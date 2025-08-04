  1. Realting.com
Жилой комплекс Dandara

Пхукет, Таиланд
от
$84,268
;
11
Адрес
Параметры
Описание
Медиа
ID: 27382
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Инвестиционно-привлекательная возможность! Доходность: от 6% годовых!
Доступна рассрочка!
Полная меблировка! Бытовая техника!

Dandara Layan - это апартаменты в курортном районе Пхукета с доходностью от 6% в год и уникальной экосистемой в 1 км от пляжа Лаян!

Удобства: водоёмы общей площадью ~2700 м², бассейны, зелёные зоны, площадки для спорта и игр, фитнес-клуб, spa, мини-гольф, детский клуб, коворкинг, магазины, кафе и рестораны, парковка, лифты, охрана, приёмо‑раздатчики.

Расположение:
- район Bang Tao в северо-западной части Пхукета, в 1 км от пляжа Лаян;
- рядом: Laguna Phuket, поля для гольфа, рестораны и инфраструктура пляжного курорта;
- до аэропорта Пхукета - около 30 минут на машине.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

Оставьте Вашу заявку
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Оставить заявку
