, площадки для спорта и игр, фитнес-клуб, spa, мини-гольф, детский клуб, коворкинг, магазины, кафе и рестораны, парковка, лифты, охрана, приёмо‑раздатчики.

Расположение:

- район Bang Tao в северо-западной части Пхукета, в 1 км от пляжа Лаян;

- рядом: Laguna Phuket, поля для гольфа, рестораны и инфраструктура пляжного курорта;

- до аэропорта Пхукета - около 30 минут на машине.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.