Жилой комплекс Dandara

Инвестиционно-привлекательная возможность! Доходность: от 6% годовых!
Доступна рассрочка!
Полная меблировка! Бытовая техника!
Dandara Layan - это апартаменты в курортном районе Пхукета с доходностью от 6% в год и уникальной экосистемой в 1 км от пляжа Лаян!
Удобства: водоёмы общей площадью ~2700 м², бассейны, зелёные зоны, площадки для спорта и игр, фитнес-клуб, spa, мини-гольф, детский клуб, коворкинг, магазины, кафе и рестораны, парковка, лифты, охрана, приёмо‑раздатчики.
Расположение:
- район Bang Tao в северо-западной части Пхукета, в 1 км от пляжа Лаян;
- рядом: Laguna Phuket, поля для гольфа, рестораны и инфраструктура пляжного курорта;
- до аэропорта Пхукета - около 30 минут на машине.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.